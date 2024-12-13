Exemples de Vidéos Publicitaires pour des Campagnes Marketing Engagées

Découvrez l'inspiration créative à partir des meilleurs exemples de vidéos publicitaires et élevez la notoriété de votre marque avec la conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 15 secondes pour une nouvelle campagne marketing annonçant une vente flash sur une plateforme de commerce électronique, destinée aux propriétaires de petites entreprises à la recherche de conseils marketing rapides. Utilisez des coupes rapides et dynamiques, des superpositions de texte audacieuses et une génération de voix off énergique pour créer une prise de conscience immédiate de la marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 45 secondes démontrant une fonctionnalité logicielle complexe, conçue pour les utilisateurs férus de technologie intéressés par les outils de productivité. Le style visuel doit être épuré et axé sur le tutoriel avec du texte à l'écran, soutenu par une voix claire et instructive, et enrichi par une bibliothèque de médias/stock pertinents pour des visuels contextuels, servant d'excellents exemples de vidéos publicitaires.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo sociale de 60 secondes convaincante qui raconte une histoire de réussite client sur le dépassement d'un défi commun avec un service, ciblant les clients potentiels sceptiques à l'égard des nouvelles technologies. Le style visuel et audio doit être authentique et de type interview, combiné à une animation subtile pour l'accentuation, et inclure des sous-titres clairs pour améliorer la narration.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Exemples de Vidéos Publicitaires

Apprenez à créer des exemples de vidéos publicitaires percutantes avec HeyGen, en utilisant l'AI pour créer des visuels et des récits convaincants pour vos campagnes marketing.

1
Step 1
Créez Votre Base avec des Modèles
Commencez par choisir parmi une variété de modèles et de scènes conçus professionnellement pour construire un récit visuel captivant pour vos publicités vidéo créatives.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Améliorez votre narration en sélectionnant un avatar AI diversifié pour délivrer votre script, donnant vie à votre message avec des performances expressives.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Produisez des voix off claires et engageantes en utilisant des outils de génération avancés pour votre publicité afin de construire efficacement la notoriété de la marque et captiver votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Publicité
Exportez facilement votre publicité vidéo terminée dans divers formats d'aspect, prête à être déployée dans vos campagnes marketing et à atteindre efficacement votre public cible.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités Vidéo de Témoignages Clients

Créez des vidéos puissantes d'histoires de réussite client qui renforcent la confiance et démontrent la valeur, servant d'exemples de publicités convaincantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo percutantes ?

HeyGen simplifie la création de publicités vidéo captivantes en convertissant des scripts textuels en contenu vidéo engageant grâce à des avatars AI avancés et une bibliothèque de modèles professionnels. Cela permet aux marketeurs de produire efficacement des publicités vidéo dynamiques pour diverses plateformes.

HeyGen peut-il aider à améliorer la notoriété de la marque grâce à la publicité vidéo personnalisée ?

Absolument. HeyGen permet aux entreprises d'augmenter la notoriété de leur marque dans leurs campagnes marketing en offrant des contrôles de branding robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés. Vous pouvez également intégrer vos propres médias, garantissant que chaque publicité vidéo reflète votre identité de marque unique.

Quel rôle joue l'AI dans la génération de publicités vidéo créatives et efficaces avec HeyGen ?

HeyGen utilise une AI avancée pour animer des avatars AI réalistes et générer des voix off naturelles, transformant les scripts en publicités vidéo créatives. Cette technologie offre une inspiration créative incroyable, permettant un storytelling captivant pour votre contenu vidéo sans production complexe.

Comment HeyGen peut-il répondre aux divers besoins de publicité vidéo pour des plateformes comme les réseaux sociaux ou les publicités YouTube ?

HeyGen répond aux divers besoins de publicité vidéo en offrant des options de redimensionnement et d'exportation flexibles, parfaites pour des plateformes comme les réseaux sociaux et les publicités YouTube. De plus, les sous-titres et légendes automatiques garantissent que votre contenu vidéo est accessible et optimisé pour une portée plus large.

