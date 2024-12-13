Créateur de Storyboard Publicitaire : Créez des Annonces Époustouflantes Instantanément
Rationalisez la narration visuelle avec notre éditeur intuitif de glisser-déposer et exploitez les avatars AI pour donner vie à vos idées publicitaires.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un récit animé de 45 secondes conçu pour les cinéastes en herbe et les créateurs de contenu, illustrant le parcours de développement de personnages uniques et de narration visuelle au sein d'un storyboard. La vidéo doit avoir un style visuel imaginatif et artistique, utilisant des sons fantaisistes ou de la musique orchestrale, démontrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent donner vie à des personnalités diverses à l'écran.
Développez une vidéo didactique convaincante de 60 secondes destinée aux agences publicitaires et aux communicateurs d'entreprise, détaillant le processus fluide de conversion d'un storyboard planifié en une vidéo soignée. Employez une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec une voix off persuasive et claire, soulignant l'efficacité de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer du contenu vidéo complet directement à partir de votre plan de storyboard.
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les responsables de marque et les spécialistes du marketing digital, en mettant l'accent sur la puissance des modèles personnalisables et des éléments graphiques pour maintenir la cohérence de la marque dans chaque storyboard publicitaire. La vidéo doit présenter un style visuel élégant et de marque avec une bande sonore autoritaire et confiante, démontrant comment les sous-titres/captions de HeyGen peuvent être intégrés de manière transparente pour renforcer les messages clés de la marque sur diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création d'annonces performantes.
Produisez rapidement des publicités à fort impact en utilisant la vidéo AI, transformant vos idées de storyboard en campagnes convaincantes.
Vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts, parfaits pour les campagnes publicitaires pré-visualisées.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de storyboards publicitaires ?
HeyGen vous permet d'être un "créateur de storyboard publicitaire" polyvalent en fournissant des "modèles personnalisables" intuitifs et une riche bibliothèque de "ressources graphiques". Ce processus de "créateur de storyboard" rationalisé aide à transformer des idées créatives en "narration visuelle" convaincante pour vos publicités.
HeyGen est-il un créateur de storyboard efficace avec glisser-déposer ?
Absolument, HeyGen sert de "éditeur de glisser-déposer" et de "créateur de storyboard" efficace. Ses "outils alimentés par AI" vous permettent de disposer rapidement des "scènes prêtes à l'emploi" et des éléments, accélérant considérablement votre flux de travail de "storyboard".
Quels éléments visuels puis-je utiliser dans les storyboards HeyGen ?
Pour une "narration visuelle" puissante, HeyGen offre diverses "illustrations", des "personnages" personnalisables, et une vaste sélection de "photos de stock" pour enrichir vos "storyboards". Vous pouvez également intégrer des "avatars AI" pour ajouter une touche humaine dynamique à vos récits.
HeyGen facilite-t-il la production complète de vidéos publicitaires à partir de storyboards ?
Oui, HeyGen prend en charge l'ensemble du processus, des "storyboards" aux "vidéos et films" finaux. Vous pouvez convertir sans effort votre script en "texte-à-vidéo", ajouter une "génération de voix off", et inclure des "sous-titres/captions" pour produire efficacement du contenu publicitaire soigné.