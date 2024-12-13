Créateur de Storyboard Publicitaire : Créez des Annonces Époustouflantes Instantanément

Rationalisez la narration visuelle avec notre éditeur intuitif de glisser-déposer et exploitez les avatars AI pour donner vie à vos idées publicitaires.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un récit animé de 45 secondes conçu pour les cinéastes en herbe et les créateurs de contenu, illustrant le parcours de développement de personnages uniques et de narration visuelle au sein d'un storyboard. La vidéo doit avoir un style visuel imaginatif et artistique, utilisant des sons fantaisistes ou de la musique orchestrale, démontrant comment les avatars AI de HeyGen peuvent donner vie à des personnalités diverses à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique convaincante de 60 secondes destinée aux agences publicitaires et aux communicateurs d'entreprise, détaillant le processus fluide de conversion d'un storyboard planifié en une vidéo soignée. Employez une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec une voix off persuasive et claire, soulignant l'efficacité de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer du contenu vidéo complet directement à partir de votre plan de storyboard.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les responsables de marque et les spécialistes du marketing digital, en mettant l'accent sur la puissance des modèles personnalisables et des éléments graphiques pour maintenir la cohérence de la marque dans chaque storyboard publicitaire. La vidéo doit présenter un style visuel élégant et de marque avec une bande sonore autoritaire et confiante, démontrant comment les sous-titres/captions de HeyGen peuvent être intégrés de manière transparente pour renforcer les messages clés de la marque sur diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Storyboard Publicitaire

Planifiez et produisez visuellement des vidéos publicitaires captivantes avec un créateur de storyboard intuitif, transformant vos concepts en récits engageants efficacement.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Fondation de Storyboard
Commencez par choisir parmi une variété de scènes prêtes à l'emploi ou de modèles de storyboard pour lancer votre processus de création publicitaire. Cette étape fondamentale aide à organiser votre narration visuelle.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et un Script
Remplissez vos scènes avec des ressources graphiques de la bibliothèque multimédia robuste/support de stock ou téléchargez les vôtres. Ajoutez du texte de script à chaque cadre, en veillant à ce que votre message soit clair et concis.
3
Step 3
Créez une Narration Engagée
Utilisez la génération de voix off pour ajouter un audio professionnel à votre storyboard publicitaire. Choisissez parmi diverses voix pour correspondre au ton de votre marque et améliorer l'expérience du spectateur.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Storyboard Publicitaire
Examinez votre vidéo de storyboard publicitaire complétée, apportez les ajustements finaux, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Votre publicité visuellement captivante est maintenant prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Histoires de réussite client

Développez des histoires de réussite client persuasives avec des vidéos AI engageantes, renforçant votre narration visuelle en marketing.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de storyboards publicitaires ?

HeyGen vous permet d'être un "créateur de storyboard publicitaire" polyvalent en fournissant des "modèles personnalisables" intuitifs et une riche bibliothèque de "ressources graphiques". Ce processus de "créateur de storyboard" rationalisé aide à transformer des idées créatives en "narration visuelle" convaincante pour vos publicités.

HeyGen est-il un créateur de storyboard efficace avec glisser-déposer ?

Absolument, HeyGen sert de "éditeur de glisser-déposer" et de "créateur de storyboard" efficace. Ses "outils alimentés par AI" vous permettent de disposer rapidement des "scènes prêtes à l'emploi" et des éléments, accélérant considérablement votre flux de travail de "storyboard".

Quels éléments visuels puis-je utiliser dans les storyboards HeyGen ?

Pour une "narration visuelle" puissante, HeyGen offre diverses "illustrations", des "personnages" personnalisables, et une vaste sélection de "photos de stock" pour enrichir vos "storyboards". Vous pouvez également intégrer des "avatars AI" pour ajouter une touche humaine dynamique à vos récits.

HeyGen facilite-t-il la production complète de vidéos publicitaires à partir de storyboards ?

Oui, HeyGen prend en charge l'ensemble du processus, des "storyboards" aux "vidéos et films" finaux. Vous pouvez convertir sans effort votre script en "texte-à-vidéo", ajouter une "génération de voix off", et inclure des "sous-titres/captions" pour produire efficacement du contenu publicitaire soigné.

