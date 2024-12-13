Développez une vidéo d'instruction de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises qui ont du mal à créer des vidéos, en montrant comment utiliser HeyGen comme créateur de publicités vidéo AI. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphismes lumineux et accueillants et des transitions rapides entre les scènes, complétés par une voix off AI enthousiaste et amicale générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen. Le récit doit souligner la facilité de personnalisation des modèles et des scènes pour produire rapidement des publicités d'apparence professionnelle, les aidant à améliorer leur présence en ligne.

