Générateur de Séquences Publicitaires pour des Vidéos Engagées

Transformez vos campagnes publicitaires. Notre créateur de vidéos publicitaires AI réalise des vidéos engageantes, en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script pour une création rapide et professionnelle.

Créez une vidéo publicitaire inspirante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises en difficulté avec le marketing. Le style visuel doit être dynamique et optimiste, mettant en avant des histoires de succès vibrantes, accompagnées d'une musique de fond moderne et entraînante. Cette vidéo publicitaire engageante mettra en lumière la facilité avec laquelle ils peuvent créer des campagnes professionnelles en utilisant les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour générer rapidement un contenu captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes destinée aux marques de commerce électronique et aux agences de marketing cherchant à étendre leur portée. L'esthétique visuelle doit être élégante et axée sur le produit, avec des prises de vue de haute qualité et un texte clair à l'écran, soutenu par une voix off professionnelle et autoritaire. Montrez comment HeyGen agit comme un "générateur de séquences publicitaires", en utilisant des "avatars AI" pour présenter divers produits de manière convaincante et maintenir la cohérence de la marque à travers différentes publicités.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les marques personnelles qui souhaitent personnaliser leur présence en ligne. Le style visuel doit être ludique et vibrant, utilisant des transitions créatives et des animations expressives, avec une musique de fond énergique. Cette vidéo illustrera le pouvoir de la "personnalisation" au sein de HeyGen, démontrant comment ils peuvent facilement adapter les "modèles vidéo" et enrichir leur message grâce à la "Génération de voix off" authentique pour un storytelling unique.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo d'introduction concise de 15 secondes pour les startups et les entrepreneurs en herbe cherchant un moyen rapide de créer de l'impact. Le style visuel et audio doit être minimaliste et informatif, utilisant des graphiques épurés et une narration amicale et claire. Cette courte "vidéo publicitaire" transmettra rapidement la valeur de HeyGen en tant que "créateur de vidéos en ligne", montrant à quel point il est simple de convertir des idées en visuels convaincants directement à partir d'un script en utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script", rendant la création de vidéos professionnelles accessible.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Séquences Publicitaires

Créez sans effort des publicités vidéo engageantes et professionnelles pour votre stratégie marketing avec une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de Modèles & scènes préconçus ou commencez de zéro en utilisant le créateur de vidéos en ligne. Cela vous permet d'établir rapidement le récit et la structure de votre publicité pour des vidéos puissantes.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre publicité avec les éléments uniques de votre marque. Ajoutez votre logo, ajustez les couleurs et intégrez d'autres éléments visuels en utilisant des contrôles de Branding complets (logo, couleurs) pour assurer la cohérence et renforcer votre message.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Dynamique
Améliorez votre publicité avec un audio captivant en utilisant la Génération de voix off pour créer une narration naturelle. Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement votre contenu écrit en paroles.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre séquence publicitaire en ajustant le redimensionnement et les exports de l'aspect-ratio pour différentes plateformes, puis exportez votre vidéo de haute qualité. Votre publicité professionnelle est maintenant prête à être déployée sur vos canaux marketing choisis.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des Histoires de Succès Client

Produisez des vidéos d'histoires de succès client percutantes qui renforcent la confiance et démontrent la valeur, intégrées de manière transparente dans vos séquences publicitaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos publicitaires avec l'AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles et des publicités engageantes en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités avancées de création vidéo alimentées par l'AI. Vous pouvez générer sans effort des vidéos de haute qualité pour capter l'attention de votre audience.

Quels modèles vidéo sont disponibles pour la personnalisation dans HeyGen ?

HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et un éditeur glisser-déposer, vous permettant de créer des vidéos professionnelles adaptées à votre marque. Notre créateur de vidéos en ligne offre de nombreuses options de personnalisation pour votre stratégie marketing.

HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéo avec des voix off ?

Oui, HeyGen dispose de capacités avancées de Texte en vidéo à partir d'un script, vous permettant de transformer votre contenu écrit en publicités vidéo dynamiques. Cela inclut la génération de voix off professionnelles pour garantir que votre message soit clairement transmis.

Comment HeyGen soutient-il la création de publicités vidéo pour les réseaux sociaux ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de séquences publicitaires efficace, parfait pour créer des vidéos sociales captivantes. Vous pouvez produire rapidement des publicités vidéo engageantes pour renforcer votre présence en ligne sur les plateformes.

