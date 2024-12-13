Générateur de Séquences Publicitaires pour des Vidéos Engagées
Transformez vos campagnes publicitaires. Notre créateur de vidéos publicitaires AI réalise des vidéos engageantes, en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script pour une création rapide et professionnelle.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de démonstration de produit de 45 secondes destinée aux marques de commerce électronique et aux agences de marketing cherchant à étendre leur portée. L'esthétique visuelle doit être élégante et axée sur le produit, avec des prises de vue de haute qualité et un texte clair à l'écran, soutenu par une voix off professionnelle et autoritaire. Montrez comment HeyGen agit comme un "générateur de séquences publicitaires", en utilisant des "avatars AI" pour présenter divers produits de manière convaincante et maintenir la cohérence de la marque à travers différentes publicités.
Imaginez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les marques personnelles qui souhaitent personnaliser leur présence en ligne. Le style visuel doit être ludique et vibrant, utilisant des transitions créatives et des animations expressives, avec une musique de fond énergique. Cette vidéo illustrera le pouvoir de la "personnalisation" au sein de HeyGen, démontrant comment ils peuvent facilement adapter les "modèles vidéo" et enrichir leur message grâce à la "Génération de voix off" authentique pour un storytelling unique.
Réalisez une vidéo d'introduction concise de 15 secondes pour les startups et les entrepreneurs en herbe cherchant un moyen rapide de créer de l'impact. Le style visuel et audio doit être minimaliste et informatif, utilisant des graphiques épurés et une narration amicale et claire. Cette courte "vidéo publicitaire" transmettra rapidement la valeur de HeyGen en tant que "créateur de vidéos en ligne", montrant à quel point il est simple de convertir des idées en visuels convaincants directement à partir d'un script en utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script", rendant la création de vidéos professionnelles accessible.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes et performantes pour vos campagnes, en utilisant l'AI pour simplifier votre processus de générateur de séquences publicitaires.
Publicités Vidéo Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Créez sans effort des vidéos sociales captivantes et des clips courts pour augmenter l'engagement et la portée de votre stratégie de marketing en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos publicitaires avec l'AI ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles et des publicités engageantes en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités avancées de création vidéo alimentées par l'AI. Vous pouvez générer sans effort des vidéos de haute qualité pour capter l'attention de votre audience.
Quels modèles vidéo sont disponibles pour la personnalisation dans HeyGen ?
HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et un éditeur glisser-déposer, vous permettant de créer des vidéos professionnelles adaptées à votre marque. Notre créateur de vidéos en ligne offre de nombreuses options de personnalisation pour votre stratégie marketing.
HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéo avec des voix off ?
Oui, HeyGen dispose de capacités avancées de Texte en vidéo à partir d'un script, vous permettant de transformer votre contenu écrit en publicités vidéo dynamiques. Cela inclut la génération de voix off professionnelles pour garantir que votre message soit clairement transmis.
Comment HeyGen soutient-il la création de publicités vidéo pour les réseaux sociaux ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de séquences publicitaires efficace, parfait pour créer des vidéos sociales captivantes. Vous pouvez produire rapidement des publicités vidéo engageantes pour renforcer votre présence en ligne sur les plateformes.