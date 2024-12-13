Créateur de Publicités Vidéo Créatives : Créez des Publicités Vidéo Gagnantes Rapidement
Accédez à notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes professionnels pour produire rapidement des publicités vidéo gagnantes pour toutes vos campagnes sur les réseaux sociaux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo produit élégante de 45 secondes destinée aux marques de commerce électronique, présentant un nouveau gadget. Le style visuel doit être moderne et minimaliste, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés avec un ton clair et engageant, renforcé par une génération de voix off personnalisée qui sonne autoritaire mais amicale. L'audio doit être propre avec une musique de fond subtile, mettant en avant les avantages du produit grâce à une approche de créateur de publicité vidéo AI.
Produisez une publicité dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux créateurs de contenu et aux marketeurs numériques cherchant une production rapide. Le style visuel doit être rapide avec des couleurs vives et des superpositions de texte audacieuses, utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement du contenu engageant, idéal pour un créateur de publicité vidéo en ligne. Des sous-titres/captions clairs et concis sont essentiels, accompagnés d'une piste audio tendance et entraînante, pour capter l'attention sur des plateformes comme TikTok et Instagram.
Générez une vidéo de 60 secondes pour les agences de marketing se concentrant sur la transformation de séquences brutes en campagnes publicitaires UGC efficaces. Le style visuel doit être authentique et axé sur les témoignages, mélangeant des clips soumis par les utilisateurs avec des transitions professionnelles disponibles via la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. L'audio doit être chaleureux et accueillant, utilisant de vrais témoignages de clients, et démontrant comment le redimensionnement des formats et les exports garantissent que le créateur de publicité vidéo produit des publicités parfaites sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez sans effort des publicités vidéo gagnantes en quelques minutes en utilisant l'AI, améliorant les résultats de campagne et le retour sur investissement.
Générez des Publicités pour les Réseaux Sociaux Engagées.
Produisez rapidement des publicités et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de capter l'attention et d'augmenter l'engagement sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo gagnantes ?
HeyGen est un puissant créateur de publicités vidéo AI qui simplifie l'ensemble du processus de production. Il vous permet de générer rapidement des publicités vidéo de haute qualité à partir de scripts, facilitant ainsi la création de contenu engageant et l'obtention de publicités vidéo gagnantes.
HeyGen peut-il m'aider à produire rapidement des créations publicitaires diversifiées ?
Absolument, les avatars AI de HeyGen et ses nombreux modèles permettent un prototypage rapide et une itération des contenus de créateur de publicités vidéo. Cela signifie que vous pouvez produire efficacement divers styles, y compris des formats de vidéos produits et de publicités UGC, adaptés aux plateformes comme Meta et TikTok.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes publicités vidéo avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de manière fluide dans vos projets de créateur de publicités vidéo en ligne. Associé à un éditeur glisser-déposer et au redimensionnement des formats, vous pouvez créer des publicités vidéo professionnelles et cohérentes.
Comment les avatars AI et les clones de voix de HeyGen améliorent-ils la production de publicités vidéo ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des clones de voix pour donner vie à vos scripts sans avoir besoin de tournage traditionnel. Cette approche innovante vous permet de créer des publicités vidéo dynamiques et personnalisées qui captent l'attention et incluent des appels à l'action clairs.