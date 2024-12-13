Générateur de Vidéos Publicitaires Créatives : Créez des Vidéos Publicitaires Gagnantes
Produisez sans effort des vidéos publicitaires gagnantes pour n'importe quelle plateforme en utilisant nos avatars AI avancés pour engager votre audience.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo persuasive de 45 secondes spécifiquement pour les agences de publicité et les spécialistes du marketing de performance, illustrant comment générer rapidement plusieurs créations publicitaires pour des campagnes variées. Adoptez une esthétique visuelle propre et professionnelle avec des coupes rapides et du texte informatif à l'écran, accompagné d'une voix off autoritaire expliquant les gains d'efficacité. Cette vidéo doit démontrer la puissance de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour simplifier la production.
Pour les marques e-commerce mondiales, une vidéo explicative engageante de 60 secondes est nécessaire, soulignant la facilité de création de vidéos produits personnalisées à grande échelle. La présentation visuelle doit être claire et concise, utilisant un mélange d'enregistrements d'écran et de prises de vue élégantes du produit, enrichie par une voix off amicale et humaine. Cette vidéo exploitera la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire facilement des narrations dans plusieurs langues, mettant en avant la portée mondiale.
Et si une vidéo UGC AI ludique de 30 secondes pouvait cibler les créateurs de contenu et les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, transformant sans effort une idée de 'script viral' en réalité ? Son style visuel serait vibrant et informel, imitant les tendances populaires des réseaux sociaux avec des superpositions de texte dynamiques et des transitions originales, le tout sur une musique de fond tendance. Les modèles et scènes de HeyGen seraient intégrés pour montrer à quelle vitesse un contenu unique et accrocheur peut être assemblé.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires à Haute Performance.
Exploitez les capacités du générateur de vidéos AI pour produire rapidement des créations publicitaires gagnantes, boostant la performance des campagnes et le ROI.
Produisez des Publicités Engagées pour les Réseaux Sociaux.
Générez rapidement des vidéos publicitaires dynamiques et virales pour les réseaux sociaux, captant l'attention du public avec des acteurs AI et des modèles.
Questions Fréquemment Posées
HeyGen peut-il générer efficacement des vidéos publicitaires gagnantes ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour produire des vidéos publicitaires gagnantes et des créations publicitaires convaincantes. Exploitez notre plateforme puissante pour transformer des scripts en vidéos de haute qualité en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo polyvalents, garantissant que vos campagnes se démarquent.
Quel type d'Acteurs AI puis-je utiliser avec HeyGen ?
HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et d'Acteurs AI, vous permettant de créer des créations publicitaires engageantes. Vous pouvez personnaliser ces avatars dans notre éditeur intuitif par glisser-déposer, en incorporant l'identité unique de votre marque pour les vidéos produits et plus encore.
HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour les marketeurs ?
Oui, HeyGen simplifie considérablement la production vidéo, permettant aux spécialistes du marketing de performance de générer rapidement des créations publicitaires percutantes à partir de scripts viraux. Avec la génération de voix off intégrée et la capacité de localisation dans toutes les langues, HeyGen vous aide à atteindre efficacement des audiences mondiales.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour les vidéos produits ?
HeyGen fournit une vaste bibliothèque de modèles vidéo et de médias de stock pour rehausser vos vidéos produits et b-roll de produits. Vous pouvez facilement les combiner avec un branding personnalisé, de la musique et des voix off AI pour produire des créations publicitaires captivantes qui mettent véritablement en valeur vos offres.