Générateur de Créations Publicitaires : Boostez votre ROAS de Campagne
Générez des créations publicitaires AI époustouflantes et augmentez les taux de conversion grâce à de puissants avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une publicité vidéo dynamique de 45 secondes est nécessaire pour les spécialistes du marketing digital et les marques de commerce électronique cherchant à optimiser la performance de leurs campagnes. Visuellement, intégrez des graphismes élégants et des coupes rapides démontrant la puissance d'un Créateur de Vidéos Publicitaires AI, accompagnés d'une bande sonore énergique et axée sur les résultats. Cette vidéo mettra en avant comment les nombreux modèles et scènes de HeyGen permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos à fort taux de conversion, augmentant ainsi le ROAS et les taux de conversion avec une génération de voix off professionnelle.
Produisez une vidéo innovante de 60 secondes destinée aux agences créatives et aux créateurs de contenu à la recherche de solutions visuelles de pointe. La vidéo doit adopter un style visuel riche et engageant, mettant en valeur les possibilités uniques des avatars AI dans la création de visuels époustouflants qui imitent des séances photo virtuelles. L'audio doit être inspirant et moderne. Mettez en avant la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats, illustrant comment les utilisateurs peuvent générer des créations publicitaires diversifiées et de haute qualité sans les coûts traditionnels d'un studio.
Imaginez une vidéo concise de 15 secondes destinée aux startups et aux marketeurs occupés qui ont besoin de créer des publicités rapidement. Cette vidéo rapide et directe doit présenter des visuels vibrants et une voix off percutante et confiante. Illustrez la rapidité et l'efficacité du générateur de créations publicitaires de HeyGen, en soulignant spécifiquement comment les utilisateurs peuvent passer d'une simple idée à une vidéo soignée avec des sous-titres/captions générés automatiquement grâce à sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script, garantissant un engagement instantané et un message clair sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Générez rapidement des créations vidéo publicitaires AI puissantes et à fort taux de conversion pour optimiser la performance de vos campagnes et atteindre un ROAS supérieur.
Vidéos Publicitaires Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Produisez instantanément des vidéos publicitaires captivantes pour les réseaux sociaux qui attirent l'attention et augmentent l'engagement de vos campagnes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de créations publicitaires diversifiées ?
HeyGen est un puissant générateur de créations publicitaires AI qui simplifie l'ensemble du processus de création de publicités. Notre plateforme alimentée par l'AI offre des outils intuitifs, y compris une variété de modèles, vous permettant de produire rapidement des créations publicitaires diversifiées et convaincantes sans expérience approfondie en montage.
HeyGen peut-il utiliser des avatars AI pour des créations publicitaires vidéo engageantes ?
Oui, HeyGen vous permet d'intégrer facilement des avatars AI réalistes dans vos créations publicitaires vidéo, les rendant plus dynamiques et engageantes. En tant que leader dans la création de vidéos publicitaires AI, nous vous aidons à captiver les audiences avec des visuels de haute qualité et des présentations convaincantes pour vos campagnes publicitaires.
Quels types de modèles publicitaires alimentés par l'AI sont disponibles pour accélérer la génération de créations publicitaires ?
HeyGen propose une sélection robuste de modèles alimentés par l'AI conçus pour accélérer votre génération de créations publicitaires à travers divers formats. Ces mises en page conçues professionnellement vous permettent de créer rapidement des publicités, des annonces d'images frappantes aux publicités vidéo dynamiques, garantissant efficacité et haute qualité visuelle.
HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation des textes publicitaires pour des visuels de campagne efficaces ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos créations publicitaires pour une identité visuelle cohérente. Vous pouvez également personnaliser facilement le texte publicitaire, garantissant que votre message est parfaitement aligné avec vos visuels de campagne et résonne avec votre public cible.