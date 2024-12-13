générateur de concepts créatifs publicitaires pour des annonces à haute conversion
Créez des vidéos publicitaires engageantes de style UGC à haute conversion en utilisant des avatars AI réalistes, réduisant considérablement vos coûts de production et augmentant votre présence sur les réseaux sociaux.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité de 45 secondes sur les réseaux sociaux destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux marques de commerce électronique atteignant la génération Z. Cette publicité doit adopter une esthétique dynamique de vidéos publicitaires de style UGC authentique, avec des coupes rapides et des sons de fond tendance, conçue pour se sentir native sur des plateformes comme TikTok. Employez un avatar AI généré par HeyGen pour délivrer des messages pertinents directement au public, en utilisant un langage informel et du texte à l'écran pour maximiser l'impact et dépeindre une expérience utilisateur authentique, soutenue par une bibliothèque multimédia/stock polyvalente.
Produisez une vidéo soignée de 60 secondes pour les chefs de produit lançant un nouveau gadget technologique, conçue pour éduquer et enthousiasmer les premiers adoptants potentiels. La présentation visuelle doit être élégante, moderne et futuriste, mettant en avant des gros plans de tournages de produits avec des transitions fluides, complétée par une musique de fond électronique sophistiquée et ambiante. Exploitez les modèles professionnels et les scènes de HeyGen pour articuler clairement les fonctionnalités et spécifications complexes, assurant une diffusion professionnelle sur diverses plateformes avec sous-titres et redimensionnement et exportation flexibles des ratios d'aspect.
Créez une publicité engageante de 20 secondes idéale pour les créateurs de contenu et les solopreneurs cherchant à générer rapidement des concepts créatifs publicitaires pour les réseaux sociaux. Cette vidéo doit présenter un style visuel vibrant et ludique avec des animations de texte dynamiques et un jingle accrocheur et entraînant, conçu pour capter l'attention instantanément. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement de courtes idées en visuels convaincants, complétés par une génération de voix off intégrée pour délivrer un appel à l'action clair et concis adapté aux plateformes comme Instagram Reels ou YouTube Shorts.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez rapidement des vidéos publicitaires performantes.
Exploitez l'AI pour produire des concepts créatifs publicitaires convaincants et des actifs publicitaires à haute conversion en quelques minutes, optimisant votre retour sur investissement publicitaire.
Générez du contenu publicitaire engageant pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des publicités captivantes alimentées par l'AI et des vidéos publicitaires de style UGC adaptées aux plateformes comme les publicités Meta et TikTok, augmentant l'engagement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la génération de concepts créatifs publicitaires ?
HeyGen est un créateur de publicités vidéo AI avancé qui vous permet de générer des vidéos de concepts créatifs publicitaires convaincantes en utilisant des avatars AI et des invites textuelles. Cette capacité aide à produire des actifs publicitaires à haute conversion, y compris des vidéos publicitaires de style UGC populaires, avec une efficacité et une créativité remarquables.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un puissant générateur de vidéos AI pour des tournages de produits diversifiés ?
HeyGen transforme le processus traditionnel de tournages de produits en offrant un générateur de vidéos AI capable de produire du contenu de qualité professionnelle. Avec ses modèles personnalisés et ses avatars AI réalistes, il fournit une solution rentable pour créer des vidéos de produits engageantes et des publicités alimentées par l'AI.
HeyGen peut-il aider à générer des publicités alimentées par l'AI optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux ?
Absolument, HeyGen excelle en tant que créateur de publicités vidéo AI, permettant aux utilisateurs de produire des publicités dynamiques alimentées par l'AI adaptées à différentes plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez exploiter les avatars AI et personnaliser facilement le contenu vidéo pour des besoins spécifiques, tels que les publicités Meta et TikTok, simplifiant ainsi votre processus de création de campagnes.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos publicitaires authentiques de style UGC pour les campagnes marketing ?
HeyGen simplifie la production de vidéos publicitaires authentiques de style UGC grâce à son générateur de vidéos AI intuitif et ses modèles personnalisés riches. Les utilisateurs peuvent transformer facilement des invites textuelles en vidéos engageantes, facilitant la création de créations publicitaires percutantes qui résonnent avec les audiences sans nécessiter de tournages vidéo traditionnels.