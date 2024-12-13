Générateur de Vidéos de Formation Actuarielle : Créez des Cours Engagés

Produisez rapidement des vidéos de formation actuarielle professionnelles en utilisant le texte-à-vidéo pour économiser du temps et des ressources.

450/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes conçue pour les départements RH et les spécialistes de la formation et du développement, axée sur la génération de vidéos de formation efficaces pour l'intégration des nouveaux employés. Le style visuel et audio doit être amical, informatif et moderne, avec un avatar AI accueillant qui guide les spectateurs à travers les politiques et procédures essentielles de l'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes destinée aux petites entreprises et aux éducateurs en ligne, mettant en avant la polyvalence de HeyGen en tant que générateur de vidéos de formation. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle dynamique et épurée, accompagnée d'une voix off AI encourageante, montrant comment divers modèles professionnels et scènes peuvent être rapidement personnalisés pour des modules d'apprentissage diversifiés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une pièce éducative de 75 secondes pour les instructeurs techniques et les créateurs de contenu e-learning, démontrant la puissance des vidéos générées par AI pour expliquer des sujets complexes, y compris les concepts d'ingénierie de prompt. Le style visuel doit être détaillé et explicatif, soutenu par une voix AI autoritaire, avec des sous-titres/captions précis pour améliorer la compréhension et la rétention pour le public.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation Actuarielle

Créez facilement des vidéos de formation actuarielle engageantes avec des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo, simplifiant votre production de contenu du script à l'écran.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par saisir votre contenu de formation actuarielle sous forme de texte. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre instructeur, garantissant un présentateur professionnel et engageant pour votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Générez des Voix Off
Utilisez la technologie texte-à-vidéo pour transformer votre script en dialogue parlé. Améliorez votre contenu avec des visuels pertinents, des médias de stock et des transitions de scène pour renforcer efficacement les concepts actuariels clés.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Affinez Votre Vidéo
Intégrez l'identité de votre entreprise avec des contrôles de branding (logo, couleurs) pour maintenir la cohérence. Affinez votre vidéo avec des sous-titres/captions et ajustez le rythme pour garantir la clarté et l'accessibilité pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Diffusez Votre Formation
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo de formation de haute qualité dans divers formats d'aspect. Votre vidéo générée par AI est maintenant prête à être déployée sur les plateformes d'apprentissage pour éduquer et intégrer efficacement de nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élever l'Engagement et la Rétention de la Formation

.

Augmentez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans la formation actuarielle grâce à des vidéos dynamiques générées par AI avec des avatars AI professionnels et des modèles personnalisables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation engageantes et visuellement attrayantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation professionnelles. Profitez de notre vaste bibliothèque de modèles et d'avatars AI personnalisables, y compris des têtes parlantes, pour concevoir des récits visuels captivants, avec un branding personnalisé, garantissant que votre contenu se démarque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour divers besoins de contenu ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de contenu en convertissant le texte en vidéo avec des voix off AI naturelles. Cette plateforme robuste prend en charge plusieurs langues, ce qui en fait une solution polyvalente pour des vidéos générées par AI dans différents secteurs.

HeyGen peut-il être utilisé pour intégrer efficacement de nouveaux employés avec du contenu personnalisé ?

Absolument, HeyGen est un excellent générateur de vidéos de formation pour l'intégration de nouveaux employés. Vous pouvez rapidement produire du contenu personnalisé en utilisant des avatars AI et des modèles préconstruits, garantissant des expériences introductives cohérentes et engageantes pour votre équipe.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos générées par AI ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos générées par AI. Intégrez facilement votre logo d'entreprise, des couleurs spécifiques et des éléments de design dans les modèles pour garantir que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo