Générez rapidement des vidéos éducatives captivantes avec notre générateur de vidéos AI, en exploitant la fonctionnalité de texte à vidéo fluide à partir de scripts pour des leçons dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo éducative engageante de 30 secondes destinée aux étudiants et aux apprenants tout au long de la vie, offrant un conseil rapide sur un sujet comme l'histoire ou la science. Employez un style visuel animé et vibrant avec une musique de fond joyeuse et une voix off amicale et claire. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour lancer votre création, rendant l'apprentissage à la fois amusant et accessible en tant que créateur de vidéos éducatives.
Produisez une vidéo de formation concise de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, introduisant la culture d'entreprise et les procédures de base. La vidéo doit avoir un ton visuel professionnel et encourageant, avec des superpositions de texte à l'écran et une voix calme et autoritaire. Simplifiez la création de contenu en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement des dialogues et un flux narratif pour vos vidéos de formation.
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, présentant un nouveau produit avec une narration visuelle convaincante. Le style visuel et audio doit être sophistiqué et persuasif, combinant des visuels de haute qualité avec une musique de fond percutante et une voix off confiante. Améliorez votre image de marque et la valeur de production en intégrant des visuels riches directement à partir de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives

Exploitez l'IA pour produire rapidement du contenu éducatif engageant, des vidéos explicatives animées aux vidéos de formation, en quelques étapes simples.

Step 1
Créez Votre Script
Commencez par générer un script à l'aide de notre fonctionnalité de génération de scripts AI, ou collez votre contenu existant. Notre plateforme transforme ensuite votre texte en scènes vidéo dynamiques, posant les bases de votre vidéo éducative.
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel, ou sélectionnez parmi des modèles de vidéos prêts à l'emploi. Personnalisez les scènes avec des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias pour aligner avec vos objectifs d'apprentissage.
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI de haute qualité, disponibles dans diverses langues et accents. Optionnellement, générez des sous-titres et appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs personnalisées pour assurer la cohérence avec votre marque éducative.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo éducative terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Partagez votre vidéo de formation ou explicative soignée avec votre audience pour maximiser l'engagement et l'apprentissage.

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez sans effort des sujets complexes, tels que les concepts médicaux, en vidéos éducatives faciles à comprendre pour améliorer les résultats d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives et du contenu de formation engageants en utilisant l'IA ?

HeyGen vous permet de produire sans effort du contenu vidéo de qualité professionnelle généré par l'IA, y compris des vidéos éducatives et de formation, en transformant des scripts en visuels dynamiques avec des avatars AI et la génération de voix off. Sa plateforme conviviale simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.

Quels types d'options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la narration visuelle dans les vidéos explicatives ?

HeyGen propose des contrôles de marque étendus comme les logos et les couleurs, ainsi qu'une vaste bibliothèque de médias et des modèles de vidéos personnalisables, vous permettant de créer des vidéos explicatives uniques et d'améliorer la narration visuelle. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et une grande bibliothèque d'images pour donner vie à vos récits.

HeyGen est-il une plateforme conviviale pour générer rapidement des vidéos animées de haute qualité ?

Absolument, HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant la création rapide de vidéos animées et de tutoriels. Avec la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de scripts et des modèles de vidéos prêts à l'emploi, vous pouvez générer un contenu convaincant sans compétences complexes en montage.

HeyGen peut-il produire des avatars AI réalistes et des voix off pour mes vidéos de marketing et de formation ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération d'avatars AI diversifiés avec des capacités de génération de voix off au son naturel, parfaits pour des vidéos de formation et des campagnes marketing percutantes. Cette fonctionnalité ajoute une touche personnelle à votre contenu vidéo généré par l'IA, le rendant plus engageant.

