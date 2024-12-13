Créez une vidéo claire d'une minute expliquant le processus d'ouverture de compte en ligne pour les nouveaux utilisateurs, en utilisant une approche de "créateur de vidéo de présentation d'ouverture de compte". Le public cible est constitué de clients débutants, et le style visuel doit être lumineux et convivial, avec du texte à l'écran soulignant les étapes clés. Utilisez la "génération de voix off" pour guider les spectateurs en douceur, en veillant à ce que chaque étape soit facilement comprise avec un ton rassurant, et incluez des "sous-titres" pour l'accessibilité.

Générer une Vidéo