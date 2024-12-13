Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour l'intégration de nouveaux utilisateurs d'un outil de productivité, mettant en scène un avatar AI amical qui les guide à travers leur première connexion et une vue d'ensemble du tableau de bord. Le style visuel doit être lumineux et minimaliste, incorporant des icônes animées et une voix off claire et dynamique générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, assurant aux nouveaux utilisateurs de se sentir soutenus dès le départ.

