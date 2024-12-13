Générateur de Vidéo d'Intégration de Compte : Simplifiez les Parcours des Nouveaux Utilisateurs
Générez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles à partir de scripts avec l'AI, assurant des parcours clients fluides et une meilleure implication des utilisateurs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo explicative de produit dynamique de 60 secondes ciblant les utilisateurs désireux d'explorer la nouvelle fonctionnalité "générateur de vidéo AI" au sein d'une suite créative. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et énergique, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour démontrer rapidement les étapes clés et présenter les différentes options de modèles et de scènes disponibles, rendant les fonctionnalités complexes facilement compréhensibles.
Produisez une vidéo d'intégration de compte élégante de 30 secondes, destinée aux entreprises utilisant une plateforme avancée de "générateur de vidéo d'intégration de compte", mettant en avant comment elles peuvent personnaliser rapidement les messages de bienvenue pour leurs propres clients. L'approche visuelle doit être professionnelle et épurée, utilisant les avatars AI de HeyGen pour créer des présentateurs diversifiés et tirant parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour diverses plateformes.
Créez une vidéo rassurante de 50 secondes conçue pour simplifier le processus de configuration initiale pour les nouveaux utilisateurs submergés par des logiciels complexes, en se concentrant sur les "vidéos d'intégration" comme solution. Le ton doit être calme et encourageant, avec un design visuel minimaliste et des sous-titres clairs générés par HeyGen, garantissant que chaque étape est facilement comprise. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour décomposer chaque étape en instructions gérables et concises.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques qui augmentent significativement l'engagement et la rétention des nouveaux utilisateurs.
Échelle de Production de Contenu d'Intégration.
Développez rapidement des cours vidéo d'intégration complets pour atteindre et éduquer efficacement un public mondial plus large de nouveaux utilisateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéo AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos ?
Le générateur de vidéo AI avancé de HeyGen transforme les scripts textuels en vidéos soignées sans effort. Vous pouvez utiliser nos avatars AI et diverses voix off pour produire rapidement et efficacement du contenu vidéo généré par AI, simplifiant ainsi votre processus créatif.
Puis-je personnaliser les avatars AI générés par HeyGen pour mes vidéos ?
Oui, HeyGen propose un générateur d'avatars AI robuste permettant une personnalisation significative. Vous pouvez choisir parmi divers styles d'avatars et les associer à des modèles dynamiques, garantissant que vos avatars AI s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre marque et vos besoins en montage vidéo.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen comme générateur de texte à vidéo AI ?
En tant que leader du générateur de texte à vidéo AI, HeyGen permet une production rapide de vidéos de haute qualité à partir d'un simple script. Cette capacité est idéale pour créer des vidéos d'intégration efficaces ou des explications de produits, complètes avec des voix off naturelles, réduisant considérablement le temps et le coût de production.
HeyGen propose-t-il des modèles pour aider avec différents types de vidéos ?
Absolument, HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles pour lancer vos projets vidéo, que vous créiez une vidéo d'intégration de compte ou d'autres contenus vidéo générés par AI. Ces modèles, combinés à des fonctionnalités comme un générateur d'image à vidéo, vous aident à produire des vidéos professionnelles avec facilité.