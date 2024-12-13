Générateur de Formation à l'Accessibilité : Construisez un Apprentissage Accessible Rapidement

Générez rapidement des formations engageantes et conformes aux normes WCAG en accessibilité web. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à vos leçons de conception accessible pour tous les apprenants.

385/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes destinée aux développeurs et designers UX, en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script avec un style visuel moderne axé sur la démonstration et un audio dynamique, pour illustrer le rôle crucial de l'accessibilité numérique et comment les technologies d'assistance, notamment les lecteurs d'écran, interagissent avec le contenu web.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative de 2 minutes pour les webmasters et les responsables de la conformité, en utilisant pleinement les sous-titres/captions de HeyGen avec une présentation visuelle détaillée de type tutoriel et une voix off calme et autoritaire, pour expliquer en détail les principales directives WCAG 2.1 niveau AA et la mise en œuvre des principes de conception accessible, y compris l'utilité d'un vérificateur d'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Générez un guide pratique de 45 secondes pour les spécialistes du marketing de contenu et les éditeurs web, en exploitant la capacité de génération de voix off de HeyGen avec un style visuel engageant et riche en exemples et un ton amical, pour démontrer la fonctionnalité d'un générateur d'accessibilité d'image et souligner l'importance des textes alternatifs descriptifs pour créer un contenu véritablement accessible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de formation à l'accessibilité

Créez facilement des vidéos de formation à l'accessibilité engageantes et conformes aux normes WCAG, permettant à votre équipe de construire une expérience numérique plus inclusive.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Commencez par saisir votre contenu éducatif. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script pour transformer votre matériel écrit en une présentation visuelle dynamique, garantissant que vos messages de formation à l'accessibilité sont clairs et précis.
2
Step 2
Ajoutez des Fonctionnalités d'Accessibilité Essentielles
Améliorez la portée de votre vidéo en intégrant des éléments clés d'accessibilité. Générez des sous-titres précis pour soutenir divers besoins d'apprentissage et assurez-vous que votre contenu respecte les normes WCAG cruciales pour une compréhension plus large.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et la Narration
Personnalisez votre formation avec des avatars AI professionnels et affinez la génération de voix off. Cela vous permet de présenter des sujets complexes de manière engageante et humaine, rendant les principes de conception accessible plus faciles à comprendre.
4
Step 4
Générez et Partagez votre Contenu Accessible
Finalisez votre formation en générant la vidéo dans le format de votre choix. Utilisez le redimensionnement d'aspect et les exportations pour vous assurer que votre contenu d'accessibilité numérique est parfaitement optimisé pour toute plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Normes d'Accessibilité Complexes

.

Décomposez les directives WCAG complexes, les technologies d'assistance et les principes de conception accessible en formats vidéo clairs et digestes pour un apprentissage plus facile.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de générateur de formation à l'accessibilité ?

HeyGen permet aux organisations de créer facilement du contenu accessible pour la formation à l'accessibilité en transformant des scripts en leçons vidéo engageantes avec des avatars AI et des voix off. Ce processus simplifié aide à éduquer les équipes sur les normes WCAG et les meilleures pratiques en matière d'accessibilité numérique.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multimédias accessibles conformes aux normes WCAG 2.1 niveau AA ?

Oui, HeyGen facilite la production de vidéos multimédias accessibles en générant automatiquement des sous-titres précis pour tout le contenu, ce qui est crucial pour les technologies d'assistance et les personnes en situation de handicap. Les utilisateurs peuvent également intégrer des descriptions détaillées et des textes alternatifs dans leurs scripts pour améliorer l'accessibilité web.

Quel rôle joue HeyGen dans l'amélioration des initiatives globales d'accessibilité numérique ?

HeyGen agit comme un outil puissant pour renforcer l'accessibilité numérique en permettant la production rapide de divers contenus vidéo, des matériaux de parcours d'apprentissage aux annonces informatives. Ses capacités comme le texte à vidéo et les contrôles de marque aident les organisations à maintenir un design accessible et cohérent dans leurs communications.

HeyGen peut-il aider mon équipe à créer du contenu accessible plus efficacement ?

Absolument, HeyGen simplifie considérablement le processus de création de contenu accessible grâce à sa plateforme intuitive et ses capacités AI. En convertissant des scripts en vidéo avec des avatars AI et en fournissant des sous-titres automatiques, il simplifie la production de vidéos adaptées à l'accessibilité web qui s'adressent à un public plus large.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo