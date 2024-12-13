Avec le générateur de vidéos AI efficace de HeyGen, vous pouvez rapidement créer des vidéos de pitch prêtes pour les investisseurs. Il vous suffit d'entrer votre script, d'utiliser nos outils d'édition intuitifs et de tirer parti de la technologie de texte-à-vidéo pour produire des vidéos de pitch soignées en une fraction du temps par rapport à la production vidéo traditionnelle.