Générateur de Vidéo de Pitch Accélérateur : Conquérir les Investisseurs

Créez sans effort des vidéos de pitch professionnelles pour les accélérateurs. Choisissez parmi des modèles et scènes époustouflants pour élaborer une présentation prête pour les investisseurs.

Imaginez créer une vidéo de pitch accélérateur convaincante de 60 secondes pour une startup en phase initiale, destinée aux juges des programmes d'accélération. Le style visuel doit être énergique et inspirant, avec un avatar AI délivrant un récit clair et professionnel. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort l'histoire de votre startup en contenu dynamique à l'écran, enrichi par une génération de voix off nette.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation de 90 secondes, prête pour les investisseurs, destinée à des investisseurs providentiels potentiels, mettant en avant le potentiel de levée de fonds de votre startup. Le style visuel et audio doit être axé sur les données et confiant, en incorporant des visuels professionnels de la bibliothèque de médias/stock. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour créer une expérience de présentation sophistiquée, complétée par des sous-titres clairs pour l'accessibilité et l'impact.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de démonstration de produit engageante de 45 secondes pour un public de concours de startups. La vidéo doit adopter un style visuel innovant et clair, démontrant les caractéristiques clés de votre produit avec une narration concise. Employez les avatars AI de HeyGen pour un porte-parole professionnel et utilisez la génération de voix off pour expliquer des concepts complexes, en veillant à ce que le résultat final soit optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez un générateur de vidéo de pitch concis de 30 secondes destiné à des segments d'investisseurs spécifiques. Le style visuel et audio doit être adaptable et marqué, avec des coupes rapides et percutantes. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour itérer rapidement sur différentes versions de vos vidéos de pitch, en adaptant le message pour divers investisseurs tout en maintenant une apparence professionnelle cohérente.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Pitch Accélérateur

Transformez sans effort votre présentation en une vidéo convaincante, prête pour les investisseurs, avec des avatars AI, des animations dynamiques et des capacités puissantes de texte-à-vidéo.

1
Step 1
Créez Votre Script de Pitch
Développez votre récit convaincant, puis convertissez sans effort votre texte en contenu vidéo dynamique en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Choisissez parmi une variété de modèles et scènes conçus par des experts pour structurer votre pitch et captiver visuellement les investisseurs.
3
Step 3
Personnalisez avec des Contrôles de Marque
Appliquez les couleurs, polices et logo uniques de votre marque en utilisant des contrôles de marque intuitifs pour assurer une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Prête pour les Investisseurs
Générez et téléchargez votre vidéo de pitch de haute qualité, avec des options de redimensionnement de rapport d'aspect, prête pour les candidatures aux accélérateurs ou les présentations aux investisseurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clips de Vidéo de Pitch Engagés

Générez des clips vidéo de pitch dynamiques et engageants pour capter l'attention des investisseurs et transmettre efficacement les messages clés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de pitch pour les startups ?

Le générateur de vidéos de pitch AI de HeyGen simplifie le processus pour les startups de créer des présentations convaincantes prêtes pour les investisseurs. En exploitant l'AI, vous pouvez rapidement transformer votre présentation en vidéos de pitch dynamiques, économisant ainsi un temps et des ressources précieux pour les levées de fonds et les candidatures aux accélérateurs.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité des vidéos de pitch ?

HeyGen intègre des capacités AI puissantes, y compris des avatars AI réalistes et une conversion sophistiquée de texte-à-vidéo à partir de votre script. Cela permet d'obtenir des visuels professionnels, des animations dynamiques et des voix off AI de haute qualité, garantissant que vos vidéos de pitch résonnent avec les investisseurs.

Puis-je personnaliser mes vidéos de pitch avec l'identité unique de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser vos vidéos de pitch avec votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées. Utilisez nos divers modèles pour aligner parfaitement l'histoire de votre startup avec une identité visuelle professionnelle et cohérente.

À quelle vitesse puis-je générer une vidéo de pitch prête pour les investisseurs avec HeyGen ?

Avec le générateur de vidéos AI efficace de HeyGen, vous pouvez rapidement créer des vidéos de pitch prêtes pour les investisseurs. Il vous suffit d'entrer votre script, d'utiliser nos outils d'édition intuitifs et de tirer parti de la technologie de texte-à-vidéo pour produire des vidéos de pitch soignées en une fraction du temps par rapport à la production vidéo traditionnelle.

