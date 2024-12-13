générateur de démo d'accélérateur : Accélérez la livraison de projets
Accélérez la création de démos de modèles personnalisés et automatisez les définitions de build et de release pour Power Platform, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.
Créez une vidéo didactique de 2 minutes abordant les points de douleur courants dans la gestion du cycle de vie des applications (ALM) de Power Platform, en utilisant l'ALM Accelerator pour Power Platform. Cette présentation visuelle dynamique, améliorée par la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour plus de précision, s'adresse aux développeurs et administrateurs de Power Platform. Elle doit illustrer clairement comment gérer les demandes de déploiement et utiliser le contrôle de source Git pour une gestion robuste du cycle de vie des applications, avec une voix off calme et précise guidant les utilisateurs à travers des étapes complexes.
Développez une vidéo moderne et autoritaire de 60 secondes mettant en avant l'impact du Data Governance Demo Generator. Conçue pour les architectes de données et les responsables de la conformité, cette vidéo doit transmettre visuellement la facilité de démontrer des solutions complexes de gouvernance des données en utilisant des actifs de valeur technique préconstruits. Une génération de voix off sophistiquée doit rassurer les spectateurs sur la fiabilité et la précision des utilitaires d'automatisation pour créer des démonstrations percutantes, tout en maintenant une esthétique visuelle soignée et professionnelle.
Concevez une vidéo énergique de 45 secondes expliquant les fonctions principales d'un outil d'accélération spécifique. Cette vidéo axée sur les solutions, équipée de sous-titres pour une accessibilité plus large, cible les chefs de développement logiciel et les chefs techniques qui ont besoin de comprendre rapidement comment créer et gérer efficacement les définitions de build et de release. La narration visuelle doit être rapide, démontrant des processus de configuration rapides, et présenter une voix enthousiaste et claire soulignant les avantages pratiques, en faisant potentiellement référence à des laboratoires pratiques pour un engagement plus profond.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation avec l'IA.
Transformez des laboratoires pratiques statiques et des démos techniques en vidéos dynamiques d'IA, améliorant la compréhension et la rétention des apprenants.
Présentez des histoires de réussite client avec des vidéos engageantes d'IA.
Mettez en avant l'impact de vos outils d'accélération en créant des témoignages vidéo convaincants et des démonstrations de cas d'utilisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des démos techniques pour des outils comme l'Azure DevOps Demo Generator ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des démonstrations professionnelles de texte en vidéo pour des produits techniques, y compris ceux créés avec un ALM Accelerator demo ou l'Azure DevOps Demo Generator. En utilisant des avatars AI et la génération de voix off, HeyGen rend l'explication de processus complexes plus engageante.
Puis-je personnaliser le contenu vidéo dans HeyGen pour des actifs de valeur technique spécifiques ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs spécifiques dans des vidéos qui mettent en valeur des actifs de valeur technique ou des modèles personnalisés. Cela garantit que votre contenu vidéo, que ce soit pour Power Platform ou des solutions Azure DevOps, maintient une identité de marque cohérente.
HeyGen facilite-t-il la création de contenu engageant pour des sujets ALM complexes tels que le déploiement de Power Platform ?
HeyGen vous permet de transformer des scripts détaillés en explications vidéo visuellement attrayantes pour des sujets techniques complexes comme l'ALM Accelerator pour Power Platform, les pipelines Azure DevOps et le contrôle de source Git. Utilisez des fonctionnalités comme les sous-titres pour améliorer la compréhension et l'accessibilité de ces demandes de déploiement critiques.
Quelles options HeyGen propose-t-il pour exporter des vidéos expliquant les définitions de build et de release ?
HeyGen prend en charge divers redimensionnements de rapport d'aspect et options d'exportation, ce qui facilite la préparation de vidéos pour différentes plateformes où vous pourriez partager des informations sur le code source, les définitions de build et de release, ou les utilitaires d'automatisation. Ces vidéos peuvent être utilisées efficacement dans des laboratoires pratiques pour communiquer clairement les processus techniques.