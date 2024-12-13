générateur de démo d'accélérateur : Accélérez la livraison de projets

Accélérez la création de démos de modèles personnalisés et automatisez les définitions de build et de release pour Power Platform, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

Produisez une vidéo de 90 secondes démontrant l'efficacité de l'Azure DevOps Demo Generator. Cette vidéo professionnelle et informative, mettant en scène un avatar AI confiant expliquant le processus, cible les ingénieurs DevOps et les chefs de projet en montrant comment les modèles disponibles et le code source préconfiguré simplifient la configuration des projets au sein d'Azure DevOps. Le style visuel doit être épuré et net, mettant en valeur les éléments clés de l'interface utilisateur et le déploiement rapide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 2 minutes abordant les points de douleur courants dans la gestion du cycle de vie des applications (ALM) de Power Platform, en utilisant l'ALM Accelerator pour Power Platform. Cette présentation visuelle dynamique, améliorée par la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour plus de précision, s'adresse aux développeurs et administrateurs de Power Platform. Elle doit illustrer clairement comment gérer les demandes de déploiement et utiliser le contrôle de source Git pour une gestion robuste du cycle de vie des applications, avec une voix off calme et précise guidant les utilisateurs à travers des étapes complexes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo moderne et autoritaire de 60 secondes mettant en avant l'impact du Data Governance Demo Generator. Conçue pour les architectes de données et les responsables de la conformité, cette vidéo doit transmettre visuellement la facilité de démontrer des solutions complexes de gouvernance des données en utilisant des actifs de valeur technique préconstruits. Une génération de voix off sophistiquée doit rassurer les spectateurs sur la fiabilité et la précision des utilitaires d'automatisation pour créer des démonstrations percutantes, tout en maintenant une esthétique visuelle soignée et professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo énergique de 45 secondes expliquant les fonctions principales d'un outil d'accélération spécifique. Cette vidéo axée sur les solutions, équipée de sous-titres pour une accessibilité plus large, cible les chefs de développement logiciel et les chefs techniques qui ont besoin de comprendre rapidement comment créer et gérer efficacement les définitions de build et de release. La narration visuelle doit être rapide, démontrant des processus de configuration rapides, et présenter une voix enthousiaste et claire soulignant les avantages pratiques, en faisant potentiellement référence à des laboratoires pratiques pour un engagement plus profond.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Démo d'Accélérateur

Provisionnez efficacement des environnements de démonstration complets pour Azure DevOps et Power Platform avec une configuration automatisée du code source et des configurations.

1
Step 1
Sélectionnez votre modèle
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles préconfigurés, comme ceux pour l'ALM Accelerator pour Power Platform ou la gouvernance des données. Ces modèles garantissent que votre environnement de démonstration est rapidement configuré avec les composants essentiels.
2
Step 2
Configurez les paramètres de l'environnement
Personnalisez votre environnement de démonstration en définissant des paramètres spécifiques tels que les organisations Azure DevOps, les dépôts de contrôle de source Git, et les environnements cibles pour les demandes de déploiement. Cette configuration garantit que votre démonstration s'aligne sur votre cas d'utilisation spécifique.
3
Step 3
Générez et provisionnez
Déclenchez le processus de génération pour provisionner automatiquement toutes les ressources nécessaires, y compris le code source, les définitions de build et de release, et les utilitaires d'automatisation requis. Le générateur gère la configuration complexe de l'infrastructure, préparant vos laboratoires pratiques.
4
Step 4
Explorez et démontrez
Une fois provisionné, accédez à votre environnement de démonstration prêt à l'emploi. Explorez les projets préconfigurés, les éléments de travail et les pipelines, en tirant parti de cette configuration entièrement fonctionnelle pour des démonstrations percutantes des capacités de l'outil d'accélération.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des clips vidéo courts et partageables de vos démos d'accélérateur pour amplifier la portée et susciter l'intérêt.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des démos techniques pour des outils comme l'Azure DevOps Demo Generator ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des démonstrations professionnelles de texte en vidéo pour des produits techniques, y compris ceux créés avec un ALM Accelerator demo ou l'Azure DevOps Demo Generator. En utilisant des avatars AI et la génération de voix off, HeyGen rend l'explication de processus complexes plus engageante.

Puis-je personnaliser le contenu vidéo dans HeyGen pour des actifs de valeur technique spécifiques ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs spécifiques dans des vidéos qui mettent en valeur des actifs de valeur technique ou des modèles personnalisés. Cela garantit que votre contenu vidéo, que ce soit pour Power Platform ou des solutions Azure DevOps, maintient une identité de marque cohérente.

HeyGen facilite-t-il la création de contenu engageant pour des sujets ALM complexes tels que le déploiement de Power Platform ?

HeyGen vous permet de transformer des scripts détaillés en explications vidéo visuellement attrayantes pour des sujets techniques complexes comme l'ALM Accelerator pour Power Platform, les pipelines Azure DevOps et le contrôle de source Git. Utilisez des fonctionnalités comme les sous-titres pour améliorer la compréhension et l'accessibilité de ces demandes de déploiement critiques.

Quelles options HeyGen propose-t-il pour exporter des vidéos expliquant les définitions de build et de release ?

HeyGen prend en charge divers redimensionnements de rapport d'aspect et options d'exportation, ce qui facilite la préparation de vidéos pour différentes plateformes où vous pourriez partager des informations sur le code source, les définitions de build et de release, ou les utilitaires d'automatisation. Ces vidéos peuvent être utilisées efficacement dans des laboratoires pratiques pour communiquer clairement les processus techniques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo