Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo captivante de 45 secondes en mode face caméra pour vos camarades étudiants, simplifiant un concept scientifique difficile. Employez les "avatars AI" de HeyGen pour agir en tant que présentateur à l'écran, délivrant une explication concise et accessible dans un ton amical et abordable, complétée par du texte et des graphiques à l'écran qui clarifient les termes techniques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une présentation animée énergique de 30 secondes pour une classe d'histoire au lycée, résumant un événement historique significatif. Exploitez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour générer rapidement des visuels convaincants et une voix off engageante directement à partir de votre contenu écrit, assurant un aperçu rapide, informatif et visuellement stimulant qui capte l'attention des élèves.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes pour les futurs étudiants de premier cycle, mettant en avant les avantages de la recherche de votre département. Incorporez un style visuel sophistiqué avec des aides visuelles dynamiques et des statistiques à l'écran, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour fournir un récit clair, persuasif et accueillant qui communique efficacement des informations complexes comme un générateur de vidéo AI pourrait le faire.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Présentation Académique

Transformez sans effort vos recherches et projets académiques en vidéos de présentation captivantes qui engagent et informent votre audience avec des outils alimentés par AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles académiques personnalisables ou commencez avec une toile vierge pour répondre à vos besoins de présentation.
2
Step 2
Collez Votre Script
Entrez votre contenu académique. La capacité de texte en vidéo de la plateforme transformera instantanément votre texte en scènes vidéo dynamiques, prêtes pour une personnalisation supplémentaire.
3
Step 3
Choisissez Vos Visuels & Voix
Améliorez votre présentation en sélectionnant parmi divers avatars AI pour narrer votre contenu ou en enregistrant votre propre voix off. Ajoutez des médias de la bibliothèque intégrée pour illustrer vos points.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de présentation académique en appliquant des contrôles de marque si nécessaire, puis exportez-la en haute définition pour la partager sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Clarifier des Sujets Académiques Complexes

Transformez des sujets académiques complexes comme la recherche scientifique en vidéos de présentation facilement compréhensibles et visuellement attrayantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de présentation académique ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos de présentation académique dynamiques en utilisant une AI avancée, avec des avatars AI réalistes et des capacités robustes de texte en vidéo. Cela permet aux étudiants et aux éducateurs de créer des présentations animées engageantes et des vidéos de présentation professionnelles pour des projets étudiants ou du matériel académique complexe sans compétences traditionnelles en montage vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour les vidéos de présentation ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles de présentation conçus par des professionnels et un éditeur glisser-déposer convivial pour créer des vidéos de présentation universitaires soignées. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles ou même convertir des diapositives PowerPoint existantes en vidéos de présentation dynamiques générées par AI.

Quel type d'avatars AI puis-je utiliser pour mes vidéos de présentation professionnelles ?

HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent délivrer votre script de présentation avec des voix off naturelles, rendant vos vidéos de présentation professionnelles très engageantes. Ces vidéos en mode face caméra alimentées par AI sont parfaites pour ajouter une touche professionnelle et soignée à tout sujet académique ou projet étudiant.

HeyGen peut-il convertir des scripts textuels en vidéos de présentation complètes ?

Absolument. La fonctionnalité de texte en vidéo AI de HeyGen vous permet d'entrer votre script, et la plateforme générera une vidéo de présentation complète avec narration et voix off générées par AI, prête à être téléchargée en MP4. Ce processus efficace est idéal pour créer des chaînes vidéo éducatives ou des présentations animées rapides.

