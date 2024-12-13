Créateur de Vidéos de Soutien aux Parcours Académiques : Créez un Contenu Engagé

Simplifiez la création de contenu pour le conseil académique avec des modèles de vidéos personnalisables, rendant l'information complexe claire et accessible.

Exemple de Prompt 1
Pour les conseillers universitaires, créez une vidéo professionnelle de 90 secondes pour démontrer de manière experte un nouveau processus d'inscription aux cours. Elle doit utiliser la conversion de texte en vidéo pour plus de précision, en présentant des instructions étape par étape à travers des visuels clairs de type enregistrement d'écran et une voix off amicale et informative.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo éducative de 2 minutes est nécessaire pour un corps étudiant universitaire diversifié, détaillant les nouvelles exigences du programme. La production doit être engageante et accessible, employant des sous-titres pour assurer une compréhension large tout en maintenant un ton rassurant et des aides visuelles fortes.
Exemple de Prompt 3
Les membres du corps enseignant peuvent communiquer efficacement des annonces académiques rapides aux étudiants avec une vidéo dynamique de 45 secondes. Cette vidéo doit faire un excellent usage de la génération de voix off pour un message percutant, complété par des séquences vidéo attrayantes et une piste audio de fond entraînante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Soutien aux Parcours Académiques

Donnez aux étudiants des vidéos de soutien aux parcours académiques claires et engageantes en utilisant l'IA. Créez des conseils personnalisés sans effort et rendez l'information complexe accessible à tous.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le contenu de votre guidance académique. Utilisez notre fonctionnalité de texte en vidéo pour transformer instantanément votre script écrit en une vidéo dynamique, simplifiant la création de vidéos éducatives.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA ou de Présentateurs IA pour transmettre votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour établir la confiance et la connexion avec votre public étudiant.
3
Step 3
Appliquez la Marque & l'Accessibilité
Intégrez l'image de marque de votre institution avec des logos et des couleurs personnalisés. Améliorez l'engagement et l'accessibilité en ajoutant des sous-titres automatiques à vos vidéos de soutien académique.
4
Step 4
Exportez & Partagez
Finalisez vos vidéos pédagogiques et exportez-les dans des formats optimaux pour diverses plateformes. Partagez facilement vos vidéos éducatives de haute qualité à travers vos systèmes de gestion de l'apprentissage ou les réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier Visuellement les Sujets Académiques Complexes

Transformez des concepts académiques complexes en vidéos éducatives claires et faciles à comprendre, rendant l'information complexe accessible à tous les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives avec l'IA ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives efficacement en transformant le texte en vidéo avec des avatars IA réalistes. Ce créateur de vidéos IA simplifie le processus de production, vous permettant de vous concentrer sur la fourniture d'un soutien de qualité aux parcours académiques.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos éducatives dans HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles de vidéos personnalisables parfaits pour les vidéos pédagogiques et le conseil académique. Vous pouvez facilement adapter ces modèles avec votre marque, garantissant que votre contenu éducatif conserve une apparence cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos pédagogiques accessibles ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres pour toutes les vidéos, améliorant considérablement l'accessibilité de vos vidéos pédagogiques. Cela garantit que votre précieux contenu éducatif est compris par un public plus large, quel que soit leur environnement de visionnage.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos de conseil académique avec HeyGen ?

HeyGen permet une production rapide de vidéos de soutien aux parcours académiques en convertissant directement votre script en vidéo à l'aide de Présentateurs IA. Cette capacité de texte en vidéo minimise le temps de montage, vous permettant de livrer rapidement un contenu éducatif important.

