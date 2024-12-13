Imaginez créer une vidéo 'à propos de nous' de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux startups, cherchant à introduire leur marque avec professionnalisme et chaleur. Le style visuel doit être accueillant et authentique, utilisant une musique de fond amicale et entraînante et une narration claire et concise. Mettez en avant comment les 'Modèles & scènes' étendus de HeyGen simplifient le processus de création, vous transformant en créateur de vidéos 'à propos de nous' en quelques minutes.

Générer une Vidéo