Créez une vidéo promotionnelle attrayante d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur marketing avec des vidéos de haute résolution. Le style visuel doit être professionnel, épuré et bien éclairé, mettant en valeur les détails du produit avec vivacité, complété par une musique de fond corporative entraînante et une voix off autoritaire générée en utilisant la fonction de synthèse vocale de HeyGen. Cela sert d'excellent exemple de la manière dont un créateur de vidéos en 4k peut renforcer la présence de la marque.

