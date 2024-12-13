Le créateur de vidéos 4K ultime pour des résultats professionnels

Créez des vidéos professionnelles haute résolution sans effort. Profitez de notre fonctionnalité IA de texte en vidéo à partir de scripts pour donner vie à vos idées instantanément.

Créez une vidéo promotionnelle attrayante d'une minute destinée aux propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur marketing avec des vidéos de haute résolution. Le style visuel doit être professionnel, épuré et bien éclairé, mettant en valeur les détails du produit avec vivacité, complété par une musique de fond corporative entraînante et une voix off autoritaire générée en utilisant la fonction de synthèse vocale de HeyGen. Cela sert d'excellent exemple de la manière dont un créateur de vidéos en 4k peut renforcer la présence de la marque.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne 4K Video Maker

Créez des vidéos impressionnantes en 4K sans effort avec la plateforme intuitive HeyGen. Transformez vos idées en histoires visuelles haute résolution, améliorées par l'intelligence artificielle.

1
Step 1
Crée ton projet
Commence un nouveau projet vidéo et choisis parmi des modèles professionnels, télécharge tes propres médias ou crée du contenu en utilisant des avatars IA pour donner vie à tes idées.
2
Step 2
Ajouter des éléments attrayants
Améliorez votre narration en ajoutant une voix off générée en un clic, en incorporant de la musique et en personnalisant le texte avec nos puissants outils d'édition.
3
Step 3
Perfectionne tes visuels
Ajuste l'apparence de votre vidéo. Modifiez le redimensionnement du rapport d'aspect pour l'adapter à différentes plateformes, en vous assurant que votre contenu soit toujours professionnel.
4
Step 4
Exporte ta vidéo en 4K
Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo sans effort en une impressionnante résolution 4K, en profitant de notre fonction d'exportations fluides pour obtenir la plus grande clarté et impact.

Cas d'utilisation

Pour ceux qui recherchent une expérience puissante de création de vidéos en 4k, HeyGen vous permet de créer des vidéos de haute qualité et de niveau professionnel facilement. Améliorez votre production vidéo avec l'intelligence artificielle, en générant du contenu captivant qui répond à des normes visuelles élevées.

Cas de succès clients

.

Produce compelling customer success stories using AI video, presenting testimonials with clarity and a polished, high-resolution look.

background image

Questions Fréquentes

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos en haute résolution 4K ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un puissant créateur de vidéos en 4k, te permettant de produire des vidéos de haute résolution impressionnantes. Tu peux créer et exporter du contenu de qualité professionnelle, assurant une clarté maximale pour ton audience.

Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un éditeur vidéo en ligne pour les utilisateurs de tous niveaux de compétence ?

HeyGen simplifie le montage vidéo en fournissant un éditeur vidéo en ligne intuitif qui intègre des capacités avancées d'IA. Vous pouvez créer du contenu vidéo à partir d'un script facilement en utilisant des avatars IA et des voix off, ce qui simplifie considérablement le processus de production vidéo.

Quels types d'outils de montage vidéo sont disponibles sur HeyGen pour la personnalisation ?

HeyGen propose des outils de montage vidéo complets pour vous aider à personnaliser et améliorer votre contenu. Ajoutez facilement du texte, de la musique de fond et des sous-titres automatiques, ou utilisez des effets d'écran vert pour créer des vidéos professionnelles et attrayantes.

Quels types de production vidéo HeyGen prend-il en charge en tant que créateur de vidéos polyvalent ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos polyvalent, soutenant un large éventail de besoins en production vidéo. Vous pouvez créer du contenu varié, y compris des vidéos marketing, des modules de formation et des présentations, le tout propulsé par des avatars d'intelligence artificielle et des capacités d'édition robustes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo