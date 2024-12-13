Produisez une vidéo captivante d'une minute à destination des archivistes et des généalogistes, démontrant comment transformer des séquences anciennes de faible qualité et pixélisées en vidéos 4K impeccables grâce à un upscaler vidéo 4K alimenté par l'IA. Le style visuel devrait mêler des tons sépia nostalgiques pour les anciens clips avec une clarté vibrante et nette pour les versions améliorées, accompagnées d'une voix off chaleureuse et informative générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant la facilité de restauration des anciennes séquences.

Générer une Vidéo