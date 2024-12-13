Votre Générateur de Vidéos 3D Ultime pour des Visuels Époustouflants

Créez des animations 3D professionnelles et des vidéos explicatives à partir de scripts avec un résultat de haute qualité grâce à notre conversion de texte en vidéo alimentée par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative technique de 90 secondes pour les chefs de produit et les équipes de R&D, explorant les complexités techniques de la "capture de mouvement AI" au sein de HeyGen pour simplifier les "vidéos explicatives". Utilisez un style visuel élégant et informatif avec des graphiques détaillés et une voix off autoritaire. Montrez comment les "avatars AI" de HeyGen intègrent parfaitement les données de mouvement, et comment les "sous-titres/légendes" peuvent être générés automatiquement, démontrant la puissance du "montage vidéo automatisé" dans ce processus.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique complète de 2 minutes pour les responsables informatiques et les architectes systèmes, illustrant les capacités robustes de "rendu dans le cloud" de HeyGen et la polyvalence de ses "formats d'exportation". L'esthétique visuelle doit être détaillée et axée sur le processus, avec une voix off calme et explicative guidant le public à travers la plateforme. Soulignez l'avantage d'utiliser des "modèles et scènes" pour un déploiement rapide et comment le "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" répondent à des exigences techniques diverses.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo percutante de 45 secondes pour les chefs techniques et les innovateurs en animation, montrant comment le "AI Video Generator" de HeyGen élève fondamentalement les aspects techniques des "animations 3D". Employez des visuels dynamiques et avant-gardistes avec une voix off énergique et experte. Concentrez-vous sur la vaste "bibliothèque de médias/soutien de stock" de la plateforme pour enrichir des scènes complexes et comment les "avatars AI" adaptables fournissent une base de pointe pour l'exploration créative et technique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos 3D

Transformez sans effort vos idées en vidéos 3D captivantes avec la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen, conçue pour les créateurs et les marketeurs en quête de contenu visuel de haute qualité.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par entrer votre texte souhaité dans la plateforme. Utilisez notre capacité de conversion de Texte en vidéo à partir d'un script pour convertir instantanément votre contenu écrit en scènes de base pour votre vidéo 3D.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo 3D en sélectionnant parmi notre large gamme de Modèles et scènes pour établir l'environnement parfait et le style visuel pour votre histoire.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Effets
Donnez vie à vos visuels avec un audio professionnel. Exploitez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration ou choisissez parmi une sélection de voix générées par l'IA, parfaitement synchronisées avec votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Création Finale
Une fois votre vidéo 3D terminée, finalisez votre projet en utilisant nos options de redimensionnement et exportation des rapports d'aspect. Générez un Résultat de Haute Qualité prêt à être partagé facilement sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Formation et d'Éducation Améliorées

Transformez des sujets complexes en vidéos explicatives et cours alimentés par l'IA, améliorant considérablement la compréhension et la mémorisation des apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen garantit-il un résultat de haute qualité pour la génération de vidéos AI ?

HeyGen utilise une technologie avancée de `AI Video Generator` et des `avatars AI` sophistiqués pour produire un `résultat de haute qualité` efficacement. Cela inclut des capacités de `texte en vidéo à partir d'un script` sans faille, garantissant des résultats professionnels pour les `créateurs de contenu` et les `marketeurs`.

HeyGen peut-il transformer du texte en contenu vidéo engageant avec des voix off professionnelles ?

Oui, HeyGen excelle dans la création de `Texte en Vidéo`, permettant aux utilisateurs d'entrer des scripts et de générer des vidéos dynamiques avec des options de `voix off professionnelle`. Cette capacité est idéale pour produire des `vidéos explicatives` et diverses formes de `contenu pour les réseaux sociaux`.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une personnalisation vidéo étendue ?

HeyGen fournit des `contrôles de marque` robustes pour les logos et les couleurs, ainsi qu'une `bibliothèque de médias` complète et un `soutien de stock`. Les utilisateurs peuvent également utiliser le `redimensionnement et exportation des rapports d'aspect` pour optimiser leur contenu de `générateur de vidéo AI` pour diverses plateformes et besoins.

HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour simplifier la production vidéo ?

Absolument, HeyGen offre une large gamme de `modèles personnalisables` et de `modèles et scènes` conçus pour simplifier la production vidéo. Cette fonctionnalité permet aux `créateurs de contenu` et aux `marketeurs` de générer rapidement des vidéos soignées sans montage intensif.

