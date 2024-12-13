Créez une présentation dynamique de 45 secondes pour des produits de commerce électronique, en utilisant les avatars d'intelligence artificielle de HeyGen pour présenter un nouveau gadget modélisé en 3D. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des animations 3D douces du produit sous différents angles, complétées par une piste de fond animée et professionnelle et une voix off claire et persuasive, dans le but de mettre en avant la facilité de générer des vidéos professionnelles en 3D.

Générer une vidéo