Créez sans effort des animations 3D professionnelles pour des vidéos marketing en utilisant notre créateur d'animations AI intuitif et la capacité de convertir du texte en vidéo à partir d'un scénario.

Imaginez un court métrage animé de 45 secondes où des aspirants créateurs numériques racontent une aventure animée en 3D fantaisiste et vibrante mettant en vedette leurs propres personnages personnalisés. Cette vidéo, destinée aux conteurs indépendants, doit inclure une bande-son animée et tirer parti de la génération de voix off de HeyGen pour un récit convaincant.

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'animation 3D

Libérez votre créativité et produisez sans effort des vidéos animées en 3D impressionnantes avec notre plateforme intuitive, transformant vos idées en visuels attrayants pour tout objectif.

1
Step 1
Crée ton projet
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo ou commencez de zéro pour établir les bases de votre animation 3D unique. Notre plateforme offre une variété de modèles et de scènes pour lancer votre processus créatif sans effort.
2
Step 2
Conçois tes personnages et scènes
Donne vie à ta vision en personnalisant des personnages sur mesure et en créant des scènes dynamiques. Utilise nos outils puissants, y compris divers avatars IA, pour créer des visuels captivants qui s'adaptent parfaitement à ton histoire.
3
Step 3
Générer des animations et des voix off
Animez vos scènes avec des fonctionnalités avancées telles que la capacité de transformer le texte en animation propulsée par l'IA. Ajoutez facilement des dialogues et des narrations en utilisant la génération de voix off pour rendre votre animation 3D réellement immersive et captivante.
4
Step 4
Exporte et partage ta vidéo
Finalisez votre chef-d'œuvre en choisissant vos formats d'exportation préférés et le rapport d'aspect. Notre plateforme prend en charge divers redimensionnements de rapport d'aspect et exportations, vous permettant de partager sans problème votre vidéo animée 3D professionnelle sur tous les canaux souhaités.

HeyGen transforme le paysage de la création de vidéos d'animation 3D en proposant un créateur d'animations AI avancé qui donne du pouvoir aux créateurs numériques. Leur plateforme intuitive simplifie les animations 3D complexes en utilisant l'IA à partir de vidéos, permettant la création rapide de vidéos marketing professionnelles sans connaissances approfondies en logiciels d'animation.

Améliorer les Expériences de Formation et d'Apprentissage

Utilize AI to develop interactive and memorable training modules and educational content, significantly improving learner engagement and knowledge retention.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de devenir un créateur d'animations avec intelligence artificielle ?

HeyGen donne aux créateurs numériques le pouvoir de produire facilement des vidéos animées de haute qualité en utilisant sa capacité avancée d'animation de texte en vidéo propulsée par l'IA. Cette plateforme intuitive vous permet de transformer des scripts en contenu visuel attrayant sans avoir besoin de logiciels d'animation complexes.

Puis-je créer des personnages personnalisés pour mes vidéos animées en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen prend en charge la conception de personnages via une large gamme d'avatars IA, qui peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques de marque. Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles et voix pour créer des présentateurs uniques pour vos vidéos marketing et autres contenus.

Quelles caractéristiques HeyGen offre-t-il pour la création efficace de scènes vidéo ?

HeyGen propose une solide sélection de modèles vidéo et des outils puissants de création de scènes, accélérant la production de vidéos animées professionnelles. Les utilisateurs peuvent facilement combiner différents éléments et arrière-plans pour construire des récits captivants.

HeyGen est-il un éditeur vidéo en ligne efficace pour produire du contenu animé avec IA ?

Sans aucun doute, HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo en ligne complet conçu pour créer des vidéos animées dynamiques avec l'IA. Son interface facile à utiliser et ses fonctions avancées d'IA le rendent idéal pour les créateurs numériques qui cherchent à produire du contenu poli de manière efficace.

