Créateur de Vidéos Publicitaires 3D : Créez des Publicités Vidéo Virales avec l'AI
Transformez vos scripts en superbes publicités vidéo 3D instantanément grâce aux puissantes capacités de texte-à-vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une publicité vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing de performance et aux équipes créatives, illustrant la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos AI pour créer des publicités vidéo percutantes. Le style visuel doit être professionnel et diversifié, avec un avatar AI expliquant différents concepts créatifs publicitaires, son script prenant vie grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. L'audio doit être clair et persuasif, soulignant l'efficacité du contenu piloté par l'AI.
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, démontrant comment HeyGen simplifie le processus de devenir un créateur de vidéos publicitaires polyvalent en générant des créations publicitaires diversifiées optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et riche visuellement, incorporant des éléments de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagné d'une bande sonore contemporaine. Mettez en avant la facilité d'adaptation du contenu pour différentes plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect.
Produisez une vidéo informative de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, illustrant comment l'interface intuitive de HeyGen facilite la création de vidéos professionnelles d'entreprise avec des animations engageantes. L'esthétique visuelle doit être propre et accessible, mettant en avant des éléments animés simples mais efficaces. Assurez une communication claire avec des sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen, accompagnés d'une musique de fond agréable et entraînante, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des créations publicitaires captivantes qui génèrent des résultats et engagent votre public cible.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Générez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour renforcer la présence en ligne de votre marque et sa portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes créations publicitaires vidéo ?
HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos AI, transformant vos scripts en créations publicitaires vidéo captivantes avec facilité. Utilisez des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement du contenu engageant pour vos campagnes.
Quels outils HeyGen offre-t-il pour une création rapide de publicités vidéo ?
HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles vidéo pour accélérer votre processus de création publicitaire. Vous pouvez intégrer facilement des animations et tirer parti d'un support de bibliothèque de médias étendu pour produire efficacement des publicités vidéo de haute qualité.
HeyGen prend-il en charge des publicités vidéo diversifiées sur les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des publicités vidéo percutantes adaptées à diverses plateformes de réseaux sociaux. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et des contrôles de branding complets, vous pouvez vous assurer que vos vidéos d'entreprise ont un aspect professionnel partout.
Les spécialistes du marketing de performance peuvent-ils utiliser HeyGen pour des campagnes publicitaires ?
Absolument, les spécialistes du marketing de performance et les équipes créatives peuvent utiliser HeyGen pour augmenter efficacement leur production de publicités vidéo. HeyGen prend en charge la collaboration multi-utilisateurs, ce qui le rend idéal pour créer une gamme de créations publicitaires, y compris des publicités vidéo UGC dynamiques, pour optimiser la performance des campagnes.