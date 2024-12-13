Créateur de Vidéos Publicitaires 3D : Créez des Publicités Vidéo Virales avec l'AI

Transformez vos scripts en superbes publicités vidéo 3D instantanément grâce aux puissantes capacités de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing de performance et aux équipes créatives, illustrant la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos AI pour créer des publicités vidéo percutantes. Le style visuel doit être professionnel et diversifié, avec un avatar AI expliquant différents concepts créatifs publicitaires, son script prenant vie grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen. L'audio doit être clair et persuasif, soulignant l'efficacité du contenu piloté par l'AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, démontrant comment HeyGen simplifie le processus de devenir un créateur de vidéos publicitaires polyvalent en générant des créations publicitaires diversifiées optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Le style visuel doit être dynamique et riche visuellement, incorporant des éléments de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagné d'une bande sonore contemporaine. Mettez en avant la facilité d'adaptation du contenu pour différentes plateformes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, illustrant comment l'interface intuitive de HeyGen facilite la création de vidéos professionnelles d'entreprise avec des animations engageantes. L'esthétique visuelle doit être propre et accessible, mettant en avant des éléments animés simples mais efficaces. Assurez une communication claire avec des sous-titres/captions générés automatiquement par HeyGen, accompagnés d'une musique de fond agréable et entraînante, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires 3D

Créez sans effort des publicités vidéo 3D époustouflantes avec l'AI, transformant vos idées en visuels dynamiques prêts pour l'engagement sur les réseaux sociaux et les campagnes à fort impact.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle Créatif
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels au sein du créateur de vidéos AI pour lancer votre projet de vidéo publicitaire 3D avec une base solide.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Dynamiques
Intégrez des avatars AI réalistes dans vos scènes et générez des voix off captivantes directement à partir de votre script, apportant un engagement inégalé à vos créations publicitaires 3D.
3
Step 3
Appliquez un Branding Personnalisé
Utilisez des contrôles de branding précis pour intégrer harmonieusement le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments visuels, assurant un aspect cohérent et professionnel pour vos publicités vidéo.
4
Step 4
Exportez pour les Plateformes Sociales
Exportez facilement votre vidéo publicitaire 3D finalisée avec des ratios d'aspect optimisés, prête pour une publication immédiate sur toutes les principales plateformes de réseaux sociaux et canaux numériques.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Clients

Transformez les témoignages clients en publicités vidéo persuasives pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes créations publicitaires vidéo ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos AI, transformant vos scripts en créations publicitaires vidéo captivantes avec facilité. Utilisez des avatars AI réalistes et des capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement du contenu engageant pour vos campagnes.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour une création rapide de publicités vidéo ?

HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles vidéo pour accélérer votre processus de création publicitaire. Vous pouvez intégrer facilement des animations et tirer parti d'un support de bibliothèque de médias étendu pour produire efficacement des publicités vidéo de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge des publicités vidéo diversifiées sur les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à créer des publicités vidéo percutantes adaptées à diverses plateformes de réseaux sociaux. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et des contrôles de branding complets, vous pouvez vous assurer que vos vidéos d'entreprise ont un aspect professionnel partout.

Les spécialistes du marketing de performance peuvent-ils utiliser HeyGen pour des campagnes publicitaires ?

Absolument, les spécialistes du marketing de performance et les équipes créatives peuvent utiliser HeyGen pour augmenter efficacement leur production de publicités vidéo. HeyGen prend en charge la collaboration multi-utilisateurs, ce qui le rend idéal pour créer une gamme de créations publicitaires, y compris des publicités vidéo UGC dynamiques, pour optimiser la performance des campagnes.

