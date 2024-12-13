Annonces de Produits - Cas d'Utilisation
Faites tourner les têtes avec des révélations de produits innovants propulsées par l'IA
Oubliez les longs e-mails et les blogs. Avec HeyGen, vous pouvez rapidement créer des vidéos de produits de haute qualité pour présenter de nouveaux produits, expliquer les caractéristiques principales et engager les clients, le tout sans équipe de production.
Avantages et valeur
Développez vos vidéos de marketing produit sans retard de production
Simplifiez votre message avec des vidéos d'annonces captivantes
Les images statiques et le texte ne peuvent pas capturer l'excitation d'un lancement de nouveau produit. HeyGen vous aide à créer des bandes-annonces dynamiques et des vidéos soignées qui attirent l'attention, suscitent la curiosité et laissent une impression durable. Rendez votre annonce de produit inoubliable avec des visuels qui émerveillent votre public.
Respectez les délais des parties prenantes sans le stress
Les lancements de produits sont rapides, et la production vidéo traditionnelle ne peut souvent pas suivre le rythme. HeyGen vous permet de créer des vidéos d'annonce de haute qualité et conformes à votre marque en quelques minutes, sans stress ni retard. Restez sur la bonne voie et réalisez un lancement aussi soigné que votre produit.
Localisez vos annonces de produits pour des lancements mondiaux
Traduire et localiser le contenu d'un produit demande beaucoup de ressources. HeyGen simplifie le processus en générant automatiquement des versions localisées de vos vidéos de produit avec des voix off et du lip-sync alimentés par l'IA, assurant ainsi une cohérence sur les marchés sans coûts de production supplémentaires ni effort.
Témoignages clients
Découvrez comment les équipes marketing réalisent des vidéos de produits
Tomorrow.io révolutionne le marketing et la création de contenu avec HeyGen
Des vidéos explicatives de produits aux campagnes personnalisées, les outils d'IA permettent aux petites équipes de rivaliser avec les géants de l'industrie, de stimuler l'innovation et de transformer la manière dont elles se connectent avec leur public.
Comment créer
des annonces de produits avec HeyGen
Connectez-vous à HeyGen et préparez-vous à créer des vidéos de produits étonnantes et de qualité professionnelle en quelques minutes.
Choisissez parmi des modèles personnalisables conçus pour les lancements de produits, les déploiements de fonctionnalités et les mises à jour de services. Vous avez besoin d'un contrôle total ? Commencez avec une toile vierge et construisez votre vidéo de A à Z. Appliquez votre kit de marque en un clic pour une apparence et une sensation cohérentes.
Téléchargez le script de l'annonce de votre produit et choisissez un avatar IA réaliste pour délivrer votre message. L'avatar pourrait être votre jumeau numérique ou choisissez parmi plus de 726 avatars publics pour rendre votre lancement plus captivant et plus facile à comprendre.
Utilisez l'éditeur simple de glisser-déposer de HeyGen pour ajuster le texte, les polices et les couleurs. Ajoutez votre logo, échangez des visuels alignés sur la marque et peaufinez le message pour différents publics.
Intégrez des images, des icônes et des animations de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour mettre en avant les caractéristiques clés, renforcer votre proposition de valeur et clarifier les concepts complexes.
Une fois que votre vidéo est peaufinée et prête, exportez-la dans le format de votre choix et partagez-la par e-mail, sur les réseaux sociaux, les pages d'atterrissage ou les canaux internes—là où se trouve votre public.
FAQ
Une vidéo d'annonce de produit est une vidéo courte et captivante qui présente un nouveau produit, une fonctionnalité ou un service. Elle aide les entreprises à communiquer les avantages clés, à générer de l'enthousiasme et à encourager l'adoption.
Les vidéos de produits sont l'un des moyens les plus efficaces pour captiver l'audience et expliquer de nouveaux produits. Comparées au contenu statique, les vidéos augmentent la rétention, améliorent la clarté et rendent les annonces plus convaincantes. HeyGen permet aux responsables marketing de créer rapidement des vidéos de haute qualité sans avoir besoin d'une équipe de production vidéo.
HeyGen propose des outils vidéo alimentés par l'IA qui permettent aux responsables marketing produit de générer des vidéos de qualité professionnelle en quelques minutes. Avec des modèles personnalisables, des avatars IA réalistes et des outils d'édition faciles à utiliser, HeyGen simplifie la création de vidéos tout en préservant la cohérence de la marque.
Oui. HeyGen vous permet d'ajouter les couleurs, les polices, les logos et autres éléments visuels de votre marque pour garantir que vos vidéos de produit soient en accord avec l'identité visuelle de votre entreprise. Vous pouvez également ajuster le ton et le style pour convenir à différents publics.
Oui. HeyGen prend en charge la traduction de vidéos et la localisation avec des voix off IA et le synchronisation labiale dans plusieurs langues. Cela facilite la mise à l'échelle des vidéos de produits pour un public mondial sans coûts de production supplémentaires.
Non. HeyGen est conçu pour les marketeurs sans expérience en montage vidéo. Ses outils intuitifs de glisser-déposer vous permettent de créer rapidement des vidéos de produits raffinées, sans nécessiter de compétences techniques.
HeyGen peut être utilisé pour créer des vidéos de produits pour de nouveaux lancements de produits, des mises à jour de fonctionnalités, des expansions de services, des annonces de programmes bêta et des mises à jour d'habilitation interne. Vous pouvez personnaliser votre vidéo pour les clients externes, les équipes de vente ou les parties prenantes internes.
La durée idéale pour les vidéos de produits est de 30 à 90 secondes. Cela permet de maintenir l'attention de votre audience tout en transmettant les informations clés de manière concise. Avec HeyGen, vous pouvez rapidement créer plusieurs versions adaptées à différentes plateformes, telles que les réseaux sociaux, les emails et les pages d'atterrissage.
Vous pouvez partager vos vidéos de produit sur plusieurs canaux, y compris les campagnes d'email, les sites web d'entreprise, les pages d'atterrissage, LinkedIn, YouTube, X et des outils de communication interne tels que Slack ou Microsoft Teams.
Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos de produits de haute qualité en quelques minutes. L'utilisation d'avatars IA, de modèles et de voix off automatisées élimine le besoin d'une longue production vidéo, vous aidant à respecter des délais de lancement serrés.