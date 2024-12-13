Vidéos de marque - Cas d'utilisation

Évitez le tournage de production et créez des vidéos de marque instantanément

Votre marque est plus qu'un logo ; c'est un récit. Se démarquer dans un paysage numérique encombré peut être difficile. Avec HeyGen, vous pouvez créer des vidéos de marque de qualité studio, des bandes-annonces percutantes et du contenu narratif en quelques minutes. Aucune équipe de production n'est nécessaire.

video thumbnail

Avantages et valeur

Des vidéos de marque de qualité studio sans studio

Construisez la confiance et la crédibilité avec un récit captivant

Les gens sont en quête de récits captivants, pas de contenu statique. Selon notre Rapport sur le Sentiment AI de 2025, 54,2 % remarquent qu'une vidéo AI premium renforce la confiance. Utilisez HeyGen pour créer un storytelling vidéo de marque convaincant qui humanise votre entreprise, met en avant vos valeurs fondamentales et établit la crédibilité sans nécessiter un budget de superproduction.


une femme se tient devant un écran qui indique des informations sur la marqueune femme se tient devant un écran qui indique des informations sur la marque

Captez l'attention mondiale et augmentez la notoriété de la marque

Il est essentiel pour toute marque moderne de se connecter avec un public mondial. Avec HeyGen, vous pouvez créer et traduire vos vidéos de marque dans plus de 170 langues et dialectes, augmentant ainsi la notoriété de la marque et garantissant que votre message ait un écho partout dans le monde.



un brief créatif pour un gobelet Sipscapeun brief créatif pour un gobelet Sipscape

Stimulez l'action et augmentez les conversions grâce à la notoriété de la marque

Une vidéo de marque bien conçue fait plus que susciter de l'intérêt ; elle incite à l'action. Du trafic sur le site web et les inscriptions aux achats et initiatives de recrutement, HeyGen vous aide à produire des vidéos qui transforment l'engagement en résultats commerciaux mesurables.


une capture d'écran d'une charte graphique pour Digital Eyeune capture d'écran d'une charte graphique pour Digital Eye

Témoignages clients

Découvrez comment les marques leaders utilisent la vidéo pour accroître leur visibilité

Comment créer des vidéos de marque avec
HeyGen

Commencez en quelques minutes - pas besoin de montage professionnel ou d'une grande équipe de production pour créer des vidéos de marque impressionnantes.


Choisissez parmi des mises en page prêtes à l'emploi conçues pour des bandes démo énergiques, le storytelling de marque et les campagnes marketing. Ou commencez avec un canevas vierge et utilisez votre kit de marque pour maintenir une cohérence.



Téléchargez votre message et choisissez parmi plus de 700 avatars IA réalistes pour donner vie à votre vidéo de marque. Pour un rendu authentique, créez un jumeau numérique de votre PDG ou des membres de votre équipe.

Ajustez facilement le texte, les polices et les couleurs grâce à l'interface intuitive de glisser-déposer de HeyGen. Insérez des logos, des animations, des témoignages et des éléments de marque pour un résultat soigné.

Utilisez le doublage et la synchronisation labiale alimentés par l'IA pour convertir votre vidéo de marque en plus de 170 langues et dialectes, vous aidant à vous connecter avec des audiences à travers le monde.

Lorsque votre vidéo de marque est prête, exportez-la dans le format idéal et diffusez-la sur les réseaux sociaux, les sites web, les tunnels de courriel ou les réseaux publicitaires pour maximiser la notoriété et l'engagement.

video thumbnail

FAQ

HeyGen est une plateforme de création vidéo alimentée par l'IA qui vous permet de produire du contenu narratif professionnel et des bandes-annonces percutantes, sans gros budgets ni longs cycles de production. Des avatars IA, des designs personnalisables et des traductions instantanées garantissent que vous pouvez publier une vidéo de marque de haute qualité en seulement quelques minutes.

HeyGen est parfait pour créer :

  • Bandes démo – Vidéos dynamiques qui mettent en valeur votre marque de manière énergique
  • Narration de marque – Partagez la mission, la vision et les valeurs de votre entreprise
  • Vidéos de lancement de produit – Annoncez de nouvelles offres avec du contenu vidéo captivant
  • Témoignages de réussite client – Mettez en avant les témoignages et études de cas
  • Vidéos de marque employeur – Attirez les meilleurs talents en mettant en avant la culture de votre entreprise

La production traditionnelle peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps. L'approche pilotée par l'IA de HeyGen élimine le besoin d'équipes de tournage, d'acteurs et de post-production, vous aidant à créer des vidéos de marque rapidement et de manière économique.

Oui ! Vous pouvez ajouter le logo de votre marque, vos couleurs, polices et visuels pour que vos vidéos soient en accord avec l'identité de votre marque.

Absolument ! La technologie de traduction et de synchronisation labiale alimentée par l'IA de HeyGen prend en charge plus de 170 langues et dialectes, facilitant ainsi la création de vidéos de marque pour un public mondial.

Non ! HeyGen est conçu pour les marketeurs, les créatifs et les dirigeants d'entreprise, et non pour les monteurs vidéo professionnels. La plateforme est intuitive et facile à utiliser, avec un éditeur glisser-déposer simple pour personnaliser vos vidéos.

Exportez-le dans plusieurs formats et partagez-le sur les plateformes de réseaux sociaux, votre site web, les campagnes d'emailing, les canaux publicitaires ou les communications internes.

Oui ! Choisissez parmi plus de 700 avatars IA réalistes ou créez votre propre jumeau numérique pour transmettre votre message de manière personnalisée et captivante.

Vous pouvez finaliser une vidéo de marque en quelques minutes, par rapport à des semaines ou des mois avec les méthodes traditionnelles.

Les visuels dynamiques et les vidéos de marque de haute qualité de HeyGen captent l'attention, vous aidant à améliorer la visibilité de la marque, à renforcer la crédibilité et à générer un engagement axé sur la conversion.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

