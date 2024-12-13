Vous souhaitez enregistrer votre écran pour des tutoriels, des présentations ou des pas à pas ?

L'extension Screen Recorder de HeyGen vous permet de capturer sans effort des enregistrements d'écran de haute qualité pour tout usage. Que ce soit pour partager des connaissances, démontrer un logiciel ou créer du contenu captivant, cet outil garantit des enregistrements d'une clarté cristalline à chaque fois.

HeyGen facilite la personnalisation de votre expérience d'enregistrement d'écran, en proposant des fonctionnalités telles que l'intégration audio, les annotations à l'écran et des options d'enregistrement flexibles qui répondent à vos besoins.