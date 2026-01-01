Générateur de pitchs de vente IA : créez des argumentaires plus intelligents

Le générateur de pitch commercial transforme n’importe quel script en une vidéo de présentation professionnelle en quelques minutes. Pas de caméra, pas de montage. Rédigez votre pitch, choisissez un présentateur et envoyez une vidéo finalisée à n’importe quel prospect.

AI sales pitch generator creating a polished video pitch for a prospect.
141 818 758Vidéos générées
116 573 478Avatars générés
19 555 019Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Fonctionnalités clés

Fonctionnalités du générateur de pitch commercial IA

Générateur de pitch de vente alimenté par l’IA

Partez d’un simple texte et laissez l’outil d’IA générer un argumentaire de vente en quelques secondes. Indiquez votre produit et votre audience cible, et le moteur de script‑vers‑vidéo rédige un message clair et percutant que vous pouvez peaufiner en une vidéo finalisée en quelques minutes.

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AI-powered sales pitch generator turning a simple input into a sales script.

Créez des vidéos de vente percutantes

Enregistrez votre pitch et laissez Speech Cleanup supprimer les mots de remplissage, les pauses, les faux départs et les reprises. Au lieu de coupures brusques, l’éditeur vidéo IA assemble vos meilleurs moments en une prise fluide qui valorise votre prestation, pour que vous produisiez chaque pitch sans effort et sans avoir à réenregistrer.

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Speech Cleanup polishing a recorded sales pitch into a smooth video take.

Personnalisez chaque argumentaire de vente à grande échelle

Envoyez à chaque prospect une vidéo adaptée à son profil plutôt qu’un message générique. Grâce au remplacement de visage par IA, vous créez des propositions personnalisées pour différents segments de clientèle à partir d’un seul script, ce qui vous permet de faire passer la personnalisation à l’échelle tout en gardant chaque argumentaire de vente parfaitement adapté à chaque acheteur.

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Customizing sales pitches at scale across customer segments with AI face swap.

Modèles de marque pour les équipes commerciales

Offrez à votre équipe commerciale une bibliothèque de modèles conformes à votre marque et de présentateurs plus vrais que nature, sans aucune caméra. Choisissez un porte-parole IA, harmonisez la voix et les couleurs de votre marque, et alignez chaque présentation sur votre style afin que les marketeurs et les commerciaux produisent un rendu cohérent et professionnel sur tous les points de contact avec vos clients.

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On-brand sales templates and lifelike presenters for a consistent sales team look.

Des présentations multilingues qui résonnent

Concluez vos ventes sur tous les marchés en envoyant vos propositions dans la langue de vos acheteurs. Le traducteur vidéo transforme une seule vidéo de vente en plus de 175 langues avec une voix naturelle et une synchronisation labiale, pour que votre message résonne avec les problématiques locales et que vos efforts commerciaux se déploient sans avoir à réenregistrer.

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Multilingual sales pitch translated into 175+ languages with natural lip-sync.

Idées et cas d’usage pour des vidéos de présentation commerciale

Améliorez le taux de réponse de vos prospections à froid

Améliorez le taux de réponse de vos prospections à froid

Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.

Démonstrations de produit qui renforcent la productivité

Démonstrations de produit qui renforcent la productivité

Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.

Vidéos de suivi commercial personnalisées

Vidéos de suivi commercial personnalisées

A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.

Affinez vos présentations commerciales pour les investisseurs

Affinez vos présentations commerciales pour les investisseurs

A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.

Faites monter en puissance votre équipe commerciale rapidement

Faites monter en puissance votre équipe commerciale rapidement

Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.

Présentez vos argumentaires sur tous les réseaux sociaux

Présentez vos argumentaires sur tous les réseaux sociaux

Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.

Comment ça marche

Comment fonctionne un générateur de pitch de vente IA

Créez une vidéo de présentation commerciale percutante en quatre étapes simples, de votre première idée à un pitch finalisé prêt à être envoyé.

Étape 1

Présentez les grandes lignes de votre argumentaire

Définissez votre produit, votre audience et votre message. Le générateur utilise ces informations pour façonner votre argumentaire.

Étape 2

Générer le script

Get an AI-written sales script in seconds, then edit the wording and tone to match your brand.

Étape 3

Choisissez votre présentateur

Choisissez un présentateur et une voix naturelle pour présenter votre pitch face caméra, sans aucun tournage.

Étape 4

Export and send

Add your logo and colors, then export a polished pitch video to share with any prospect in minutes.

Outlining a sales pitch by defining product, audience, and message.
Generating an AI-written sales script and editing the tone to match the brand.
Picking an AI presenter and natural voice to deliver the sales pitch.
Exporting a branded sales pitch video to send to any prospect.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Qu’est-ce qu’un générateur de pitch de vente IA et comment fonctionne-t-il ?

Un générateur de pitch de vente IA est un outil d’intelligence artificielle qui transforme un script ou une idée en une vidéo de présentation finalisée. Rédigez votre message, utilisez l’IA pour l’esquisser et l’affiner, choisissez un présentateur, et le flux de travail texte‑vers‑vidéo de HeyGen exporte une vidéo professionnelle en quelques minutes.

Comment puis-je créer des argumentaires de vente personnalisés à grande échelle ?

Partez d’un seul script et laissez notre IA remplacer les noms, les offres et les données clients pour générer des propositions personnalisées pour des centaines d’acheteurs. Créez votre propre présentateur avec un clone IA, et utilisez une personnalisation complète pour adapter chaque vidéo aux préférences de chaque acheteur.

Un argumentaire de vente généré par l’IA sera-t-il suffisamment convaincant pour vendre ?

Oui. Le générateur utilise des analyses basées sur l’IA pour examiner votre script et créer un argumentaire fondé sur les données que vous contrôlez. Éliminez le jargon, améliorez la lisibilité, synchronisez la diction avec l’IA de synchronisation labiale et apportez tous les ajustements nécessaires avant l’export.

Pourquoi choisir un générateur de pitch de vente IA plutôt que de filmer vos présentations ?

Filming means scheduling, gear, retakes, and editing. With HeyGen you write a script, get a polished pitch in minutes, and create faceless video without a camera. Send different sales messages to each list, and teams employ it to enhance sales fast.

Comment l’IA peut-elle m’aider à rédiger de meilleurs argumentaires de vente qui convertissent ?

L’IA s’occupe du plus gros du travail pour que vous puissiez créer des argumentaires percutants plus rapidement. Partez d’un modèle personnalisable, adaptez le texte à votre audience, et le générateur de scripts vidéo fournit à vos commerciaux un brouillon prêt à être filmé en quelques minutes.

Existe-t-il un générateur gratuit de pitch de vente IA avec lequel je peux commencer ?

Oui. Vous pouvez créer des présentations vidéo sans carte de crédit, puis passer à l’échelle quand vous êtes prêt. Les offres payantes commencent à environ 29 $ par mois et débloquent le clonage de voix IA, des vidéos plus longues, des options de contrôle de la marque, ainsi que l’accès complet à la bibliothèque de présentateurs et de modèles.

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