Le générateur de pitch commercial transforme n’importe quel script en une vidéo de présentation professionnelle en quelques minutes. Pas de caméra, pas de montage. Rédigez votre pitch, choisissez un présentateur et envoyez une vidéo finalisée à n’importe quel prospect.
Fonctionnalités du générateur de pitch commercial IA
Générateur de pitch de vente alimenté par l’IA
Partez d’un simple texte et laissez l’outil d’IA générer un argumentaire de vente en quelques secondes. Indiquez votre produit et votre audience cible, et le moteur de script‑vers‑vidéo rédige un message clair et percutant que vous pouvez peaufiner en une vidéo finalisée en quelques minutes.
Créez des vidéos de vente percutantes
Enregistrez votre pitch et laissez Speech Cleanup supprimer les mots de remplissage, les pauses, les faux départs et les reprises. Au lieu de coupures brusques, l’éditeur vidéo IA assemble vos meilleurs moments en une prise fluide qui valorise votre prestation, pour que vous produisiez chaque pitch sans effort et sans avoir à réenregistrer.
Personnalisez chaque argumentaire de vente à grande échelle
Envoyez à chaque prospect une vidéo adaptée à son profil plutôt qu’un message générique. Grâce au remplacement de visage par IA, vous créez des propositions personnalisées pour différents segments de clientèle à partir d’un seul script, ce qui vous permet de faire passer la personnalisation à l’échelle tout en gardant chaque argumentaire de vente parfaitement adapté à chaque acheteur.
Modèles de marque pour les équipes commerciales
Offrez à votre équipe commerciale une bibliothèque de modèles conformes à votre marque et de présentateurs plus vrais que nature, sans aucune caméra. Choisissez un porte-parole IA, harmonisez la voix et les couleurs de votre marque, et alignez chaque présentation sur votre style afin que les marketeurs et les commerciaux produisent un rendu cohérent et professionnel sur tous les points de contact avec vos clients.
Des présentations multilingues qui résonnent
Concluez vos ventes sur tous les marchés en envoyant vos propositions dans la langue de vos acheteurs. Le traducteur vidéo transforme une seule vidéo de vente en plus de 175 langues avec une voix naturelle et une synchronisation labiale, pour que votre message résonne avec les problématiques locales et que vos efforts commerciaux se déploient sans avoir à réenregistrer.
Idées et cas d’usage pour des vidéos de présentation commerciale
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
Comment fonctionne un générateur de pitch de vente IA
Créez une vidéo de présentation commerciale percutante en quatre étapes simples, de votre première idée à un pitch finalisé prêt à être envoyé.
Définissez votre produit, votre audience et votre message. Le générateur utilise ces informations pour façonner votre argumentaire.
Get an AI-written sales script in seconds, then edit the wording and tone to match your brand.
Choisissez un présentateur et une voix naturelle pour présenter votre pitch face caméra, sans aucun tournage.
Add your logo and colors, then export a polished pitch video to share with any prospect in minutes.
Un générateur de pitch de vente IA est un outil d’intelligence artificielle qui transforme un script ou une idée en une vidéo de présentation finalisée. Rédigez votre message, utilisez l’IA pour l’esquisser et l’affiner, choisissez un présentateur, et le flux de travail texte‑vers‑vidéo de HeyGen exporte une vidéo professionnelle en quelques minutes.
Partez d’un seul script et laissez notre IA remplacer les noms, les offres et les données clients pour générer des propositions personnalisées pour des centaines d’acheteurs. Créez votre propre présentateur avec un clone IA, et utilisez une personnalisation complète pour adapter chaque vidéo aux préférences de chaque acheteur.
Oui. Le générateur utilise des analyses basées sur l’IA pour examiner votre script et créer un argumentaire fondé sur les données que vous contrôlez. Éliminez le jargon, améliorez la lisibilité, synchronisez la diction avec l’IA de synchronisation labiale et apportez tous les ajustements nécessaires avant l’export.
Filming means scheduling, gear, retakes, and editing. With HeyGen you write a script, get a polished pitch in minutes, and create faceless video without a camera. Send different sales messages to each list, and teams employ it to enhance sales fast.
L’IA s’occupe du plus gros du travail pour que vous puissiez créer des argumentaires percutants plus rapidement. Partez d’un modèle personnalisable, adaptez le texte à votre audience, et le générateur de scripts vidéo fournit à vos commerciaux un brouillon prêt à être filmé en quelques minutes.
Oui. Vous pouvez créer des présentations vidéo sans carte de crédit, puis passer à l’échelle quand vous êtes prêt. Les offres payantes commencent à environ 29 $ par mois et débloquent le clonage de voix IA, des vidéos plus longues, des options de contrôle de la marque, ainsi que l’accès complet à la bibliothèque de présentateurs et de modèles.
Découvrez plus de outils propulsés par l’IA
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Transformez vos argumentaires de vente en vidéos personnalisées qui concluent des affaires, grâce à l’IA.