Création de vidéo IA
Vous voulez rendre vos vidéos plus captivantes et percutantes ?
La plateforme de vidéos personnalisées HeyGen vous permet de créer des vidéos adaptées à chaque spectateur, vous aidant à transmettre des messages qui résonnent de manière personnelle. Que ce soit pour le marketing, les ventes ou l'engagement client, les vidéos personnalisées font ressortir votre contenu et renforcent les connexions.
Avec les fonctionnalités de personnalisation pilotées par l'IA de HeyGen, vous pouvez intégrer de manière transparente des détails uniques sur les spectateurs, tels que les noms, les préférences ou l'historique des achats, dans vos vidéos. Le résultat ? Une expérience de visionnage mémorable et significative qui stimule l'engagement du public et incite à l'action.
Meilleures pratiques pour créer des vidéos personnalisées
Maximisez l'efficacité de vos vidéos personnalisées avec ces conseils :
- Définissez votre audience : Comprenez les besoins et les préférences de vos spectateurs cibles pour créer un contenu pertinent et impactant.
- Keep It Authentic: Use personalization subtly to maintain a natural and genuine tone.
- Variations de test : Expérimentez avec différents éléments personnalisés pour déterminer ce qui résonne le mieux avec votre public.
- Mesurer les résultats : Suivez les métriques d'engagement pour affiner votre stratégie de personnalisation au fil du temps.
Augmenter l'engagement avec des vidéos personnalisées
Les vidéos personnalisées captent l'attention et favorisent un sentiment de connexion, ce qui en fait un outil puissant pour les entreprises et les créateurs. Les messages sur mesure montrent à votre public que vous appréciez leur individualité, améliorant la rétention, les conversions et la satisfaction générale.
HeyGen associe une technologie IA de pointe à des outils intuitifs, facilitant la création de vidéos personnalisées à grande échelle. Faisant confiance à des entreprises du monde entier, notre plateforme fournit un contenu personnalisé de haute qualité qui vous aide à atteindre vos objectifs.
Comment ça marche ?
Créez votre avatar IA personnalisé en 4 étapes faciles
D'une courte vidéo à votre double numérique entièrement personnalisé, prêt à parler.
Types d'avatar
Des possibilités infinies pour créer votre avatar.
Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.
Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.
Avatar IV
Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.
Avatar Vidéo
Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.
Photo Avatar
Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.
Avatar Génératif
Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.
Avatar interactif
Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.
Traducteur IA
Parlez toutes les langues.
Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.
La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.
FAQ sur les avatars IA
Qu'est-ce qu'un avatar IA ?
Un avatar IA est une représentation numérique hyper-réaliste d'un humain créée à l'aide de l'intelligence artificielle. Ces avatars sont capables de produire un discours, des expressions faciales et des gestes semblables à ceux des humains, les rendant idéaux pour la création de vidéos évolutives, la communication virtuelle et le contenu numérique.
Chez HeyGen, nos avatars IA sont construits avec des données consenties par de vrais acteurs et talents. Nous assurons des pratiques d'IA éthiques en compensant les acteurs pour chaque vidéo générée avec leur ressemblance, en combinant une IA générative de pointe avec la création de contenu responsable.
👉 Voyez comment cela se compare à la production vidéo traditionnelle →
Qu'est-ce qu'un générateur d'avatar IA ?
Un générateur d'avatar IA est un outil puissant qui transforme le texte en contenu vidéo réaliste à l'aide d'avatars numériques. Avec HeyGen, vous pouvez instantanément créer des vidéos de qualité studio sans avoir besoin de caméras, d'acteurs ou de logiciels de montage.
Que vous produisiez des vidéos marketing, des modules de formation, des explications de produit ou du contenu pour les réseaux sociaux—le générateur d'avatar IA de HeyGen vous aide à tout faire, plus rapidement et à grande échelle.
Découvrez des cas d'utilisation pour le marketing, la formation et plus encore →
Puis-je créer un avatar IA gratuitement ?
Oui, HeyGen propose une version gratuite pour générer des avatars IA, ajouter une voix et créer de courtes vidéos. Les plans Premium débloquent des fonctionnalités avancées telles que le rendu HD et 4K, la personnalisation et l'utilisation commerciale.
👉 Découvrez ce qui est inclus dans les plans gratuits vs premium →
Puis-je créer un avatar personnalisé de moi-même ou d'un coéquipier ?
Absolument. HeyGen rend la création de votre propre avatar IA personnalisé très facile. Il suffit d'enregistrer une courte vidéo de calibrage en suivant notre processus guidé, et notre IA générera une version numérique réaliste de vous (ou de votre membre d'équipe) qui parle exactement comme vous.
C'est parfait pour l'intégration personnalisée, le support client, les communications internes et le contenu de marque - à grande échelle.
De plus, vous pouvez associer votre avatar à des centaines d'options vocales ou même télécharger votre propre clone vocal.
👉 Lisez le guide complet pour créer des avatars personnalisés →
Comment créer une vidéo d'avatar IA avec HeyGen ?
Commencer avec HeyGen est rapide et simple :
- Inscrivez-vous pour un compte HeyGen gratuit
- Choisissez un avatar prédéfini ou créez votre propre avatar personnalisé
- Rédigez votre scénario— nos avatars IA le vocaliseront avec une synchronisation labiale parfaite
- Personnalisez votre vidéo avec des visuels, de la musique de fond, des animations et une identité de marque
- Exportez ou publiez votre vidéo partout : e-mail, site web, LMS ou réseaux sociaux
Que vous créiez 1 vidéo ou 1 000, HeyGen vous aide à augmenter la création de contenu de haute qualité comme jamais auparavant.
Les avatars IA HeyGen prennent-ils en charge plusieurs langues ?
Oui, les avatars HeyGen parlent plus de 175 langues et dialectes, ce qui les rend idéaux pour la communication mondiale, la formation et l'engagement des clients.
Regardez comment nos avatars multilingues fonctionnent dans cette vidéo de démonstration.