Convertir une longue vidéo en courte vidéo avec l’IA

Étape 1 Téléchargez votre longue vidéo Ajoutez un fichier vidéo ou importez du contenu existant. HeyGen analyse l’enregistrement complet pour comprendre la structure, le rythme et le contenu parlé.

Étape 2 Laissez l’IA trouver les meilleurs moments Le système détecte automatiquement les moments forts et transforme les longues vidéos en courts clips, en se concentrant sur les passages clairs et engageants grâce à une solution d’IA gratuite.

Étape 3 Personnaliser les clips Ajustez les sous-titres, la mise en page et la durée des clips pour un engagement optimal sur les réseaux sociaux. Le recadrage intelligent garantit que chaque vidéo courte paraît naturelle aux formats vertical ou carré, idéal pour TikTok et les autres plateformes.