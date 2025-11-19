Convertir une longue vidéo en courte vidéo avec l’IA

Transformez automatiquement de longues vidéos en formats courts grâce à l’IA. Créez des clips prêts à devenir viraux avec sous-titres, recadrage intelligent et exportations rapides.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Essayez gratuitement notre générateur d’images en vidéo

Épisodes de podcast en courts extraits

Épisodes de podcast en courts extraits

Les enregistrements de podcasts longs sont difficiles à promouvoir dans leur intégralité. Convertir une longue vidéo en courts extraits à l’aide d’un convertisseur de vidéos courtes permet de mettre en avant les moments clés, les idées fortes ou les réactions qui attirent de nouveaux auditeurs sur les réseaux sociaux.

Transformer les webinaires en contenus phares pour les réseaux sociaux

Transformer les webinaires en contenus phares pour les réseaux sociaux

Les webinaires contiennent souvent des moments précieux enfouis dans de longues sessions. De courts extraits permettent de réutiliser facilement ces enseignements sous forme de contenus partageables, prolongeant ainsi la durée de vie de chaque événement sur différents réseaux sociaux.

Des démonstrations de produit aux courtes vidéos de fonctionnalités

Des démonstrations de produit aux courtes vidéos de fonctionnalités

Les démonstrations complètes peuvent être intimidantes pour les nouveaux spectateurs. De courtes vidéos extraites de longues démos mettent clairement en avant chaque fonctionnalité et génèrent un engagement plus élevé sur les réseaux sociaux.

Des vidéos éducatives transformées en leçons courtes et faciles à assimiler

Des vidéos éducatives transformées en leçons courtes et faciles à assimiler

Les leçons trop longues font perdre l’attention. De courtes vidéos aident à renforcer les concepts clés, ce qui rend le contenu d’apprentissage plus facile à revoir et à partager.

Contenu de créateur pour publier régulièrement

Contenu de créateur pour publier régulièrement

Les créateurs ont souvent du mal à publier tous les jours. Transformer une longue vidéo en plusieurs vidéos courtes permet de maintenir un rythme de publication régulier sans avoir à tourner de nouvelles images.

Transformer les vidéos marketing en supports de campagne

Transformer les vidéos marketing en supports de campagne

Les longues vidéos de marque peuvent être réutilisées en plusieurs contenus courts grâce à un convertisseur de vidéos courtes. Cela permet de garder un message cohérent tout en l’adaptant à différents supports et publics, améliorant ainsi la stratégie globale de contenu vidéo grâce à l’utilisation d’un convertisseur de vidéos longues en vidéos courtes.

Pourquoi Heygen est le meilleur outil pour transformer des vidéos longues en vidéos courtes

HeyGen aide les créateurs et les équipes à réutiliser leurs contenus longs en vidéos courtes très performantes, plus rapidement et avec davantage de contrôle. La plateforme combine une détection intelligente des extraits, une mise en forme visuelle soignée et un rendu de qualité professionnelle pour garantir des résultats courts et homogènes.

Détection automatique des surbrillances

HeyGen analyse de longues vidéos pour repérer les moments qui valent la peine d’être découpés, en utilisant des outils d’IA avancés pour un clipping vidéo efficace. La plateforme se concentre sur les phrases clés, les réactions et les points de coupure naturels afin que chaque vidéo courte paraisse intentionnelle et non coupée au hasard, en particulier lors de la transformation de formats longs en formats courts.

Mise en forme prête pour la plateforme

Chaque courte vidéo est générée dans des formats conçus pour les Shorts, Reels et les fils d’actualité. Les formats d’image, le rythme et les sous-titres sont gérés automatiquement, de sorte que les extraits sont prêts à être publiés immédiatement sur différentes plateformes de réseaux sociaux.

Passe de l’échelle individuelle à l’échelle multiple

Transformez une longue vidéo en plusieurs vidéos courtes en une seule passe, en tirant parti des techniques de découpage par IA avec un créateur de clips. Cela vous permet de maintenir facilement un rythme régulier de publication de contenus courts sans avoir à remonter sans cesse les mêmes séquences.

Extraction de clips par IA

HeyGen analyse la parole, le rythme et la structure pour transformer de longues vidéos en courts clips qui conservent le contexte et la clarté. Au lieu de deviner où couper, le système crée des segments ciblés qui se suffisent à eux‑mêmes et captent l’attention.

Trois fenêtres d’appel vidéo qui se chevauchent, montrant une femme rousse, une femme noire et un homme flou.

Reformulation intelligente pour les vidéos courtes

Les vidéos horizontales longues sont automatiquement recadrées en formats vertical ou carré. L’IA garde les intervenants et les éléments visuels clés au centre, éliminant les cadrages maladroits et donnant aux extraits un rendu parfaitement adapté aux fils d’actualité des réseaux sociaux.

Trois personnes souriantes dans des fenêtres vidéo, avec un panneau de contrôle « Agent vidéo » et des options de script visibles.

Sous-titres qui augmentent la rétention

Chaque courte vidéo inclut des sous-titres générés automatiquement avec un minutage précis. Les sous-titres améliorent l’accessibilité et maintiennent l’engagement des spectateurs, en particulier lorsqu’ils regardent sans le son sur des appareils mobiles.

Une femme souriante, avec une icône « CC » et le texte « Sous-titres IA ».

Modification rapide avec contrôle par texte

Modifiez vos clips en ajustant le texte et le timing plutôt qu’en recadrant manuellement les images, grâce à une IA de conversion vidéo en format court. Ce flux de travail piloté par le texte vous permet d’affiner vos accroches, de resserrer la narration et de régénérer rapidement des clips à partir de la même vidéo source.

photos de motion design en vidéo

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos rédacteurs d’atteindre le même niveau de créativité que moi dans le processus, lorsqu’il s’agit de supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur en médias éducatifs
Laboratoires Créatifs Vision
"Le moment magique pour moi, ça a été quand nous avons eu un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l’envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
Journée de travail
"Ce que j’aime avec HeyGen, c’est que je n’ai plus besoin de refuser des projets. C’est comme si nous avions agrandi notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources dont nous disposons."

Justin Meisinger, Chef de programme
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de vidéos longues en vidéos courtes

Créez des vidéos courtes à partir de longs enregistrements en quatre étapes simples.

Étape 1

Téléchargez votre longue vidéo

Ajoutez un fichier vidéo ou importez du contenu existant. HeyGen analyse l’enregistrement complet pour comprendre la structure, le rythme et le contenu parlé.

Étape 2

Laissez l’IA trouver les meilleurs moments

Le système détecte automatiquement les moments forts et transforme les longues vidéos en courts clips, en se concentrant sur les passages clairs et engageants grâce à une solution d’IA gratuite.

Étape 3

Personnaliser les clips

Ajustez les sous-titres, la mise en page et la durée des clips pour un engagement optimal sur les réseaux sociaux. Le recadrage intelligent garantit que chaque vidéo courte paraît naturelle aux formats vertical ou carré, idéal pour TikTok et les autres plateformes.

Étape 4

Exporter et publier

Téléchargez des vidéos courtes optimisées pour les réseaux sociaux ou réutilisez-les dans plusieurs campagnes grâce aux vidéos générées par l’IA. Les mises à jour sont simples à effectuer en régénérant de nouvelles versions à partir de la même source avec l’aide d’une IA de conversion vidéo en format court.

Un Apple iMac affiche un tableau de bord de données avec graphiques et indicateurs, accompagné d’un clavier, d’un smartphone et d’une tasse posés sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Que signifie « vidéo longue vers vidéo courte » ?

La conversion de vidéos longues en vidéos courtes consiste à transformer des enregistrements complets en clips plus courts, pensés pour une consultation sur mobile et sur les réseaux sociaux. L’IA identifie les moments forts, coupe les parties inutiles et met les clips au bon format pour qu’ils soient faciles à regarder et à partager, ce qui en fait un outil vidéo IA particulièrement efficace.

Comment HeyGen choisit-il les moments à découper en clips ?

HeyGen analyse les schémas de parole, les intonations et le rythme pour trouver, grâce à l’IA, des moments forts naturels à transformer en extraits. Cette approche permet de créer de courtes vidéos qui paraissent complètes et pertinentes plutôt que brutalement coupées.

Puis-je contrôler la durée des vidéos courtes ?

Oui, l’utilisation d’outils d’IA peut simplifier le processus. Vous pouvez ajuster la durée des extraits ou régénérer des variantes. Cette flexibilité permet d’adapter les vidéos courtes aux différentes plateformes et aux préférences des audiences, en particulier lorsque vous utilisez un créateur de clips.

Les vidéos courtes sont-elles optimisées pour les réseaux sociaux ?

Les vidéos courtes sont formatées avec les bons ratios d’image, des sous-titres et un rythme adaptés aux plateformes populaires, ce qui les rend idéales pour le contenu vidéo sur TikTok. Cela accélère la publication et réduit le besoin de montage supplémentaire.

Puis-je modifier les clips après leur génération ?

Le montage par le biais de modifications de texte et de timing est optimisé grâce aux fonctionnalités d’un éditeur vidéo. Cela permet d’affiner facilement les accroches ou le texte sans avoir à gérer un montage complexe sur la timeline.

Quels types de vidéos longues fonctionnent le mieux ?

Les vidéos face caméra, les podcasts, les webinaires, les démonstrations et les enregistrements éducatifs fonctionnent particulièrement bien sur les réseaux sociaux comme TikTok. Une parole claire et une structure bien définie aident l’IA à générer de meilleurs extraits courts.

Est-ce que cela remplace le montage vidéo manuel ?

Pour la plupart des workflows de réutilisation de contenu, oui. L’IA s’occupe des coupes, du cadrage et des sous-titres, afin que les équipes puissent se concentrer sur la stratégie de contenu plutôt que sur les retouches manuelles.

Puis-je créer plusieurs vidéos courtes à partir d’une seule longue vidéo ?

Oui. Une longue vidéo peut générer plusieurs vidéos courtes en un seul flux de travail, ce qui est idéal pour publier régulièrement du contenu au format court.

