Convertir une longue vidéo en courte vidéo avec l’IA

Transformez automatiquement de longues vidéos en formats courts grâce à l’IA. Créez des clips prêts à devenir viraux avec sous-titres, recadrage intelligent et exportations rapides.
Les enregistrements de podcasts longs sont difficiles à promouvoir dans leur intégralité. Convertir une longue vidéo en courts extraits à l’aide d’un convertisseur de vidéos courtes permet de mettre en avant les moments clés, les idées fortes ou les réactions qui attirent de nouveaux auditeurs sur les réseaux sociaux.
Les webinaires contiennent souvent des moments précieux enfouis dans de longues sessions. De courts extraits permettent de réutiliser facilement ces enseignements sous forme de contenus partageables, prolongeant ainsi la durée de vie de chaque événement sur différents réseaux sociaux.
Les démonstrations complètes peuvent être intimidantes pour les nouveaux spectateurs. De courtes vidéos extraites de longues démos mettent clairement en avant chaque fonctionnalité et génèrent un engagement plus élevé sur les réseaux sociaux.
Les leçons trop longues font perdre l’attention. De courtes vidéos aident à renforcer les concepts clés, ce qui rend le contenu d’apprentissage plus facile à revoir et à partager.
Les créateurs ont souvent du mal à publier tous les jours. Transformer une longue vidéo en plusieurs vidéos courtes permet de maintenir un rythme de publication régulier sans avoir à tourner de nouvelles images.
Les longues vidéos de marque peuvent être réutilisées en plusieurs contenus courts grâce à un convertisseur de vidéos courtes. Cela permet de garder un message cohérent tout en l’adaptant à différents supports et publics, améliorant ainsi la stratégie globale de contenu vidéo grâce à l’utilisation d’un convertisseur de vidéos longues en vidéos courtes.
Pourquoi Heygen est le meilleur outil pour transformer des vidéos longues en vidéos courtes
HeyGen aide les créateurs et les équipes à réutiliser leurs contenus longs en vidéos courtes très performantes, plus rapidement et avec davantage de contrôle. La plateforme combine une détection intelligente des extraits, une mise en forme visuelle soignée et un rendu de qualité professionnelle pour garantir des résultats courts et homogènes.
HeyGen analyse de longues vidéos pour repérer les moments qui valent la peine d’être découpés, en utilisant des outils d’IA avancés pour un clipping vidéo efficace. La plateforme se concentre sur les phrases clés, les réactions et les points de coupure naturels afin que chaque vidéo courte paraisse intentionnelle et non coupée au hasard, en particulier lors de la transformation de formats longs en formats courts.
Chaque courte vidéo est générée dans des formats conçus pour les Shorts, Reels et les fils d’actualité. Les formats d’image, le rythme et les sous-titres sont gérés automatiquement, de sorte que les extraits sont prêts à être publiés immédiatement sur différentes plateformes de réseaux sociaux.
Transformez une longue vidéo en plusieurs vidéos courtes en une seule passe, en tirant parti des techniques de découpage par IA avec un créateur de clips. Cela vous permet de maintenir facilement un rythme régulier de publication de contenus courts sans avoir à remonter sans cesse les mêmes séquences.
Extraction de clips par IA
HeyGen analyse la parole, le rythme et la structure pour transformer de longues vidéos en courts clips qui conservent le contexte et la clarté. Au lieu de deviner où couper, le système crée des segments ciblés qui se suffisent à eux‑mêmes et captent l’attention.
Reformulation intelligente pour les vidéos courtes
Les vidéos horizontales longues sont automatiquement recadrées en formats vertical ou carré. L’IA garde les intervenants et les éléments visuels clés au centre, éliminant les cadrages maladroits et donnant aux extraits un rendu parfaitement adapté aux fils d’actualité des réseaux sociaux.
Sous-titres qui augmentent la rétention
Chaque courte vidéo inclut des sous-titres générés automatiquement avec un minutage précis. Les sous-titres améliorent l’accessibilité et maintiennent l’engagement des spectateurs, en particulier lorsqu’ils regardent sans le son sur des appareils mobiles.
Modification rapide avec contrôle par texte
Modifiez vos clips en ajustant le texte et le timing plutôt qu’en recadrant manuellement les images, grâce à une IA de conversion vidéo en format court. Ce flux de travail piloté par le texte vous permet d’affiner vos accroches, de resserrer la narration et de régénérer rapidement des clips à partir de la même vidéo source.
Comment utiliser le générateur de vidéos longues en vidéos courtes
Créez des vidéos courtes à partir de longs enregistrements en quatre étapes simples.
Ajoutez un fichier vidéo ou importez du contenu existant. HeyGen analyse l’enregistrement complet pour comprendre la structure, le rythme et le contenu parlé.
Le système détecte automatiquement les moments forts et transforme les longues vidéos en courts clips, en se concentrant sur les passages clairs et engageants grâce à une solution d’IA gratuite.
Ajustez les sous-titres, la mise en page et la durée des clips pour un engagement optimal sur les réseaux sociaux. Le recadrage intelligent garantit que chaque vidéo courte paraît naturelle aux formats vertical ou carré, idéal pour TikTok et les autres plateformes.
Téléchargez des vidéos courtes optimisées pour les réseaux sociaux ou réutilisez-les dans plusieurs campagnes grâce aux vidéos générées par l’IA. Les mises à jour sont simples à effectuer en régénérant de nouvelles versions à partir de la même source avec l’aide d’une IA de conversion vidéo en format court.
La conversion de vidéos longues en vidéos courtes consiste à transformer des enregistrements complets en clips plus courts, pensés pour une consultation sur mobile et sur les réseaux sociaux. L’IA identifie les moments forts, coupe les parties inutiles et met les clips au bon format pour qu’ils soient faciles à regarder et à partager, ce qui en fait un outil vidéo IA particulièrement efficace.
HeyGen analyse les schémas de parole, les intonations et le rythme pour trouver, grâce à l’IA, des moments forts naturels à transformer en extraits. Cette approche permet de créer de courtes vidéos qui paraissent complètes et pertinentes plutôt que brutalement coupées.
Oui, l’utilisation d’outils d’IA peut simplifier le processus. Vous pouvez ajuster la durée des extraits ou régénérer des variantes. Cette flexibilité permet d’adapter les vidéos courtes aux différentes plateformes et aux préférences des audiences, en particulier lorsque vous utilisez un créateur de clips.
Les vidéos courtes sont formatées avec les bons ratios d’image, des sous-titres et un rythme adaptés aux plateformes populaires, ce qui les rend idéales pour le contenu vidéo sur TikTok. Cela accélère la publication et réduit le besoin de montage supplémentaire.
Le montage par le biais de modifications de texte et de timing est optimisé grâce aux fonctionnalités d’un éditeur vidéo. Cela permet d’affiner facilement les accroches ou le texte sans avoir à gérer un montage complexe sur la timeline.
Les vidéos face caméra, les podcasts, les webinaires, les démonstrations et les enregistrements éducatifs fonctionnent particulièrement bien sur les réseaux sociaux comme TikTok. Une parole claire et une structure bien définie aident l’IA à générer de meilleurs extraits courts.
Pour la plupart des workflows de réutilisation de contenu, oui. L’IA s’occupe des coupes, du cadrage et des sous-titres, afin que les équipes puissent se concentrer sur la stratégie de contenu plutôt que sur les retouches manuelles.
Oui. Une longue vidéo peut générer plusieurs vidéos courtes en un seul flux de travail, ce qui est idéal pour publier régulièrement du contenu au format court.
