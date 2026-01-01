Un créateur de vidéos RH est un outil qui transforme un script en vidéos de ressources humaines prêtes à l’emploi pour l’onboarding, la formation et le recrutement. Collez votre texte, choisissez un style, et le générateur de vidéos IA crée les scènes, la voix et le timing pour produire des contenus RH efficaces, sans avoir à filmer.