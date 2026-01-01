Turn any script into a polished video with this HR video maker. No cameras, no crews, no editing software. Build onboarding, training, and policy videos in 175+ languages your whole team can watch anywhere.
Fonctionnalités du créateur de vidéos RH
Turn HR Scripts Into Videos With AI
Write or paste your script and get a complete HR video back in minutes. This text-to-video tool handles scenes, narration, and timing, while a simple drag-and-drop editor keeps video creation fast. The script to video workflow needs no filming and nothing to learn first.
Nettoyage de la parole et enregistrement intelligent
Record your message once and get a clean, polished take without re-recording. Speech Cleanup removes filler words, long pauses, false starts, and retakes, then stitches your best footage with invisible transitions. You save time and skip manual video editing for a high-quality result.
Formation multilingue dans plus de 175 langues
Reach every employee in the language they understand best. Translate any HR video into 175+ languages with lifelike AI avatars, natural voiceovers, and accurate lip sync, so content feels local. Use the video translator to communicate with global teams and deploy worldwide.
Modifiez et personnalisez n’importe quelle vidéo RH
Policies and processes change, and your videos can keep up without a single reshoot. Edit the script to update company policies, then regenerate in minutes. Your onboarding and training video library stays current, available on-demand and easy to customize, boosting team productivity.
On-Brand Video Templates and Export
Keep every HR video consistent with your logo, colors, and fonts applied automatically. Turn a presentation into a polished module with PPT to video, with full customization for each team. Export an MP4 or a SCORM package that drops straight into your LMS for tracking.
Idées de vidéos RH et cas d’usage
New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.
Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.
Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.
A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.
Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.
Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.
Comment fonctionne un créateur de vidéos RH
Créez des vidéos RH en quatre étapes simples, de votre script à une vidéo finalisée, prête à être partagée avec votre équipe.
Choisissez une mise en page et un style visuel pour votre vidéo RH, puis définissez le format, les couleurs et l’image de marque.
Rédigez ou collez votre script d’intégration ou de formation, puis ajustez le ton et le rythme pour plus de clarté.
Add captions, music, and backgrounds. Speech Cleanup removes filler words and pauses automatically.
Générez votre vidéo RH finalisée, puis téléchargez un MP4 ou exportez un package SCORM pour votre LMS.
Un créateur de vidéos RH est un outil qui transforme un script en vidéos de ressources humaines prêtes à l’emploi pour l’onboarding, la formation et le recrutement. Collez votre texte, choisissez un style, et le générateur de vidéos IA crée les scènes, la voix et le timing pour produire des contenus RH efficaces, sans avoir à filmer.
Yes. Edit the script, swap a scene, or update a figure, then regenerate in minutes, no reshoot or studio time. Everything starts from text, so you refine each video later in the AI video editor and roll updates across every language at once.
Upload your presentation and each slide becomes a scene with text-to-speech narration. Add text, animation, and your logo, then generate to transform static slides into clear video. Need a starting point? The video script generator drafts a clean script first.
Oui. Commencez à partir de modèles de vidéos prêts à l’emploi, puis personnalisez les couleurs, les polices, les logos et les mises en page. Créez des vidéos engageantes à partir de zéro et ajoutez des sous-titres à vos vidéos afin de produire des contenus soignés qui renforcent votre marque et garantissent la cohérence de toutes vos vidéos de ressources humaines.
Oui. Créez une première vidéo RH, puis adaptez à l’infini des tutoriels, webinaires et mises à jour à partir du même script. Grâce au clonage de voix par IA, la narration reste cohérente, et HeyGen localise vos contenus en plus de 175 langues, sans les coûts de la production vidéo traditionnelle.
Oui. HeyGen propose une formule gratuite sans carte bancaire afin que les équipes RH puissent essayer cet outil de création de vidéos IA. Ajoutez du mouvement pour animer le texte et rendre votre vidéo plus engageante, puis passez à une offre payante pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, créer des vidéos plus longues et exporter en SCORM vers votre plateforme LMS.
Découvrez plus de outils propulsés par l’IA
Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.
Transform your scripts and policies into professional HR videos with AI.