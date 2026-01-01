Créateur de vidéos RH pour produire vos vidéos de ressources humaines

Turn any script into a polished video with this HR video maker. No cameras, no crews, no editing software. Build onboarding, training, and policy videos in 175+ languages your whole team can watch anywhere.

HR video maker creating human resources videos from a script.
141 818 758Vidéos générées
116 573 478Avatars générés
19 555 019Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Key Features

Fonctionnalités du créateur de vidéos RH

Turn HR Scripts Into Videos With AI

Write or paste your script and get a complete HR video back in minutes. This text-to-video tool handles scenes, narration, and timing, while a simple drag-and-drop editor keeps video creation fast. The script to video workflow needs no filming and nothing to learn first.

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Employee using an AI HR video maker to turn a script into a video.

Nettoyage de la parole et enregistrement intelligent

Record your message once and get a clean, polished take without re-recording. Speech Cleanup removes filler words, long pauses, false starts, and retakes, then stitches your best footage with invisible transitions. You save time and skip manual video editing for a high-quality result.

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Speech Cleanup polishing a recorded HR video into a flawless take.

Formation multilingue dans plus de 175 langues

Reach every employee in the language they understand best. Translate any HR video into 175+ languages with lifelike AI avatars, natural voiceovers, and accurate lip sync, so content feels local. Use the video translator to communicate with global teams and deploy worldwide.

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Multinational team watching multilingual HR training videos in 175+ languages.

Modifiez et personnalisez n’importe quelle vidéo RH

Policies and processes change, and your videos can keep up without a single reshoot. Edit the script to update company policies, then regenerate in minutes. Your onboarding and training video library stays current, available on-demand and easy to customize, boosting team productivity.

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Editing and customizing an HR video library interface.

On-Brand Video Templates and Export

Keep every HR video consistent with your logo, colors, and fonts applied automatically. Turn a presentation into a polished module with PPT to video, with full customization for each team. Export an MP4 or a SCORM package that drops straight into your LMS for tracking.

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On-brand HR video templates ready to export to MP4 or SCORM.

Idées de vidéos RH et cas d’usage

Intégration et accueil des nouvelles recrues

Intégration et accueil des nouvelles recrues

New hires get inconsistent onboarding when it depends on someone's calendar. Paste your orientation script into the course builder, pick from ready-made video templates, and engage every employee with the same welcome on day one.

Effective HR and Compliance Training

Effective HR and Compliance Training

Compliance content goes stale the moment a rule changes, and reshooting is slow. Update the script and regenerate, and the built-in subtitle generator keeps policy training digestible and effective for every team.

Vidéos sur les avantages sociaux et l’inscription ouverte

Vidéos sur les avantages sociaux et l’inscription ouverte

Open enrollment emails get ignored, and dense PDFs confuse employees. Turn your benefits guide into engaging videos with PDF to video, so staff understand their options and act before the deadline.

Vidéos de culture d’entreprise et de bienvenue

Vidéos de culture d’entreprise et de bienvenue

A generic welcome email feels flat on day one. Record a short message, build a presenter avatar, and let every new hire feel your company culture with a personal touch and stronger employee engagement.

Communication interne et mises à jour

Communication interne et mises à jour

Recording leadership updates eats hours and rarely scales. Convert a memo into clear video communication, or make a faceless video, so company news reaches every employee with the same message and tone.

Vidéos de recrutement et d’embauche

Vidéos de recrutement et d’embauche

Hiring posts blend together and rarely show your team. Build recruiting videos and job ads with the AI ad maker, then share them on LinkedIn and social media to engage candidates and strengthen recruitment.

Comment ça marche

Comment fonctionne un créateur de vidéos RH

Créez des vidéos RH en quatre étapes simples, de votre script à une vidéo finalisée, prête à être partagée avec votre équipe.

Étape 1

Choisissez un modèle

Choisissez une mise en page et un style visuel pour votre vidéo RH, puis définissez le format, les couleurs et l’image de marque.

Step 2

Ajoutez votre script

Rédigez ou collez votre script d’intégration ou de formation, puis ajustez le ton et le rythme pour plus de clarté.

Step 3

Customize and clean up

Add captions, music, and backgrounds. Speech Cleanup removes filler words and pauses automatically.

Étape 4

Générez et partagez

Générez votre vidéo RH finalisée, puis téléchargez un MP4 ou exportez un package SCORM pour votre LMS.

Choosing an HR video template with a layout and visual style.
Adding an HR script to a video and refining tone and pacing.
Customizing captions and cleaning up an HR video automatically.
Generating a finished HR video and exporting an MP4 or SCORM package.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos RH et comment aide-t-il les équipes RH ?

Un créateur de vidéos RH est un outil qui transforme un script en vidéos de ressources humaines prêtes à l’emploi pour l’onboarding, la formation et le recrutement. Collez votre texte, choisissez un style, et le générateur de vidéos IA crée les scènes, la voix et le timing pour produire des contenus RH efficaces, sans avoir à filmer.

Puis-je modifier une vidéo d’onboarding lorsque les politiques de l’entreprise changent ?

Yes. Edit the script, swap a scene, or update a figure, then regenerate in minutes, no reshoot or studio time. Everything starts from text, so you refine each video later in the AI video editor and roll updates across every language at once.

How do I turn a presentation into human resources videos?

Upload your presentation and each slide becomes a scene with text-to-speech narration. Add text, animation, and your logo, then generate to transform static slides into clear video. Need a starting point? The video script generator drafts a clean script first.

Can I customize video templates for human resources teams?

Oui. Commencez à partir de modèles de vidéos prêts à l’emploi, puis personnalisez les couleurs, les polices, les logos et les mises en page. Créez des vidéos engageantes à partir de zéro et ajoutez des sous-titres à vos vidéos afin de produire des contenus soignés qui renforcent votre marque et garantissent la cohérence de toutes vos vidéos de ressources humaines.

Can I create human resources videos for a global team at scale?

Oui. Créez une première vidéo RH, puis adaptez à l’infini des tutoriels, webinaires et mises à jour à partir du même script. Grâce au clonage de voix par IA, la narration reste cohérente, et HeyGen localise vos contenus en plus de 175 langues, sans les coûts de la production vidéo traditionnelle.

Existe-t-il un moyen gratuit d’essayer d’abord le créateur de vidéos RH ?

Oui. HeyGen propose une formule gratuite sans carte bancaire afin que les équipes RH puissent essayer cet outil de création de vidéos IA. Ajoutez du mouvement pour animer le texte et rendre votre vidéo plus engageante, puis passez à une offre payante pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités, créer des vidéos plus longues et exporter en SCORM vers votre plateforme LMS.

Découvrez plus de outils propulsés par l’IA

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

Générateur de vidéos par IATraducteur vidéoIA de texte vers vidéoIA de conversion audio en vidéoSynchronisation labiale par IAÉchange de visages par IAGénérateur de voix IAPublicités UGC avec IAURL de la vidéoScript en vidéoGénérateur de Reels IAGénérateur d’avatar IAIA d'image à vidéoClonage de voixTraducteur de vidéos YouTubeAvatar vidéoCréateur de vidéos YouTube avec IAGénérateur de vidéos TikTok par IAGénérateur de légendes par IAAjouter du texte à la vidéoGénérateur de sous-titres par IAGénérateur de scripts vidéoAvatar de synthèse vocaleAjouter une photo à la vidéoCompresseur vidéo IA

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