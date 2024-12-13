Simplification des sous-titres et des légendes

La technologie IA peut rendre le sous-titrage et le captioning pour les vidéos multilingues un processus simple. En générant automatiquement des sous-titres en allemand et en les traduisant en hindi, l'ensemble du processus devient efficace et moins chronophage. Cela est particulièrement avantageux pour les créateurs de contenu qui cherchent à toucher un public plus large, en s'assurant que la langue ne soit plus un obstacle à la compréhension.