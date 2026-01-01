Vous pouvez créer et modifier vos vidéos dans un seul et même créateur de vidéos d’événements : écrire le script, animer et ajouter les finitions, sans changer d’outil. Choisissez des modèles de vidéo personnalisables, sélectionnez l’un de nos styles d’événement et utilisez un simple système de glisser-déposer pour créer un teaser, une vidéo explicative, une vidéo produit ou un diaporama. L’éditeur vidéo intuitif vous permet d’ajouter de la musique pour donner le ton à votre vidéo, de créer des vidéos de n’importe quelle durée et de continuer à produire des vidéos remarquables grâce aux outils d’IA. Cet outil de création de vidéos en ligne gère les vidéos avec l’IA, des simples clips aux histoires complètes en plusieurs scènes, puis vous téléchargez votre vidéo en MP4 ou MOV, prête à être partagée.