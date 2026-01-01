Créateur de vidéos d’événements gratuit : réalisez de superbes vidéos d’événements avec l’IA

Transformez quelques lignes de texte en une vidéo d’événement professionnelle en quelques minutes. Faites la promotion, envoyez des invitations ou créez un récap de n’importe quelle conférence, webinaire ou soirée avec ce créateur de vidéos d’événements. Pas de caméras, pas de montage, pas de stress.

Event video maker turning a few lines of text into a polished event promo video.
141 818 758Vidéos générées
116 573 478Avatars générés
19 555 019Vidéos traduites
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Des millions de personnes dans le monde nous font confiance pour donner vie à leurs histoires.
Key Features

Fonctionnalités de notre créateur de vidéos d’événements IA

Nettoyage de la parole pour monter vos vidéos rapidement

Enregistrez un message pour votre événement une seule fois et laissez l’IA supprimer automatiquement les mots de remplissage, les pauses, les faux départs et les nouvelles prises. Au lieu de coupures brusques, cet outil alimenté par l’IA assemble vos meilleurs extraits vidéo en une prise fluide dans l’éditeur vidéo IA, pour que chaque intervenant paraisse impeccable sans réenregistrer une seule ligne.

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Speech Cleanup removing filler words and stitching event clips into one seamless take.

Créez une vidéo d’événement à partir d’une seule instruction

Décrivez votre événement en une phrase et obtenez une vidéo complète générée par l’IA. Le générateur vidéo prend en charge la création de bout en bout : il rédige le script, construit les scènes et ajoute pour vous animations, musique et sous-titres. Ajustez le rythme, remplacez certains plans et validez le projet avant qu’il ne produise une vidéo promotionnelle d’événement finalisée.

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Text-to-video AI interface generating a full event video from a single prompt.

Modèles de vidéos d’événements et glisser-déposer

Commencez avec des modèles vidéo prêts à l’emploi pour vos promos, invitations et récapitulatifs, puis personnalisez-les grâce à un éditeur simple en glisser-déposer. Collez l’URL de votre site web et HeyGen appliquera automatiquement votre logo, vos polices et vos couleurs pour garantir une cohérence de marque dans chaque scène, avec le même rendu professionnel et conforme à votre identité sur l’ensemble de vos vidéos marketing, sans avoir besoin de faire appel à un designer.

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AI-powered event video templates with a drag-and-drop editor for promos, invites, and recaps.

Voix off et présentateurs IA naturels

Saisissez votre script et obtenez une voix off naturelle en quelques secondes grâce au générateur de voix IA, ou clonez votre propre voix pour une touche personnelle. Ajoutez un présentateur à l’écran, chaleureux et engageant, pour présenter les détails de la session et mettre en avant les intervenants, afin que vos vidéos d’événements de haute qualité paraissent humaines, sans avoir à réserver un studio ni une équipe de tournage.

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AI voiceover generation studio with a natural presenter delivering event session details.

Partagez votre événement en plus de 175 langues

Touchez chaque participant dans sa propre langue. Traduisez n’importe quelle vidéo d’événement en plus de 175 langues grâce au traducteur vidéo, avec une synchronisation labiale précise et la voix originale de votre intervenant préservée. Envoyez une seule invitation qui s’intègre naturellement à tous les réseaux sociaux et sur chaque marché, sans avoir à recréer ni à monter séparément pour chaque région.

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AI video translator localizing an event video into 175+ languages for global communication.

Event video ideas and use cases

Event promo video that drives sign-ups

Event promo video that drives sign-ups

Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.

Invitations vidéo d’événement engageantes

Invitations vidéo d’événement engageantes

Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.

Récaps et montages des temps forts après l’événement

Récaps et montages des temps forts après l’événement

Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.

Professional event and webinar promos

Professional event and webinar promos

Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.

Vidéos TikTok et clips courts pour les réseaux sociaux

Vidéos TikTok et clips courts pour les réseaux sociaux

Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.

Vidéos de remerciement pour le marketing vidéo

Vidéos de remerciement pour le marketing vidéo

Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.

Comment ça marche

Comment fonctionne un créateur de vidéos d’événement

Créez une vidéo d’événement en quatre étapes simples, qui vous emmènent d’une idée rapide à un teaser, une invitation ou un récapitulatif soigné, prêt à être partagé.

Étape 1

Choisissez votre modèle

Choose an event template and set your format, aspect ratio, and visual style for the video.

Étape 2

Add your script

Rédigez ou collez les détails de votre événement, et le texte sera transformé en scènes claires avec une narration naturelle.

Step 3

Personnalisez l’apparence

Ajustez les visuels, la voix, les sous-titres, la musique et l’image de marque jusqu’à ce que la vidéo corresponde parfaitement à votre message et à votre ton.

Étape 4

Générez et partagez

Générez votre vidéo finalisée en quelques minutes, puis téléchargez-la ou partagez-la par e-mail, sur les réseaux sociaux et plus encore.

Choosing an event video template and setting format and visual style.
Pasting event details that text-to-video AI converts into narrated scenes.
Customizing visuals, voice, captions, music, and branding for a corporate event video.
Happy creator exporting a finished event video to share across email and social.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un créateur de vidéos d’événements et comment fonctionne-t-il ?

An event video maker is an online video maker that uses text to video to turn your script into a finished event video with no filming or editing. You add your event details, and it builds the scenes, voiceover, and visuals for you, so you can publish your videos online in minutes.

Quels types de vidéos d’événements puis-je créer et monter au même endroit ?

Vous pouvez créer et modifier vos vidéos dans un seul et même créateur de vidéos d’événements : écrire le script, animer et ajouter les finitions, sans changer d’outil. Choisissez des modèles de vidéo personnalisables, sélectionnez l’un de nos styles d’événement et utilisez un simple système de glisser-déposer pour créer un teaser, une vidéo explicative, une vidéo produit ou un diaporama. L’éditeur vidéo intuitif vous permet d’ajouter de la musique pour donner le ton à votre vidéo, de créer des vidéos de n’importe quelle durée et de continuer à produire des vidéos remarquables grâce aux outils d’IA. Cet outil de création de vidéos en ligne gère les vidéos avec l’IA, des simples clips aux histoires complètes en plusieurs scènes, puis vous téléchargez votre vidéo en MP4 ou MOV, prête à être partagée.

Can I make a recap video from my actual event footage?

Oui. Importez vos médias, y compris vos extraits, photos et moments clés, puis ajoutez un script pour les relier entre eux. L’éditeur gère le rythme, et vous pouvez ajouter des sous-titres à la vidéo pour que chaque message enregistré reste parfaitement clair. La fonction Speech Cleanup supprime ensuite les mots parasites et les silences gênants, puis assemble vos meilleures prises en une seule séquence fluide avec une synchronisation labiale IA naturelle, pour que votre vidéo donne l’impression d’avoir été parfaitement enregistrée dès la première prise.

Puis-je créer des vidéos d’événement dans différentes langues ?

Yes. Translate any event video into 175+ languages with accurate lip-sync and your speaker's voice preserved. Use AI dubbing to send one invite or recap that lands naturally in every market, ideal for global conferences and webinars with attendees across regions.

Do I need editing skills when creating an event video?

Aucune expérience n’est nécessaire. Le flux de travail est entièrement basé sur le texte : vous rédigez votre script ou collez un lien vers une vidéo, puis vous personnalisez vos vidéos en quelques clics. Vous ne partez jamais d’une page blanche et ne créez jamais une vidéo à partir de zéro, et des planificateurs sans aucune expérience en montage produisent régulièrement des vidéos promotionnelles professionnelles dès leur premier essai.

Le créateur de vidéos d’événements est-il gratuit et combien coûte-t-il ?

Yes, this free video maker from HeyGen has a free online video plan with no credit card required, so you can turn a brief into video with PDF to video and explore event videos right away. Paid plans starting at $24 per month unlock longer videos, voice cloning, premium presenters, and the full template library.

Découvrez plus de outils propulsés par l’IA

Donnez vie à n’importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyperréalistes grâce à Avatar IV.

Générateur de vidéos par IATraducteur vidéoIA de texte vers vidéoIA de conversion audio en vidéoSynchronisation labiale par IAÉchange de visages par IAGénérateur de voix IAPublicités UGC avec IAURL de la vidéoScript en vidéoGénérateur de Reels IAGénérateur d’avatar IAIA d'image à vidéoClonage de voixTraducteur de vidéos YouTubeAvatar vidéoCréateur de vidéos YouTube avec IAGénérateur de vidéos TikTok par IAGénérateur de légendes par IAAjouter du texte à la vidéoGénérateur de sous-titres par IAGénérateur de scripts vidéoAvatar de synthèse vocaleAjouter une photo à la vidéoCompresseur vidéo IA

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