Un convertisseur de documents en vidéos transforme des fichiers écrits en vidéos complètes en analysant leur structure et leur contenu. Au lieu de filmer ou de monter manuellement, le système utilise l’IA pour générer les visuels, la narration et le rythme à partir du texte. Cette approche permet de convertir facilement des documents en vidéos homogènes et professionnelles, sans avoir besoin de compétences en production.