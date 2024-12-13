Vous voulez un avatar IA unique pour vos vidéos ?

Avec la fonctionnalité Créez Votre Propre Avatar de HeyGen, vous pouvez concevoir une version numérique animée et réaliste de vous-même ou de n'importe quel personnage que vous imaginez. Idéal pour le branding, le marketing, les vidéos de formation et les présentations virtuelles, votre avatar personnalisé parle dans plus de 175 langues et accents, rendant la communication mondiale sans effort.

Grâce à la personnalisation avancée de l'IA, vous pouvez adapter les expressions faciales, les tenues et les styles pour créer un avatar qui reflète votre identité ou votre marque. Pas de caméras, pas d'acteurs, juste de la création de vidéo alimentée par l'IA.