Turn any script into a polished business video in minutes. A B2B video maker built for marketing, sales, training, and internal comms, with no cameras, no crews, and no editing software required.
Fonctionnalités d’un créateur de vidéos B2B
Créateur de vidéos en ligne avec IA pour réaliser des vidéos professionnelles
Évitez la timeline vide et créez des vidéos professionnelles à partir d’un simple script. Cet outil de création vidéo en ligne transforme votre texte en vidéo et génère instantanément votre contenu, en prenant en charge la narration, les visuels et le timing, pour que chacun puisse produire facilement des vidéos soignées, sans jamais repartir de zéro.
Modèles vidéo gratuits et kit de marque
Commencez à partir de modèles vidéo prêts à l’emploi plutôt que d’une page blanche. Appliquez votre kit de marque pour verrouiller les polices, les couleurs et les logos afin que chaque vidéo reflète instantanément votre identité. Glissez-déposez une scène prédéfinie, remplacez le texte et lancez des vidéos soignées pour votre marque et votre entreprise en quelques minutes.
Éditeur vidéo en ligne tout-en-un
Modifiez tout depuis un seul tableau de bord grâce à des outils de montage vidéo simples. Ajoutez du texte, animez des éléments graphiques, remplacez les arrière-plans et réorganisez les scènes avec des contrôles de glisser-déposer. L’éditeur vidéo IA ajoute des sous-titres et des éléments visuels, tandis que des actions en un clic éliminent les éléments indésirables en arrière-plan pour des résultats professionnels de haute qualité.
Bibliothèque de médias libres de droits de haute qualité
Pull from a built-in stock library of royalty-free stock videos, stock footage, and stock music, or upload your footage to mix with curated clips. Add music and sound effects, layer voiceovers from the AI narrator, and arrange video clips into one finished cut of stock media.
Créez des vidéos en ligne et traduisez-les instantanément
Touchez chaque marché sans devoir retourner vos vidéos. Un traducteur vidéo intégré convertit n’importe quelle vidéo en plus de 175 langues avec une synchronisation labiale précise, puis génère automatiquement une piste de sous-titres que vous pouvez modifier. Ajoutez des sous-titres, redimensionnez chaque séquence et accélérez la réutilisation de vos contenus vidéo pour les diffuser en ligne sur l’ensemble des plateformes de réseaux sociaux.
B2B video ideas and use cases
Generic cold emails get ignored, and filming a clip per prospect does not scale. Use an AI spokesperson to create compelling video content that pitches your products and services, adds clear ctas, and books meetings.
Reshooting training footage whenever a process changes is slow and costly. Making videos from your SOPs turns updates into an easy video task: edit the training video script, regenerate, and keep new hires on current content.
Coordinating filming, screens, and editing delays every release. Describe the workflow, generate a professional-looking product demo video, and ship eye-catching feature walkthroughs for product launches the same week your team finishes building.
Agency timelines slow every campaign. Paste your messaging and produce marketing videos for each channel. Make videos for tiktok, build an instagram reels series, or post a quick reel, with smooth animation that lifts engagement.
Company updates get lost in long email threads. Turn a memo into a short AI talking head video, and give leaders an easy way to share stunning videos that reach every team with consistent messaging.
Writing the same answers buries your team. A tutorial video maker turns common questions into short how-to video clips, lets you make your video library self-serve, and cuts repeat tickets while customers solve problems themselves.
Comment fonctionne un créateur de vidéos B2B
Créez une vidéo professionnelle complète en quatre étapes, d’un script vierge à un fichier finalisé, prêt à être partagé.
Choisissez un modèle, un format et un ratio d’image, puis définissez le style et le ton de votre vidéo professionnelle.
Collez ou rédigez votre script, puis affinez le texte, le rythme et les intonations afin que le message soit parfaitement clair.
Ajoutez des sous-titres, votre branding, des arrière-plans et de la musique, puis ajustez la mise en page et le timing pour votre audience.
Render the final video, then download it in HD or 4K, publish it, or send it to your channels.
A B2B video maker is a business video maker that turns scripts into finished videos with no filming or editing. From one AI video generator you can produce videos for sales, training, demos, marketing, and internal comms.
Oui. Les avatars utilisent des gestes naturels, des micro-expressions et une synchronisation labiale IA qui suit chaque mot, de sorte que les vidéos ont une qualité digne d’un studio, et non un rendu robotique. Vous contrôlez l’image de marque, la mise en page et le ton, et des entreprises comme Shopify et HubSpot font confiance à HeyGen pour leurs contenus destinés aux clients.
Oui. Importez une vidéo et laissez l’éditeur faire le reste. L’éditeur vidéo vous permet de couper vos séquences et d’ajouter à votre vidéo les logos, sous-titres et musiques dont vous avez besoin, puis d’exporter le tout en un clic, sans aucun logiciel supplémentaire à installer.
Speech Cleanup corrige automatiquement vos prises. Il supprime les mots de remplissage, les longues pauses, les faux départs et les reprises, puis assemble vos meilleurs extraits avec des transitions invisibles. Le résultat ressemble à une première prise impeccable, ce qui vous évite de réenregistrer la même vidéo.
Agencies cost thousands per video, and tools like Adobe need real video editing software skills. A script to video workflow gives you a business video maker that creates videos for your business in minutes, at up to 70% lower cost with full control.
Oui. HeyGen propose une formule gratuite pour créer des vidéos et tester les fonctionnalités principales sans carte de crédit. Les offres payantes commencent à 24 $ par mois, et le plan Business ajoute des vidéos illimitées, l’export en 4K, des espaces de travail d’équipe et le SSO pour les équipes qui déploient la vidéo à grande échelle dans plusieurs services.
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