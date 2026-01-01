Oui. Les avatars utilisent des gestes naturels, des micro-expressions et une synchronisation labiale IA qui suit chaque mot, de sorte que les vidéos ont une qualité digne d’un studio, et non un rendu robotique. Vous contrôlez l’image de marque, la mise en page et le ton, et des entreprises comme Shopify et HubSpot font confiance à HeyGen pour leurs contenus destinés aux clients.