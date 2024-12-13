Générateur de voix IA

De la voix off à la star de la vidéo—Tout grâce à l'IA

Dites adieu aux sessions vocales coûteuses. HeyGen permet aux créateurs, marketeurs et studios de produire des voix off qui peuvent être mises à l'échelle. Associez chaque voix à un personnage, une marque ou une région—et prenez en charge plus de 40 langues avec un réalisme élevé et des options de synchronisation labiale.

HeyGen se distingue d'outils tels que Typecast, Replica Studios ou Kits.AI avec :

Clonage de voix personnalisé avec un court échantillon audio

Intégration d'avatar + voix pour une sortie vidéo complète

Aperçu vocal en temps réel et réglages

Utilisez-le pour le doublage d'anime, les dialogues de personnages, les vidéos de formation et plus encore.