Générateur de Voix Off IA

Clonez votre voix ou choisissez un acteur IA en quelques secondes

Créez des voix off avec des voix IA au son naturel. Clonez la vôtre ou choisissez parmi des dizaines d'avatars pour correspondre à n'importe quel ton, langue ou émotion.

Synthèse vocale IA

Acteurs vocaux IA pour tout script, style ou scène

L'outil d'acteur vocal IA de HeyGen vous permet de générer des voix off expressives sans micro ni studio d'enregistrement. Il suffit de coller votre script, de choisir une langue ou une émotion, et de générer un audio de haute qualité. Que vous doubliez des vidéos explicatives, des personnages de style anime ou des tutoriels de produits, les voix s'adaptent à votre contexte.

Générateur de voix IA

Meilleures pratiques pour générer des voix off naturelles par IA

Tirez le meilleur parti de votre expérience de doublage vocal avec ces conseils :

  • Utilisez une ponctuation claire et une mise en forme expressive pour la livraison
  • Divisez les textes plus longs en scènes pour un meilleur rythme
  • Choisissez des tons (par exemple énergique, calme, professionnel) qui correspondent au cas d'utilisation
  • Téléchargez l'audio de référence pour le clonage vocal (si nécessaire)
  • Revoir et régénérer jusqu'à ce que le ton et le rythme semblent justes
Création de vidéo IA

De la voix off à la star de la vidéo—Tout grâce à l'IA

Dites adieu aux sessions vocales coûteuses. HeyGen permet aux créateurs, marketeurs et studios de produire des voix off qui peuvent être mises à l'échelle. Associez chaque voix à un personnage, une marque ou une région—et prenez en charge plus de 40 langues avec un réalisme élevé et des options de synchronisation labiale.

HeyGen se distingue d'outils tels que Typecast, Replica Studios ou Kits.AI avec :

  • Clonage de voix personnalisé avec un court échantillon audio
  • Intégration d'avatar + voix pour une sortie vidéo complète
  • Aperçu vocal en temps réel et réglages

Utilisez-le pour le doublage d'anime, les dialogues de personnages, les vidéos de formation et plus encore.

Comment ça marche ?

Doublez votre vidéo en 4 étapes faciles

Créez des vidéos multilingues synchronisées sur le mouvement des lèvres avec l'IA en quelques minutes.

Étape 1

Saisissez du texte ou téléchargez un fichier audio

Commencez avec un fichier audio propre ou tapez votre script—HeyGen prend en charge à la fois la voix et la synthèse vocale.

Étape 2

Sélectionnez un avatar

Utilisez un avatar IA parlant ou synchronisez les lèvres sur de vraies images humaines pour une livraison réaliste.

Étape 3

Choisissez une voix IA ou téléchargez de véritables séquences

Choisissez parmi plus de 300 voix dans plus de 175 langues pour correspondre à votre ton et à votre public cible.

Étape 4

Générez et partagez votre vidéo synchronisée

HeyGen synchronise automatiquement les lèvres, la voix et l'expression faciale—exportez et partagez en quelques secondes.

Découvrez plus d'outils IA

Créer des vidéos de synchronisation labiale IA

Synchronisation labiale parfaite pour n'importe quelle vidéo avec l'IA.

Types d'avatar

Des possibilités infinies pour créer votre avatar.

Clonez-vous, générez avec l'IA ou choisissez parmi notre bibliothèque d'avatars.

Clonez-vous pour créer un jumeau numérique. Générez un avatar qui n'existe pas avec l'IA. Trouvez un avatar communautaire. Ou choisissez dans notre bibliothèque de stock. Nous avons plus de 500 avatars parmi lesquels vous pouvez choisir.

Avatar IV

Avatar IV est notre modèle le plus avancé à ce jour. Transformez une seule photo et un script en un avatar parlant plus vrai que nature, qu’il s’agisse d’humains, d’animaux, d’extraterrestres ou de tout ce que vous pouvez imaginer.


Avatar Vidéo

Un avatar vidéo vous permet d'être à deux endroits en même temps, idéal pour les créateurs de contenu, les professionnels du business et les influenceurs numériques.

Photo Avatar

Votre avatar photo peut se transformer en une version animée de vous-même, offrant des mouvements et expressions réalistes tout en conservant une apparence naturelle.

Avatar Génératif

Générez des avatars IA, des photos et des vidéos à partir de prompts textuels, idéaux pour les entreprises, les réseaux sociaux et plus encore.

Avatar interactif

Rendez l'engagement plus intense avec un avatar interactif qui répond en temps réel, rendant les interactions virtuelles plus authentiques.

Avatar par défaut

Créez des avatars de stock personnalisés pour vos vidéos avec la technologie avancée de HeyGen. Améliorez vos vidéos avec des visuels uniques, dynamiques et captivants animés par IA.

Traducteur IA

Parlez toutes les langues.

Votre avatar parle toutes les langues à la perfection.

La localisation vidéo alimentée par l'IA de HeyGen adapte le contenu pour différentes langues et cultures tout en assurant un discours naturel, une synchronisation labiale parfaite et un engagement sans faille. Les entreprises peuvent créer des avatars IA réalistes, traduire des vidéos dans plus de 70 langues et personnaliser les voix pour les dialectes régionaux. Avec l'adaptation culturelle pilotée par l'IA, les marques peuvent se connecter de manière authentique avec des audiences mondiales.

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

FAQ sur le générateur de vidéos IA

Qu'est-ce que HeyGen ?

HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos de haute qualité sans effort. Des avatars IA réalistes au clonage vocal multilingue, HeyGen donne aux entreprises et aux créateurs les moyens de multiplier la production de contenu avec facilité.

Reconnu comme le produit à la croissance la plus rapide de G2 dans les Best Software Awards de 2025, HeyGen transforme la manière de créer des vidéos pour le marketing, les ventes et la formation.

HeyGen est-il un générateur de vidéos AI gratuit ?

Oui ! HeyGen propose un générateur de vidéos AI gratuit qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos avec des fonctionnalités de base sans frais. Pour une personnalisation avancée, des exportations de meilleure qualité et des outils AI supplémentaires, les utilisateurs peuvent passer à un plan premium.

Comment fonctionne un générateur de vidéos IA ?

Les générateurs de vidéos IA utilisent l'intelligence artificielle pour convertir du texte en contenu vidéo captivant. Ils appliquent des modèles d'apprentissage profond pour générer des visuels réalistes, automatiser les voix off et synchroniser les mouvements, rendant la création de vidéos rapide et sans effort.

Comment les avatars IA améliorent-ils le contenu vidéo ?

Les avatars IA apportent une touche personnelle aux vidéos en imitant la parole et les expressions humaines. Ils éliminent le besoin d'apparitions à la caméra tout en garantissant une présentation professionnelle et captivante pour le marketing, l'éducation et le divertissement.

Puis-je convertir de l'audio en vidéo avec HeyGen ?

Oui ! HeyGen permet aux utilisateurs de transformer l'audio en vidéo en associant des enregistrements vocaux avec des avatars IA, des sous-titres et des visuels dynamiques. Il suffit de télécharger votre fichier audio, de choisir un style de vidéo et de laisser l'IA générer une vidéo soignée en quelques minutes.

Puis-je utiliser le texte pour vidéo pour des présentations commerciales ?

Absolument. L'IA de texte en vidéo permet aux entreprises de transformer des scripts en présentations professionnelles. C'est idéal pour les matériaux de formation, les démos de produits et les vidéos explicatives sans nécessiter d'équipement de tournage ou une équipe de production.

Quelle est la précision du clonage vocal IA dans la traduction vidéo ?

La clonage vocal par IA reproduit le ton et le style de l'orateur, garantissant que les vidéos traduites conservent leur authenticité. Les modèles d'IA avancés ajustent la prononciation et le ton émotionnel pour correspondre au plus près à la voix originale.

Quels sont les avantages de la traduction vidéo alimentée par l'IA ?

La traduction vidéo par IA étend la portée du contenu en convertissant automatiquement les vidéos dans plusieurs langues tout en préservant la synchronisation vocale. Elle est largement utilisée dans le marketing mondial, l'e-learning et la localisation de contenu.

Les vidéos générées par IA peuvent-elles remplacer la production vidéo traditionnelle ?

Les vidéos générées par IA réduisent considérablement le temps et les coûts de production, rendant la création de contenu plus efficace. Bien qu'elles ne remplacent pas entièrement les productions cinématographiques à gros budget, elles constituent une excellente alternative pour le marketing, la formation et le contenu des réseaux sociaux.

Les avatars IA sont-ils personnalisables pour l'identité de marque ?

Oui, les avatars IA peuvent être personnalisés avec différents costumes, arrière-plans et options vocales pour s'aligner sur l'identité de la marque. Les entreprises peuvent créer des avatars qui correspondent à leur ton professionnel ou à l'esthétique de leur campagne.

La génération de vidéos par IA est-elle sécurisée et éthique ?

Les plateformes vidéo d'intelligence artificielle de pointe donnent la priorité à la sécurité, en veillant à ce que les avatars et le contenu généré respectent les directives éthiques. La transparence, le consentement des utilisateurs et un développement responsable de l'IA sont des facteurs clés pour maintenir une génération de vidéos éthique par l'IA.

