Ouvrez Motion Designer dans AI Studio, décrivez ce que vous voulez et transformez vos idées en motion design soigné sans jamais toucher à une timeline. Ce flux de travail d’IA, du texte à la vidéo, vous permet de créer en quelques secondes des animations IA, de la typographie cinétique et des titres animés, de la même manière qu’un moteur de texte vers vidéo génère des vidéos à partir de texte.