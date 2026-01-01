Générateur de motion design IA pour toutes vos vidéos

Le générateur de motion design IA de HeyGen transforme un simple prompt texte en visuels animés en quelques minutes. Créez des titres animés, des visualisations de données et des animations explicatives sans logiciel de design ni expérience en motion design.

AI motion graphics generator turning a text prompt into animated visuals for any video.
141 818 758Vidéos générées
116 573 478Avatars générés
19 555 019Vidéos traduites
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Fonctionnalités clés

Fonctionnalités du générateur de motion design IA

Créez des animations IA à partir de texte

Ouvrez Motion Designer dans AI Studio, décrivez ce que vous voulez et transformez vos idées en motion design soigné sans jamais toucher à une timeline. Ce flux de travail d’IA, du texte à la vidéo, vous permet de créer en quelques secondes des animations IA, de la typographie cinétique et des titres animés, de la même manière qu’un moteur de texte vers vidéo génère des vidéos à partir de texte.

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Motion Designer turning a text prompt into AI animations and kinetic typography.

Styles d’animation IA prêts à l’emploi

Start from Motion Designer's template library or pick from over 100 curated AI animation styles, then iterate by describing your changes in plain text. Choose a visual style, apply your Brand System in a single click, and reach advanced features as you bring the result into an animated presentation.

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Curated AI animation styles and templates in the motion graphics software UI.

Infographies et graphiques animés

Décrivez un jeu de données ou un concept, et Motion Designer génère des infographies animées et des schémas créés par l’IA qui rendent les sujets complexes faciles à comprendre. Ces visuels à fort contraste, sans son, sont produits en quelques secondes et s’intègrent dans n’importe quelle vidéo explicative IA ou autre vidéo explicative, là où une diapositive statique ferait décrocher votre audience.

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Animated infographics and AI-generated charts for video marketing.

Ajoutez des clips vidéo dans n’importe quelle scène

Chaque élément graphique est exporté sous forme de superposition sans son ou de clip vidéo autonome que vous pouvez superposer à vos séquences et publier sur les réseaux sociaux. Ajoutez-les dans AI Studio, affinez le minutage sur le canevas de l’éditeur vidéo IA, puis exportez en quelques minutes des rendus HD ou 4K et des animations graphiques pour des projets professionnels.

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Video clips and motion graphics layered onto footage in the video editing workspace.

Rendu réaliste et mouvements fluides

Pair your AI animations with a flawless take using Speech Cleanup, which removes filler words, pauses, and false starts for you. HeyGen's invisible AI transitions stitch your best clips into seamless, lifelike output, while Avatar V and realistic motion deliver polished motion as smooth as AI lip Sync footage.

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Lifelike output and polished motion with vibrant animated graphics for silent ads.

Cas d’utilisation des animations et des motion designs IA

Contenus marketing et animations publicitaires

Contenus marketing et animations publicitaires

Stop briefing freelancers for every campaign. Prompt Video Agent to create videos with on-brand professional animations and scroll-stopping motion that match your Brand System, then generate marketing videos in minutes that power your marketing content across every channel.

Contenu social pour TikTok et Reels

Contenu social pour TikTok et Reels

Skip hand-animating intros for every clip. Describe your idea in Motion Designer, set portrait orientation, and publish social content in seconds, sharing TikTok clips and Instagram Reels with a reel generator built for fast-moving feeds.

Vidéos explicatives et e-learning

Vidéos explicatives et e-learning

Static slides lose learners fast. Skip storyboards and let Motion Designer turn lesson notes into animated diagrams and explainer videos that hold attention, then build a full educational video in AI Studio without any animation software.

Démonstrations de produit et vidéos explicatives

Démonstrations de produit et vidéos explicatives

Filming a feature walkthrough takes days of editing. Generate animated callouts and an AI animation video from a prompt, then add Seedance B-roll in AI Studio for producing professional product demo video results the same week you ship the feature.

Training videos and animated content

Training videos and animated content

Reshooting modules for every update drains the team. Create animated videos and animated content with motion graphics, hold visual consistency across every training video through your Brand System, then edit the text and regenerate in minutes.

Animations pour présentations et diaporamas

Animations pour présentations et diaporamas

Static decks struggle to keep a room engaged. Use HyperFrames to convert key slides into professional-quality animations that bring your ideas to life in 3D, then arrange them on the Studio canvas with a slideshow maker for a presentation that finally lands.

Comment ça marche

Comment fonctionne un générateur de motion design par IA

Créez des animations graphiques IA en quatre étapes, en partant d’un simple prompt texte jusqu’à une animation finalisée, prête à être intégrée à n’importe quelle vidéo.

Étape 1

Ouvrir Motion Designer

Ouvrez l’outil de motion design dans AI Studio et choisissez un modèle ou commencez à partir d’une invite vierge.

Étape 2

Décrivez votre visuel

Saisissez l’animation, l’effet de texte ou la visualisation de données que vous souhaitez, puis choisissez une orientation portrait ou paysage.

Étape 3

Générer et affiner

Cliquez sur Générer pour créer votre motion design, puis ajustez les couleurs, le texte et le timing selon vos besoins.

Étape 4

Ajoutez-le à votre vidéo

Intégrez le graphique finalisé dans votre scène, superposez-le à vos séquences et exportez rapidement une vidéo soignée.

Open Motion Designer step illustration.
Describe your graphic step illustration.
Generate and refine step illustration.
Add it to your video step illustration.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un générateur de motion design IA et comment fonctionne-t-il ?

Il s’agit du Motion Designer de HeyGen, un générateur d’animations IA intégré à AI Studio qui transforme une simple description textuelle en animations IA, comme des titres animés et des graphiques générés par IA. Grâce à l’IA, vous décrivez ce que vous voulez et il le rend en quelques secondes, de la même manière qu’un générateur de vidéos IA crée une vidéo à partir d’un script.

Ai-je besoin d’After Effects ou de compétences en design pour créer des animations graphiques ?

Aucune compétence en design ni compétence technique n’est nécessaire. Pas de keyframes ni d’effets à configurer, aucun logiciel à apprendre et aucun délai lié aux designers. Décrivez simplement l’animation en langage courant dans Motion Designer et obtenez un résultat final dès le premier essai, sans aucune compétence requise.

Comment transformer une invite textuelle en motion design animé ?

Ouvrez Motion Designer dans AI Studio, décrivez l’animation ou choisissez un modèle, définissez l’orientation, puis cliquez sur Générer. La précision du prompt transforme votre texte en graphismes animés en quelques secondes, que vous pouvez ajouter à votre scène d’un simple clic, comme Script to Video crée un clip à partir d’un texte.

Les éléments de motion design sont-ils entièrement animés ou s’agit-il simplement d’images statiques ?

Ils sont entièrement animés avec de vrais mouvements, pas des images fixes. Vous pouvez également animer des images statiques : importez des images ou du texte et la fonction image vers vidéo de HeyGen met n’importe quelle photo fixe en mouvement, grâce au même modèle image‑vers‑vidéo qui alimente des clips ultra réalistes.

Puis-je adapter les animations IA aux couleurs et aux polices de ma marque ?

Oui. Décrivez vos couleurs et vos polices dans le prompt ou appliquez votre système de marque en un clic pour un contrôle créatif total. Chaque élément utilise par défaut les polices et les couleurs de votre marque, ce qui permet à chaque vidéo promotionnelle de rester conforme à votre identité visuelle sans avoir à faire d’ajustements manuels des couleurs.

Puis-je créer des animations IA pour de nombreuses vidéos en une seule fois ?

Oui. Générez autant d’animations IA que nécessaire à partir de nouveaux prompts et réutilisez des modèles pour obtenir un rendu cohérent sur tous vos projets. Pour les équipes qui produisent du contenu à grande échelle, les outils de traitement par lot et l’API de HeyGen permettent de créer des vidéos sans visage sans recruter de personnel supplémentaire.

Pourquoi utiliser un générateur d’animations IA plutôt qu’un motion designer ?

Le motion design traditionnel implique d’engager un spécialiste, d’attendre plusieurs jours et de payer des frais élevés. En tant que l’un des meilleurs outils d’animation IA, ce générateur d’animations IA produit des résultats à partir d’un simple prompt en quelques minutes, ce qui vous permet de créer en interne un nombre illimité de projets de vidéos tutoriels.

L’outil de création d’animations IA est-il gratuit pour commencer à l’utiliser ?

Oui. Il existe une formule IA gratuite sans carte bancaire requise, ce qui en fait un puissant générateur d’animations IA pour les créateurs, quel que soit leur budget. Des offres payantes à partir de 24 $ par mois débloquent des limites plus élevées, des styles premium et des exports HD ou 4K pour les équipes en phase de croissance.

Dans quelle mesure puis-je diriger la partie créative de l’animation ?

Vous gardez le contrôle. Vous guidez la direction créative à chaque prompt, en choisissant le rythme, la mise en page et le timing, puis vous affinez jusqu’à ce que la vidéo animée corresponde à votre vision. Les modifications dans AI Studio restent rapides et le rendu réaliste demeure entièrement modifiable, ce qui permet de changer une scène rapidement, sans tout reconstruire.

Puis-je ajouter les animations IA à des vidéos créées avec d’autres outils ?

Oui. Chaque animation est téléchargée sous forme de clip sans son que vous pouvez importer dans d’autres éditeurs ou utiliser directement dans votre scène. Ajoutez une narration avec un générateur de voix IA, puis exportez votre rendu final en HD ou en 4K pour n’importe quelle plateforme.

Puis-je créer des animations IA avec du texte dans d’autres langues ?

Oui. Avec HeyGen, vous pouvez ajouter du texte à l’écran dans n’importe quelle langue directement à partir de votre prompt, et la typographie animée s’affiche clairement quels que soient les systèmes d’écriture. Pour localiser l’intégralité de votre vidéo, combinez les animations générées par l’IA avec l’AI Video Translator et touchez des audiences dans plus de 175 langues.

Découvrez plus de outils propulsés par l’IA

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