Vous pouvez créer en série des clips d’ambiance, des plans rapprochés de produits et des arrière-plans animés dans la bibliothèque de l’application avant votre montage principal. Les offres payantes débloquent des générations illimitées, ce qui vous permet de constituer une bibliothèque complète de plans de coupe pour une campagne ou une chaîne, sans frais par clip.