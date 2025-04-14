Transformez un simple prompt texte en plans de coupe cinématographiques en quelques minutes. Le générateur de b-roll IA crée des séquences prêtes à être montées, sans caméra, sans frais de stock et sans logiciel de montage, pour vos publicités, vidéos explicatives et contenus sociaux.
Fonctionnalités du générateur de B-Roll IA
Générez des plans de coupe à partir d’une simple consigne
Saisissez une scène et l’IA génère en quelques minutes des plans de coupe prêts à monter, sans banque d’images ni équipe de tournage. Les derniers modèles de texte vers vidéo intégrés à HeyGen, dont Sora, Veo et Kling, transforment votre prompt en plans cinématographiques de haute qualité, prises de vue produit et arrière-plans animés.
Transformez une photo en B-rolls de haute qualité
Importez une image fixe ou prenez une photo, et le moteur image‑vers‑vidéo ajoute des panoramiques, des zooms et des mouvements de caméra pour créer des plans de coupe fluides. Définissez le cadrage de votre vidéo à partir d’un court prompt, afin qu’un seul asset de marque se transforme en scène aboutie, sans aucun tournage.
Montage automatique des prises dans l’éditeur vidéo IA
Speech Cleanup monte automatiquement vos prises de vue principales en supprimant les mots de remplissage, les pauses, les faux départs et les reprises, puis s’occupe du montage vidéo en assemblant les meilleurs extraits. Des transitions invisibles comblent chaque coupure dans l’éditeur vidéo IA, de sorte que les séquences donnent l’impression d’avoir été parfaitement enregistrées du premier coup.
Associez des plans de coupe et des couleurs conformes à votre marque
Remplacez les images génériques par vos propres éléments de marque pour refléter votre identité visuelle et sublimer chaque scène. Ajustez le rythme, peaufinez les transitions et appliquez un étalonnage des couleurs de qualité professionnelle afin que des visuels dynamiques restent parfaitement alignés sur votre message. Associez les séquences générées à un avatar IA parlant pour ancrer votre récit.
Plateforme tout-en-un, du script à la vidéo
Allez au-delà de simples extraits pour obtenir une vidéo finalisée sur une plateforme tout-en-un. Collez un brief dans le flux de travail de script vers vidéo et Video Agent rédige le script, construit le storyboard, génère des plans de coupe adaptés et ajoute une voix off dynamique ainsi que des sous-titres pour une vidéo prête à être publiée.
Les tournages en agence épuisent les budgets et prennent des semaines. Les marketeurs génèrent des plans percutants et des scènes animées à partir d’un simple script pour gagner du temps et capter l’attention des acheteurs, puis les intègrent en quelques minutes dans des vidéos marketing prêtes pour tous les canaux.
Tourner de nouveaux plans chaque jour est lent et irrégulier. Transformez rapidement vos idées en plans de coupe et en accroches cinématographiques qui boostent votre portée, puis publiez des TikToks, Reels et Shorts viraux grâce à un workflow vidéo TikTok conçu pour maximiser l’engagement.
Tourner une démo soignée demande de la préparation, du matériel et du montage. Décrivez la fonctionnalité et générez des plans de coupe et des gros plans pertinents qui complètent une vidéo de démonstration produit avec des transitions fluides, pour un rendu digne d’un studio, prêt à être diffusé.
Les idées abstraites sont difficiles à illustrer avec de simples personnes qui parlent face caméra. Ajoutez des concepts animés et des images d’illustration pour qu’une vidéo explicative IA rende les sujets complexes limpides, en transformant des scripts denses en récits clairs et agréables à regarder.
Retourner des vidéos de formation à chaque mise à jour coûte cher. Générez des scènes de mise en situation qui identifient et illustrent chaque étape d’une vidéo de formation, puis modifiez le script et régénérez la vidéo pour que la création de contenu reste fluide à chaque changement de contenu.
Cessez de chercher de nouveaux plans pour chaque épisode, podcast ou projet de recyclage de contenu. Générez à la demande un nombre illimité de plans de coupe pour alimenter un workflow de génération de vidéos YouTube, en conservant un style cohérent pour les créateurs sur des centaines d’épisodes.
Comment fonctionne le générateur de plans de coupe IA
Créez des plans de coupe cinématographiques en quatre étapes, de votre prompt écrit à des séquences finalisées, prêtes à être montées.
Choisissez un format, un ratio d’image et un style visuel, puis définissez l’ambiance et les indications de mise en scène.
Décrivez la scène que vous souhaitez ou déposez une image de référence, et le système planifie la prise de vue.
L’IA génère en quelques minutes des plans de coupe cinématographiques aux mouvements fluides, sans avoir besoin de banque d’images ni de tournage.
Ajustez le rythme, les transitions et les couleurs, puis exportez dans n’importe quel format d’image pour les publicités, les réseaux sociaux ou YouTube.
Un générateur de b-roll IA transforme une invite textuelle ou une image de référence en séquences prêtes à être montées. Cet outil d’IA lit votre script, identifie les scènes dont vous avez besoin et génère des plans de coupe cinématographiques, des prises de vue produit et des arrière-plans animés pour une vidéo sans visage ou tout autre projet.
Oui. Les séquences proviennent des meilleurs modèles disponibles dans HeyGen comme Sora, Veo, Kling et Seedance, offrant des mouvements fluides, un éclairage réaliste et une vraie profondeur. Affinez le rythme, les transitions et l’étalonnage des couleurs directement dans le générateur de vidéos IA afin que chaque scène offre un rendu professionnel.
Non. Plutôt que de fouiller des banques d’images comme Pexels, le générateur identifie intelligemment les scènes dont votre script a besoin et crée à la demande de nouveaux plans de coupe. Vous conservez également une médiathèque des clips générés pour les réutiliser dans vos différents projets.
Oui. Importez vos propres vidéos et images, et le système ajoute des mouvements naturels, des panoramiques et des déplacements de caméra. C’est le moyen le plus rapide de transformer des ressources existantes en séquences pour une vidéo produit, sans nouveau tournage ni abonnement à une banque d’images.
Oui. Importez votre vidéo et l’éditeur optimisé par l’IA vous permet d’ajouter des plans de coupe (b-roll) là où ils renforcent votre message. L’ajout de séquences pertinentes améliore vos vidéos et donne à votre contenu un aspect professionnel, sans passer des heures en montage manuel.
Oui. Le générateur de sous-titres ajoute sous-titres et légendes en un clic, puis les synchronise avec votre voix off. Téléchargez un fichier vidéo prêt à être partagé dans n’importe quel format d’image, avec la piste de sous-titres incrustée ou conservée séparément.
Oui. Les vidéos générées avec un abonnement payant incluent des droits commerciaux complets pour les publicités, les lancements de produits et les projets clients. Intégrez les clips dans un flux de création de publicités IA ou dans tout autre livrable. Les exports gratuits incluent un filigrane ; les offres payantes le suppriment et débloquent une utilisation commerciale complète.
Vous pouvez créer en série des clips d’ambiance, des plans rapprochés de produits et des arrière-plans animés dans la bibliothèque de l’application avant votre montage principal. Les offres payantes débloquent des générations illimitées, ce qui vous permet de constituer une bibliothèque complète de plans de coupe pour une campagne ou une chaîne, sans frais par clip.
Les banques d’images proposent des séquences génériques que d’autres marques utilisent aussi, et les frais de licence s’accumulent. Un générateur de b-roll crée des vidéos adaptées à votre scène et à votre marque, pour des visuels vraiment originaux. Associez-le à un générateur de scripts vidéo pour tout planifier et produire au même endroit.
Oui. L’interface basée sur les scènes s’intègre parfaitement à un flux de travail de montage vidéo existant, avec une intégration API pour les traitements par lots. Les plans de coupe générés correspondent à l’ambiance de votre projet, de sorte qu’ils s’insèrent directement dans votre timeline sans casser votre élan créatif.
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit, et générer des séquences pour tester le flux de travail, avec un filigrane sur les exports gratuits. Les offres payantes à partir de 24 $ par mois suppriment le filigrane et débloquent une résolution plus élevée, des vidéos plus longues et des droits commerciaux complets.
Oui. Enchaînez des clips générés avec un présentateur, une narration via générateur de voix IA, de la musique et des sous-titres dans un même projet. Tout est rendu ensemble sur une seule timeline, et vous pouvez télécharger la vidéo finale en HD ou la partager directement sur vos canaux.
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