Créez des publicités vidéo prêtes à diffuser grâce à un générateur d’annonces IA conçu pour la rapidité et la clarté. Partez d’un produit, d’une offre ou d’un script et générez des vidéos publicitaires soignées, avec visuels, voix, sous-titres et rythme gérés automatiquement. Aucun tournage ni montage complexe requis.
Essayez notre générateur gratuit d’images en vidéo
Les capacités d’attention réduites exigent une parfaite clarté dans les publicités avec l’IA. Transformez vos offres et vos idées en vidéos publicitaires concises, conçues pour arrêter le défilement et transmettre rapidement la valeur de votre message.
Le lancement d’un nouveau produit exige de la rapidité. Générez plusieurs vidéos publicitaires à partir du même message pour soutenir un déploiement rapide sur tous les canaux et améliorer les taux de clic.
Les images statiques sont souvent moins performantes. Les publicités vidéo créées avec un générateur de publicités IA mettent mieux en avant les avantages et génèrent un engagement plus fort, ce qui en fait des annonces gagnantes.
Expliquez clairement vos nouvelles fonctionnalités avec de courtes vidéos publicitaires qui mettent en avant la valeur sans longues démonstrations ni délais de production.
Les descriptions de services deviennent des messages vidéo clairs qui instaurent la confiance et expliquent vos offres en quelques secondes.
Créez plusieurs versions d’une même publicité pour tester les accroches, les messages et les visuels sans tout reconstruire depuis zéro.
Pourquoi HeyGen est-il le meilleur générateur de publicités IA ?
HeyGen transforme n’importe quel script en une publicité vidéo de haute qualité en quelques minutes. Commencez avec une idée, un script ou quelques points clés, puis générez des scènes de présentation réalistes et finalisez votre publicité sans passer par un processus de production traditionnel.
Transformez vos scripts en vidéos soignées en quelques minutes. C’est bien plus rapide et moins coûteux que le tournage, les reshoots ou des montages complexes.
Créez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas besoin d’expérience en montage. Aucune configuration technique. Il suffit d’écrire, de générer, d’affiner.
De votre premier brouillon à l’export final, l’éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l’ensemble du processus. Modifiez les répliques, ajustez le rythme, revoyez les scènes et itérez rapidement, comme si vous éditiez un document plutôt qu’une timeline.
Création basée sur les prompts et les produits
Partez d’un bref descriptif, d’un script ou des détails d’un produit pour créer du contenu publicitaire. Le générateur de publicités IA transforme vos éléments en vidéos publicitaires complètes, avec structure des scènes, visuels et narration alignés sur vos objectifs marketing.
Générateur de vidéos IA à partir de script
Travaillez directement sur le texte pour affiner vos accroches, bénéfices et offres. Le générateur vidéo IA met automatiquement à jour les visuels, la voix et les sous-titres, ce qui rend l’itération de vos publicités simple et rapide.
Formats et rythmes adaptés aux plateformes
Générez des publicités adaptées en format et en rythme aux fils sociaux, au pré-roll et aux différents emplacements. Le formatage automatique garantit des vidéos natives et agréables à faire défiler sur tous les canaux.
Sous-titres et voix qui convertissent
Les sous-titres générés automatiquement et la narration à la voix naturelle améliorent la clarté et l’accessibilité des publicités performantes grâce à l’IA. Les annonces restent efficaces même lorsqu’elles sont visionnées sans le son, ce qui les rend idéales pour des plateformes comme Facebook et LinkedIn.
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme de conversion d’images en vidéo la plus innovante du marché.
Comment utiliser le générateur de publicités IA
Créez des publicités vidéo générées par IA en quatre étapes simples.
Saisissez un résumé, un script ou les détails de votre produit pour créer des publicités très performantes. Le système prépare le contenu pour une création de vidéos publicitaires optimisée par l’IA.
Modifiez les accroches, les avantages et les offres directement dans le texte. L’outil d’IA ajuste automatiquement les scènes et le rythme, améliorant ainsi le processus de création de publicités pour de meilleurs taux de conversion.
Choisissez la mise en page, les sous-titres, l’image de marque et le style de narration. Le timing et la synchronisation labiale sont gérés par la plateforme.
Rendez la vidéo publicitaire finale et exportez-la pour vos campagnes. Mettez-la à jour et régénérez-la à tout moment pour tester de nouveaux angles.
Un générateur de publicités basé sur l’IA crée des vidéos publicitaires très performantes à partir de texte, de prompts ou de fiches produit. Il produit automatiquement les visuels, la narration, les sous-titres et le rythme, afin que les équipes puissent lancer des publicités vidéo sans tournage, sans logiciel de montage ni compétences particulières en production.
Vous pouvez créer de courtes publicités pour les réseaux sociaux, des promotions de produits, des annonces de services, des annonces de nouvelles fonctionnalités et des variantes de campagnes. Le générateur de publicités IA est conçu pour produire des vidéos publicitaires courtes et axées sur la conversion, adaptées à tous les canaux numériques.
La plupart des vidéos publicitaires sont générées en quelques minutes grâce à la technologie d’IA. Comme les modifications se font au niveau du texte, la mise à jour des messages ou le test de nouveaux angles dans des workflows pilotés par l’IA est nettement plus rapide que dans les workflows de montage vidéo traditionnels.
Oui, tirer parti des meilleurs outils d’IA peut améliorer vos publicités. Vous pouvez appliquer les couleurs de votre marque, des mises en page et des styles visuels pour vous assurer que chaque vidéo publicitaire respecte votre charte graphique tout en gardant un message cohérent sur l’ensemble de vos campagnes.
Oui. Les vidéos sont générées dans des formats prêts à l’emploi pour les plateformes, avec un rythme adapté, des sous-titres et des formats d’image appropriés, ce qui les rend faciles à publier sur les plateformes sociales et publicitaires.
Oui. Vous pouvez générer plusieurs variantes à partir du même contenu afin de tester les accroches, les visuels et les angles de message sans recréer vos publicités depuis zéro.
Non. Le flux de travail est conçu pour les non-monteurs. Vous vous occupez du texte et des réglages, tandis que l’IA gère le minutage, les visuels et les détails de production.
Les vidéos publicitaires sont exportées au format MP4 standard, ce qui les rend faciles à télécharger sur les plateformes publicitaires, les réseaux sociaux et les outils internes de campagne.
Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.