Générateur d’annonces IA pour des publicités vidéo rapides et percutantes

Créez des publicités vidéo prêtes à diffuser grâce à un générateur d’annonces IA conçu pour la rapidité et la clarté. Partez d’un produit, d’une offre ou d’un script et générez des vidéos publicitaires soignées, avec visuels, voix, sous-titres et rythme gérés automatiquement. Aucun tournage ni montage complexe requis.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Publicités vidéo sur les réseaux sociaux

Publicités vidéo sur les réseaux sociaux

Les capacités d’attention réduites exigent une parfaite clarté dans les publicités avec l’IA. Transformez vos offres et vos idées en vidéos publicitaires concises, conçues pour arrêter le défilement et transmettre rapidement la valeur de votre message.

Campagnes de lancement de produit

Campagnes de lancement de produit

Le lancement d’un nouveau produit exige de la rapidité. Générez plusieurs vidéos publicitaires à partir du même message pour soutenir un déploiement rapide sur tous les canaux et améliorer les taux de clic.

Annonces promotionnelles de commerce en ligne

Annonces promotionnelles de commerce en ligne

Les images statiques sont souvent moins performantes. Les publicités vidéo créées avec un générateur de publicités IA mettent mieux en avant les avantages et génèrent un engagement plus fort, ce qui en fait des annonces gagnantes.

Annonces de fonctionnalités SaaS

Annonces de fonctionnalités SaaS

Expliquez clairement vos nouvelles fonctionnalités avec de courtes vidéos publicitaires qui mettent en avant la valeur sans longues démonstrations ni délais de production.

Annonces pour commerces et services locaux

Annonces pour commerces et services locaux

Les descriptions de services deviennent des messages vidéo clairs qui instaurent la confiance et expliquent vos offres en quelques secondes.

Test A/B des variantes créatives

Test A/B des variantes créatives

Créez plusieurs versions d’une même publicité pour tester les accroches, les messages et les visuels sans tout reconstruire depuis zéro.

Pourquoi HeyGen est-il le meilleur générateur de publicités IA ?

HeyGen transforme n’importe quel script en une publicité vidéo de haute qualité en quelques minutes. Commencez avec une idée, un script ou quelques points clés, puis générez des scènes de présentation réalistes et finalisez votre publicité sans passer par un processus de production traditionnel.

Génération ultra-rapide

Transformez vos scripts en vidéos soignées en quelques minutes. C’est bien plus rapide et moins coûteux que le tournage, les reshoots ou des montages complexes.

Courbe d’apprentissage nulle

Créez des vidéos de qualité professionnelle avec un flux de travail simple et intuitif. Pas besoin d’expérience en montage. Aucune configuration technique. Il suffit d’écrire, de générer, d’affiner.

Éditeur créatif tout-en-un

De votre premier brouillon à l’export final, l’éditeur basé sur le texte de HeyGen simplifie l’ensemble du processus. Modifiez les répliques, ajustez le rythme, revoyez les scènes et itérez rapidement, comme si vous éditiez un document plutôt qu’une timeline.

Création basée sur les prompts et les produits

Partez d’un bref descriptif, d’un script ou des détails d’un produit pour créer du contenu publicitaire. Le générateur de publicités IA transforme vos éléments en vidéos publicitaires complètes, avec structure des scènes, visuels et narration alignés sur vos objectifs marketing.

Homme souriant en appel vidéo avec des incrustations graphiques pour les polices et les couleurs de la marque, ainsi qu’un message modifiable « Salut Maya ! Nous avons une offre spéciale rien que pour toi ! » mis en avant par des icônes de collaboration colorées.

Générateur de vidéos IA à partir de script

Travaillez directement sur le texte pour affiner vos accroches, bénéfices et offres. Le générateur vidéo IA met automatiquement à jour les visuels, la voix et les sous-titres, ce qui rend l’itération de vos publicités simple et rapide.

Une interface d’application affichant une personne utilisant un smartphone avec « Hey Mina ! » d’un côté, et une présentation « Genesis Product Launch » avec un script de productivité de l’autre.

Formats et rythmes adaptés aux plateformes

Générez des publicités adaptées en format et en rythme aux fils sociaux, au pré-roll et aux différents emplacements. Le formatage automatique garantit des vidéos natives et agréables à faire défiler sur tous les canaux.

Trois écrans d’appel vidéo qui se chevauchent, montrant des personnes diverses.

Sous-titres et voix qui convertissent

Les sous-titres générés automatiquement et la narration à la voix naturelle améliorent la clarté et l’accessibilité des publicités performantes grâce à l’IA. Les annonces restent efficaces même lorsqu’elles sont visionnées sans le son, ce qui les rend idéales pour des plateformes comme Facebook et LinkedIn.

Femme souriante avec une icône CC et le texte « AI Captions ».

Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme de conversion d’images en vidéo la plus innovante du marché.

Miro
"Cela a permis à nos rédacteurs d’atteindre le même niveau de créativité dans leur travail que celui que j’ai lorsque je m’exprime à travers des supports de narration visuelle."

Steve Sowrey, Concepteur en médias éducatifs
play buttonWatch video
Laboratoires Créatifs Vision
"Le moment magique pour moi, ça a été quand nous avions un film que je faisais chaque semaine. Soudain, nous avons réalisé que je pouvais écrire un scénario, l’envoyer, et ne plus jamais avoir à passer devant une caméra."

Roger Hirst, Co-fondateur
play buttonWatch video
Journée de travail
"Ce que j’aime avec HeyGen, c’est que je n’ai plus besoin de refuser des projets. C’est comme si nous avions agrandi notre équipe. Nous pouvons faire beaucoup plus avec les ressources dont nous disposons."

Justin Meisinger, Chef de programme
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Comment ça marche

Comment utiliser le générateur de publicités IA

Créez des publicités vidéo générées par IA en quatre étapes simples.

Étape 1

Ajoutez votre idée de publicité

Saisissez un résumé, un script ou les détails de votre produit pour créer des publicités très performantes. Le système prépare le contenu pour une création de vidéos publicitaires optimisée par l’IA.

Étape 2

Façonner le message

Modifiez les accroches, les avantages et les offres directement dans le texte. L’outil d’IA ajuste automatiquement les scènes et le rythme, améliorant ainsi le processus de création de publicités pour de meilleurs taux de conversion.

Étape 3

Personnaliser les visuels et la voix

Choisissez la mise en page, les sous-titres, l’image de marque et le style de narration. Le timing et la synchronisation labiale sont gérés par la plateforme.

Étape 4

Générer et exporter

Rendez la vidéo publicitaire finale et exportez-la pour vos campagnes. Mettez-la à jour et régénérez-la à tout moment pour tester de nouveaux angles.

Un Apple iMac affiche un tableau de bord de données avec graphiques et indicateurs, accompagné d’un clavier, d’un smartphone et d’une tasse posés sur un bureau en bois.

Foire aux questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un générateur de publicités par IA ?

Un générateur de publicités basé sur l’IA crée des vidéos publicitaires très performantes à partir de texte, de prompts ou de fiches produit. Il produit automatiquement les visuels, la narration, les sous-titres et le rythme, afin que les équipes puissent lancer des publicités vidéo sans tournage, sans logiciel de montage ni compétences particulières en production.

Quels types de publicités puis-je créer avec cet outil ?

Vous pouvez créer de courtes publicités pour les réseaux sociaux, des promotions de produits, des annonces de services, des annonces de nouvelles fonctionnalités et des variantes de campagnes. Le générateur de publicités IA est conçu pour produire des vidéos publicitaires courtes et axées sur la conversion, adaptées à tous les canaux numériques.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos publicitaires ?

La plupart des vidéos publicitaires sont générées en quelques minutes grâce à la technologie d’IA. Comme les modifications se font au niveau du texte, la mise à jour des messages ou le test de nouveaux angles dans des workflows pilotés par l’IA est nettement plus rapide que dans les workflows de montage vidéo traditionnels.

Puis-je personnaliser l’image de marque et les éléments visuels ?

Oui, tirer parti des meilleurs outils d’IA peut améliorer vos publicités. Vous pouvez appliquer les couleurs de votre marque, des mises en page et des styles visuels pour vous assurer que chaque vidéo publicitaire respecte votre charte graphique tout en gardant un message cohérent sur l’ensemble de vos campagnes.

Les publicités sont-elles optimisées pour les différentes plateformes ?

Oui. Les vidéos sont générées dans des formats prêts à l’emploi pour les plateformes, avec un rythme adapté, des sous-titres et des formats d’image appropriés, ce qui les rend faciles à publier sur les plateformes sociales et publicitaires.

Puis-je créer plusieurs versions d’une même annonce ?

Oui. Vous pouvez générer plusieurs variantes à partir du même contenu afin de tester les accroches, les visuels et les angles de message sans recréer vos publicités depuis zéro.

Ai-je besoin d’une expérience en montage vidéo ?

Non. Le flux de travail est conçu pour les non-monteurs. Vous vous occupez du texte et des réglages, tandis que l’IA gère le minutage, les visuels et les détails de production.

Sous quel format les vidéos publicitaires sont-elles exportées ?

Les vidéos publicitaires sont exportées au format MP4 standard, ce qui les rend faciles à télécharger sur les plateformes publicitaires, les réseaux sociaux et les outils internes de campagne.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Commencez à créer avec HeyGen

Transformez vos idées en vidéos professionnelles grâce à l’IA.

