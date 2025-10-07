Étape 1 Ajoutez votre idée de publicité Saisissez un résumé, un script ou les détails de votre produit pour créer des publicités très performantes. Le système prépare le contenu pour une création de vidéos publicitaires optimisée par l’IA.

Étape 2 Façonner le message Modifiez les accroches, les avantages et les offres directement dans le texte. L’outil d’IA ajuste automatiquement les scènes et le rythme, améliorant ainsi le processus de création de publicités pour de meilleurs taux de conversion.

Étape 3 Personnaliser les visuels et la voix Choisissez la mise en page, les sous-titres, l’image de marque et le style de narration. Le timing et la synchronisation labiale sont gérés par la plateforme.