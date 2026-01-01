Accueil Académie Kit de marque Comment créer votre kit de marque

Comment créer votre kit de marque

La cohérence est l’un des éléments les plus importants pour construire une marque reconnaissable. Le Brand Kit dans HeyGen facilite cela en regroupant tous vos éléments visuels, logos, polices, couleurs et médias en un seul endroit. Au lieu de recréer votre marque à chaque nouveau projet, vous et votre équipe pouvez puiser directement dans le kit, en veillant à ce que chaque vidéo soit en parfaite adéquation avec votre identité.

Créer une charte graphique

Depuis la page d’accueil de HeyGen, accédez à l’onglet Brand Kit dans le panneau de gauche et cliquez sur New Brand Kit.

Vous pouvez importer l’URL de votre site web, et HeyGen générera automatiquement une charte graphique basée sur votre site. Si vous préférez avoir plus de contrôle, vous pouvez créer votre charte graphique manuellement en important et en configurant séparément les logos, les couleurs, les images, les polices et les vidéos.

Ajouter et gérer les éléments de marque

L’ajout de ressources est simple. Vous pouvez faire glisser et déposer des fichiers directement dans la charte graphique ou les importer depuis votre appareil. Logos, images, vidéos et polices sont tous stockés au même endroit et prêts à être utilisés.

Pour ajouter des couleurs de marque, cliquez sur l’icône plus dans la section Couleurs. Vous pouvez choisir une couleur à l’aide du sélecteur ou saisir un code hexadécimal exact pour correspondre précisément à votre marque.

Utilisez votre kit de marque dans AI Studio

Une fois votre kit de marque créé, il devient directement disponible dans AI Studio. Lorsque vous travaillez sur une vidéo, votre kit de marque reste toujours accessible, ce qui facilite l’application cohérente de vos logos, couleurs, polices et médias d’une scène à l’autre.

Les kits de marque transforment le branding en un processus automatique plutôt que répétitif, ce qui vous permet de vous concentrer davantage sur votre contenu.

Appliquez votre image de marque à vos vidéos

Lorsque vous ouvrez un projet dans AI Studio, votre kit de marque est automatiquement disponible. Vous pouvez appliquer les couleurs de votre marque aux arrière-plans et aux textes, ajouter des logos, utiliser des visuels de marque et maintenir une typographie cohérente tout au long de votre vidéo.

Toutes les mises à jour que vous apportez à votre kit de marque s’appliqueront aux projets futurs, garantissant que votre image de marque reste cohérente au fil de son évolution.