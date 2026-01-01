Accueil Académie Kit de marque Comment créer votre glossaire de marque

Comment créer votre glossaire de marque

La cohérence de marque ne concerne pas seulement l’apparence de votre contenu, mais aussi la façon dont il sonne. Le glossaire de marque garantit que les noms, expressions et termes techniques sont prononcés et traduits comme vous le souhaitez, à chaque fois. En définissant des règles de prononciation et de traduction, vos vidéos restent exactes et conformes à votre marque, quels que soient les créateurs, les langues et les publics.

Ce que fait Brand Glossary

Brand Glossary vous permet de contrôler les règles de prononciation et de traduction afin que les termes importants soient toujours traités correctement. Ces règles sont automatiquement appliquées lors de la traduction et de la narration vidéo, ce qui permet d’éviter les incohérences ou les erreurs de prononciation.

Vous pouvez créer des règles de glossaire manuellement ou les importer en masse à l’aide d’un fichier CSV.

Créer des règles de glossaire manuellement

Dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur Brand pour ouvrir le Brand Hub, puis sélectionnez l’onglet Brand Glossary. Cliquez sur Add New Brand Glossary.

Vous verrez deux options : importer un fichier CSV ou ajouter des termes manuellement. Pour ajouter des termes manuellement, cliquez sur Ajouter un nouveau. Saisissez le mot ou l’expression d’origine, puis indiquez comment il doit être prononcé ou traduit. Vous pouvez, si nécessaire, inclure une transcription phonétique.

Une fois enregistrées, ces règles sont automatiquement appliquées chaque fois que votre vidéo est traduite dans la langue correspondante. Vous pouvez modifier ou supprimer des termes à tout moment, au fur et à mesure que votre message évolue.

Importer des règles de glossaire avec un fichier CSV

Si vous souhaitez ajouter plusieurs termes à la fois, préparez un fichier CSV contenant vos mots-clés et leurs règles de prononciation ou de traduction. Cliquez sur Upload CSV et suivez les instructions pour faire correspondre vos colonnes, en confirmant quelle colonne contient les termes d’origine et laquelle contient la prononciation ou la traduction.

Cette méthode est idéale si votre équipe gère déjà la terminologie dans des feuilles de calcul ou des systèmes externes.

Appliquer le glossaire de marque dans AI Studio

Une fois votre glossaire de marque configuré, l’appliquer à une vidéo est simple. Dans AI Studio, cliquez sur le bouton Marque en haut à gauche pour accéder à la fois à votre kit de marque et à votre glossaire de marque.

À partir d’ici, vous pouvez basculer entre les glossaires et choisir d’appliquer ou de supprimer les règles de prononciation et de traduction de votre script. Lorsque les règles de prononciation sont actives, les mots concernés apparaissent surlignés en violet afin que vous puissiez facilement voir ce qui est contrôlé.

Vous pouvez également ajouter de nouvelles règles de prononciation directement pendant l’édition de votre script. Toutes les nouvelles entrées sont automatiquement enregistrées dans le glossaire de marque actif.

Utiliser le glossaire de la marque pour les traductions

Le glossaire de marque devient particulièrement puissant lors de la traduction de vidéos. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de créer un glossaire distinct pour chaque langue cible, car les règles de traduction varient souvent d’une langue à l’autre.

Il existe deux principaux types de règles de traduction. « Traduction forcée » vous permet de définir exactement comment un terme doit être traduit, par exemple en convertissant toujours « intelligence artificielle » en « IA ». « Ne pas traduire » fige certains mots pour qu’ils ne changent jamais, ce qui est idéal pour les noms de marque, les noms de produits ou les marques déposées.