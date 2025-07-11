Reid Hoffman ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la innovación y la tecnología. Como cofundador y CEO fundador de LinkedIn, socio en Greylock y conductor de varios podcasts sobre IA y ética, Reid ha pasado años explorando cómo la inteligencia artificial puede amplificar, no reemplazar, las capacidades humanas. En 2024, planteó una pregunta audaz: ¿puedo crear un gemelo digital de mí mismo como una herramienta para fomentar la comunicación, la creatividad y la presencia?

Esta pregunta dio pie a la creación de Reid AI , su gemelo digital con IA, entrenado con más de dos décadas del pensamiento público de Reid en libros, podcasts, entrevistas, discursos y artículos. Este experimento, liderado por su productora de muchos años Margaret Burris, el especialista en IA Parth Patil, el estratega creativo Ben Relles y el propio Reid, necesitaba algo más que un modelo de voz. Necesitaban una forma de darle vida al gemelo digital de Reid de manera visual, dinámica y a gran escala. Fue entonces cuando recurrieron a la sólida función de avatar interactivo de HeyGen.

Ampliar el alcance con medios sintéticos responsables

Los objetivos del equipo eran dos: primero, explorar cómo una figura pública de confianza podía usar la IA de forma transparente y ética; y segundo, ampliar la capacidad de Reid para comunicarse en distintas plataformas, idiomas y audiencias, sin requerir su presencia constante.

Para lograr esto, Reid AI usa HeyGen de varias maneras clave. El avatar de Reid aparece regularmente en sus redes sociales, compartiendo ideas y comentarios oportunos con su propia voz y estilo. Cuando Reid no está disponible para asistir a conferencias o compromisos como orador, su gemelo digital interviene para dar conferencias magistrales y responder preguntas de la audiencia a través de las capacidades interactivas de HeyGen.

HeyGen juega un papel central para que Reid IA no solo sea funcional, sino también expresivo y escalable. Con solo unos minutos de material de entrenamiento, el equipo creó un avatar realista capaz de expresiones dinámicas, voz natural y sincronización labial precisa en 9 idiomas. “Con HeyGen, Reid ahora puede aparecer en 9 idiomas diferentes, todos con sincronización labial y tono precisos”, dice Margaret. “Y con las herramientas de subtitulado, podemos adaptar ese mismo contenido a diferentes formatos y audiencias sin fricción.”

No se trata solo de lo que entregan, sino de cómo lo hacen. “Antes trabajábamos en silos: desarrollo, guion, filmación, edición”, explica Margaret. “Ahora puedo redactar algo usando el GPT de Reid AI, subirlo a HeyGen y tener un video revisado y listo para publicar en menos de una hora”. Esa agilidad les permite responder rápido a la prensa, eventos y momentos en redes sociales, sin necesidad de un estudio o equipo de producción.

Un modelo responsable y escalable para la identidad digital

Desde escenarios de conferencias magistrales hasta juntas internas, Reid AI está redefiniendo lo que significa “estar presente”. El equipo ya ha implementado el avatar en más de 20 eventos en vivo, con Reid AI respondiendo en tiempo real a las preguntas del público e incluso sorprendiendo a sus creadores por lo natural que suena.

Aun así, el equipo tiene algo muy claro: la transparencia importa. Cada uso de Reid AI está claramente identificado como tal. “Hay muchísimo potencial aquí”, dice Ben. “Pero tenemos que ser intencionales en cómo lo usamos. La meta no es engañar a nadie, sino amplificar la voz y el liderazgo de pensamiento de una forma realmente significativa.”

Para Reid Hoffman, el proyecto siempre se trató de explorar cómo la IA podía ampliar su presencia de formas reflexivas y útiles. Con HeyGen, esa idea pasó de ser un concepto a convertirse en ejecución, haciendo posible un gemelo digital que ya está apoyando la comunicación en tiempo real, la expresión creativa y un acceso más amplio a su manera de pensar.

“Todavía me sorprende lo rápido que pasamos de unos cuantos minutos de video a un gemelo digital que puede hablar, responder y amplificar la presencia de Reid en todo el mundo”, dice Ben. “Es muy temprano y hay muchísimo potencial. Me emociona descubrir lo que los avatares interactivos pueden hacer mientras seguimos experimentando."