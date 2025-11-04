Julia McCoy es la CEO y fundadora de First Movers, una plataforma de aprendizaje e innovación que ayuda a emprendedores y creadores a dominar herramientas de IA para hacer crecer sus negocios. Como estratega de contenido, autora y educadora con muchos años de experiencia, Julia construyó su empresa con base en la constancia: publicando, dando conferencias y enseñando sin parar. Pero a inicios de 2025, ese ritmo se detuvo.

Después de una crisis de salud repentina y grave, Julia ya no podía grabar videos, hacer grabaciones ni siquiera sentarse derecha por mucho tiempo. “Fue el momento más aterrador de mi vida”, dijo Julia. “Pasé de estar haciendo una caminata un día a estar en el hospital esa noche poniéndome morada. No podía levantar los brazos. No podía respirar”. Siguieron meses de estudios y diagnósticos equivocados. Los doctores no podían explicar sus síntomas. “Si no tuviera mi clon y mi avatar”, reflexionó Julia, “no habría podido hablar con mi audiencia para nada”.

Su negocio dependía de su presencia. Necesitaba una forma de seguir siendo visible, servir a su comunidad y mantener First Movers en marcha sin las exigencias físicas de la producción de video. Fue entonces cuando Julia recurrió a HeyGen para crear un clon digital realista de sí misma.

Explorando la IA para superar barreras físicas y creativas

Antes de adoptar HeyGen, el negocio de Julia dependía por completo de videos en vivo. Ella grababa personalmente cada tutorial, webinar y curso, encargándose de todo, desde el maquillaje y la configuración de la cámara hasta la edición. “Fue divertido”, dijo Julia. “Pero desde un punto de vista práctico y financiero, era una cantidad enorme de trabajo. Un video de diez minutos podía tomar días.”

Incluso antes de su enfermedad, ese proceso no era sostenible. “Soy emprendedora. Quiero moverme rápido. Se me ocurría una idea para un video y lo quería listo para ayer”, dijo Julia. “Pero el proceso siempre me frenaba.”

Cuando llegó su crisis de salud, todo el modelo tuvo que cambiar. Físicamente no podía grabar ni viajar. “Cada vez que me sentaba a hablar, sentía que mis órganos se estaban desgarrando”, dijo Julia. “Tenía que racionar mi energía y elegir entre cepillarme el cabello o grabar un video.”

Fue entonces cuando Julia empezó a experimentar con la IA. Comenzó a probar herramientas de voz y avatares de IA, explorando hasta qué punto podía replicar su presencia en cámara sin perder autenticidad. “Mi clon se convirtió no solo en una herramienta”, dijo Julia. “Era mi salvavidas.”

Crear un gemelo digital para generar sin límites

Julia combinó el creador de avatares personalizados de HeyGen con ElevenLabs para una clonación de voz profesional, dedicando más de 25 horas a perfeccionar los datos para asegurarse de que su versión digital se viera y sonara real.

“Lo más importante son los datos de entrenamiento”, dijo Julia. “Audio limpio y consistente. Sin cortes bruscos. El mismo micrófono todo el tiempo. Literalmente le estás enseñando a la IA quién eres.”

Usando sus propios videos de alta calidad y material grabado en estudio, Julia creó un avatar capaz de entregar contenido completo para YouTube. HeyGen se encargó de las expresiones faciales, los gestos y el movimiento de la boca, mientras que Eleven Labs proporcionó una voz fluida y fiel a las emociones.

Cuando probó su primer video clonado, los resultados la dejaron en shock. “Publiqué un video que tenía un clon mío dentro y tuvo más interacción que cualquier otra cosa que haya lanzado”, dijo Julia. El video, titulado “03 Just Broke the AI Ceiling”, logró 3.8 veces más vistas, una tasa de clics del 7.8% y una duración promedio de visualización de ocho minutos, muy por encima de sus métricas anteriores.

Ese éxito le dio la confianza para redoblar esfuerzos. En una sola racha de tres días, Julia produjo seis videos. Antes, ese volumen le habría tomado semanas. “Por primera vez en 12 años de marketing, esto se volvió manejable. Podía escribir, dirigir y publicar sin quemarme”, dijo Julia.

Detrás de cámaras, Julia seguía confiando en su equipo humano para la edición y el toque creativo final. “Mi productora está en Filipinas”, dijo Julia. “Ella edita todo a mano. Ese toque humano hace toda la diferencia”. Pero HeyGen se encargaba del trabajo pesado, liberándola para enfocarse en la investigación, la escritura y la estrategia.

“Clonarte a ti misma es libertad del trabajo”, dijo Julia. “Es libertad de la rutina. Ahora puedo descansar, recargarme y seguir creando.”

Recuperar tu tiempo, tu salud y tu impacto con HeyGen

Desde que empezó a usar HeyGen, Julia ha transformado no solo su flujo de trabajo, sino toda su relación con el trabajo.

Resultados

Interacción con el video 3.8x mayor : el video impulsado por el clon de Julia superó todas las cargas anteriores, con 7.8 % de CTR y un tiempo de reproducción promedio de 8 minutos.

: el video impulsado por el clon de Julia superó todas las cargas anteriores, con 7.8 % de CTR y un tiempo de reproducción promedio de 8 minutos. 6 videos en 3 días : Un nuevo récord de producción, posible gracias a la clonación.

: Un nuevo récord de producción, posible gracias a la clonación. Continuidad operativa sostenida durante una enfermedad: HeyGen le permitió a Julia mantener la conexión con su audiencia y sus ingresos incluso trabajando solo 30 minutos al día.

Más allá de los datos, el impacto emocional fue profundo. “Este clon salvó mi negocio, pero más importante aún, me salvó a mí”, dijo Julia. “Pude descansar, sanar y aun así seguir presente para mi audiencia.”

Ahora enseña estos métodos dentro de First Movers Labs, ayudando a emprendedores a crear sus propios flujos de trabajo impulsados por IA. “Quiero que más personas sepan cómo hacer esto”, dijo Julia. “Puedes ajustar un clon tan bien que nadie note la diferencia, pero que siga teniendo un toque humano. Esa es la clave.”

Hoy, Julia llama a HeyGen la herramienta que define su carrera. “Hay una era antes de HeyGen y una era después de HeyGen”, dijo Julia. “Es el parteaguas más grande que he visto en mi vida.”

Mira el clon de Julia en acción: @JuliaEMcCoy