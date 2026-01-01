Transforma cualquier idea en un video impactante
Convierte tus ideas en videos de calidad profesional con control creativo total en cada paso.
Cuenta cualquier historia con el creador de videos con IA todo en uno
Dale a tu equipo todo el poder de HeyGen, con privacidad, gobernanza y seguridad integradas. Escala tu espacio de trabajo fácilmente con asientos, créditos y controles de administrador flexibles.
Mira tu video antes de que esté listo
Crea videos completos a partir de un guion usando IA de texto a video. Nuestro generador de video con IA se encarga de la edición de principio a fin y produce videos en alta calidad 1080p o 4K con narraciones, elementos visuales y avatares de IA, para que puedas crear contenido de explicación, ventas, onboarding o YouTube más rápido, en múltiples voces, idiomas y estilos.
- Previsualiza antes de renderizar
- Desglose creativo escena por escena
- Refina a través de la conversación
Edita todo después de renderizar
Cada elemento en movimiento se mantiene editable después de la generación: texto, posición, color, tiempo, diseño. Haz cambios directamente en AI Studio sin tener que regenerar todo el video. Los ajustes pequeños toman segundos, no horas.
- Edita sin volver a renderizar
- Cambios en segundos
- Haz clic en cualquier elemento para modificarlo
Motion graphics + A-roll + B-roll en un solo video
Video Agent no solo genera presentadores hablando a cámara. También crea motion graphics, elementos visuales superpuestos, animaciones explicativas y tomas de recurso (B-roll) como parte de una narrativa coherente. Cada elemento trabaja en conjunto para contar tu historia.
- Tomas generadas con presentador creado con IA
- Gráficos en movimiento integrados
- B-roll contextual incluido
Tu marca, aplicada automáticamente
Define tu identidad visual una sola vez y Video Agent la mantiene consistente en cada gráfico en movimiento, texto sobrepuesto y elección de color. Disfruta de una tipografía uniforme, sistemas de color alineados con tu marca y un estilo unificado, sin ningún esfuerzo manual.
- Configura los colores una sola vez
- Tipografía aplicada en todas partes
- Estilo visual consistente
Dirige tu video como un socio creativo
Crea videos de reacciones, reseñas y avatares parlantes que se vean y suenen naturales. Te ayudamos a producir UGC con una sensación auténtica que conecte rápido con tus espectadores, sin depender de grabaciones de video reales, con opción de face swap con IA para una personalización rápida a gran escala. Ideal para creadores, marcas y equipos de marketing que necesitan contenido cercano y fácil de identificar a gran escala.
- Comentarios en inglés sencillo
- Iteración rápida
- Identifica cambios específicos
Conoce las soluciones de HeyGen
Agente de video
No es una herramienta. No es un copiloto. Es un agente creativo que hace el trabajo por ti.
El guion está escrito
Tu idea se convierte en una historia clara y convincente, estructurada para generar impacto.
Las imágenes se seleccionan
Cada escena se acompaña de elementos visuales elegidos para coincidir con el tono y el mensaje.
Se agrega la narración de voz
El guion cobra vida con una narración natural que reconoce y transmite las emociones.
Ediciones y transiciones
El ritmo, los cortes y los efectos están diseñados para sentirse pulidos y dinámicos.
Descubre nuevas ideas y haz cualquier video tuyo cambiando el guion, el avatar y los elementos visuales.
Creador de videos con IA ética, diseñado para proteger tus datos
Creemos que la IA ética significa poner la seguridad del usuario y la protección de datos en primer lugar. Integramos la privacidad, la transparencia y la responsabilidad en nuestra tecnología y políticas, asegurando que tus datos estén protegidos en cada paso. Por eso nuestra infraestructura está certificada para cumplir con los estándares globales de seguridad y cumplimiento. Al diseñar IA que respeta los derechos de los usuarios y previene el mal uso, hacemos que la narración visual sea accesible, segura y ética para todos.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.
¿Qué es un avatar de IA?
Un avatar de IA es una representación digital hiperrealista de una persona creada con inteligencia artificial. Estos avatares pueden reproducir habla, expresiones faciales y gestos muy parecidos a los humanos, lo que los hace ideales para la creación de videos a escala, la comunicación virtual y el contenido digital. En HeyGen, nuestros avatares de IA se crean con datos autorizados de actores y talento reales. Garantizamos prácticas éticas de IA al compensar a los actores por cada video generado con su imagen, combinando IA generativa de vanguardia con una creación de contenido responsable.
¿Qué es un generador de avatares de IA?
Un generador de avatares de IA es una herramienta poderosa que transforma texto en contenido de video realista usando avatares digitales. Con HeyGen, puedes crear al instante videos con calidad de estudio sin necesidad de cámaras, actores ni software de edición.
¿Hay algún generador de avatares de IA gratis?
Sí, HeyGen ofrece una versión gratis para generar avatares de IA, agregar voz y crear videos cortos. Los planes premium desbloquean funciones avanzadas como renderizado en HD y 4K, personalización y uso comercial.
¿Puedo crear un avatar personalizado de mí o de alguien de mi equipo?
Claro que sí. HeyGen hace que sea muy fácil crear tu propio avatar de IA personalizado. Solo graba un video corto de calibración usando nuestro proceso guiado, y nuestra IA generará una versión digital realista de ti (o de alguien de tu equipo) que habla igual que tú. Crea tu gemelo digital ahora en HeyGen
¿Cuál es el mejor generador de avatares de IA en 2025?
HeyGen es el mejor generador de avatares de IA porque es súper fácil de usar y crea avatares parlantes realistas muy rápido. Puedes convertir texto, imágenes o audio en videos en cuestión de minutos. Es compatible con más de 40 idiomas, así que es ideal para marketing, capacitación o simplemente para crear contenido que llame la atención.
¿Cómo creo un video con un avatar de IA en HeyGen?
Empezar con HeyGen es rápido y sencillo: regístrate para obtener una cuenta gratuita de HeyGen, elige un avatar prediseñado o crea tu propio avatar personalizado, escribe tu guion —nuestros avatares de IA le darán voz con sincronización labial perfecta—, personaliza tu video con elementos visuales y exporta o publica tu video.
¿Los avatares de IA de HeyGen son compatibles con varios idiomas?
Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la capacitación y la interacción con clientes.
¿Qué tan realistas son los avatares de IA de HeyGen?
Los avatares de IA de HeyGen están diseñados para ser altamente realistas, incorporando expresiones, gestos y una integración de voz muy humanos para crear videos atractivos y llenos de vida. Vive un nivel de realismo que nunca antes habías visto con HeyGen
¿Los avatares de HeyGen pueden mostrar emociones y gestos?
Sí. Los avatares de HeyGen hacen más que hablar. También usan expresiones faciales y gestos naturales que coinciden con el tono de tu guion. Esto hace que la comunicación sea más atractiva y ayuda a que tus videos se sientan más auténticos y humanos.
¿Qué opciones de personalización hay disponibles para los avatares de HeyGen?
HeyGen ofrece una personalización muy amplia. Con funciones como Look Packs, puedes cambiar rápidamente entre estilos pulidos, divertidos o peculiares para que encajen con tu marca. También puedes ajustar la ropa, los tonos y las voces para que tu avatar refleje exactamente la personalidad que quieres proyectar.
¿HeyGen ofrece avatares prediseñados o específicos para ciertas industrias?
Sí. Puedes elegir entre más de 100 avatares de stock listos para usar, diseñados para negocios, educación, marketing y más. También hay avatares específicos por industria, pensados para salud, ventas y capacitación corporativa, para que tengas una opción profesional desde el primer momento.
¿Cómo ahorra tiempo HeyGen en comparación con la producción de video tradicional?
Con HeyGen puedes olvidarte de cámaras, estudios y edición. Solo escribe tu guion, elige un avatar y genera tu video en minutos. Esto le permite a los equipos escalar la creación de videos de forma rápida y rentable para anuncios, capacitación y marketing de contenidos.
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