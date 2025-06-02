Cada palabra.
Cada gesto.
A tu manera.
El editor basado en texto hace que usar el generador de video con IA sea tan fácil como escribir un documento. Puedes controlar el tono, la forma de hablar, los gestos y la emoción, todo en una sola plataforma fluida. Se trata de soluciones de video generado con IA diseñadas para una experiencia de narración centrada en las personas. Ya no tienes que elegir entre velocidad y calidad.
Comentarios
Agrega comentarios directamente en la plataforma para colaborar sin fricciones con tu equipo, asegurando que la retroalimentación se capture e integre en tiempo real.
Etiquetado
Etiqueta a usuarios en videos con IA para facilitar la colaboración y asegurarte de que los miembros del equipo estén alineados y reciban notificaciones sobre actualizaciones y comentarios importantes.
Edición multiusuario
La edición multiusuario permite que los equipos trabajen juntos, compartan ideas, hagan ajustes y perfeccionen videos con IA de forma colaborativa.
El único creador de videos con IA que te da control creativo total
Dale a tu equipo todo el poder de HeyGen, con privacidad, gobernanza y seguridad integradas. Escala tu espacio de trabajo fácilmente con asientos, créditos y controles de administrador flexibles.
Crea al instante con calidad de estudio
Define con detalle cómo se entregan tus guiones. Con la tecnología de clonación de voz con IA, puedes controlar el énfasis y la entonación de palabras y frases individuales, lo que te permite crear una interpretación vocal distintiva e impactante para tu avatar de IA que ningún otro generador de video con IA puede igualar.
Crea al instante con calidad de estudio
Dale autenticidad a tu video generado con IA con voice mirroring (speech-to-speech). Sube una grabación tuya para controlar el ritmo, la emoción y el tono de tu gemelo digital, asegurando que suene natural y alineado con tu personalidad.
Crea al instante con calidad de estudio
Haz que tus avatares se sientan más humanos con nuestro creador de videos con IA. Los avatares sin emoción y sin vida ya no son suficientes. Con Gesture Control, asigna movimientos naturales al guion —desde gestos con las manos hasta expresiones faciales— para que tus videos generados con IA se sientan dinámicos y atractivos.
Crea al instante con calidad de estudio
Ten confianza antes de enviar. Uno de los mayores dolores en la creación de videos con IA es no saber cómo se verá el video final hasta que se genera. Las vistas previas realistas resuelven esto al mostrar el movimiento del avatar dentro de la vista previa, lo que te permite hacer ajustes antes de renderizar.
Todas tus necesidades de video en un solo lugar
Con este generador de videos con IA, tienes todo lo que necesitas para crear videos de capacitación atractivos y profesionales de forma rápida y sencilla. Aquí te contamos por qué esta plataforma es tu mejor opción para la creación de videos con IA:
Subtítulos automáticos
Agrega automáticamente subtítulos con estilo y personalizables en fuentes, tamaños y colores para aumentar el engagement. Los subtítulos se toman directamente de tu guion en AI Studio, dándote control total sobre el tiempo y la precisión del texto.
Kit de marca
Sube los elementos esenciales de tu marca como logotipos, colores, fuentes, imágenes y videos. Mantén la coherencia en todos tus proyectos permitiendo que los usuarios de la cuenta apliquen tu branding a los videos con IA de forma sencilla.
Elementos de B-roll
Dale un toque premium a tus videos con elementos de b-roll integrados. Crea videos de alta calidad de principio a fin sin tener que brincar entre diferentes herramientas. El nuevo editor incluye funciones como transiciones entre escenas, imágenes de stock de Getty, música de fondo y más.
Preguntas frecuentes sobre AI Studio
¿Qué funciones ofrece AI Studio para la creación de videos?
AI Studio ofrece funciones como movimiento de avatar, control de gestos y personalización de voz natural para una experiencia de creación de video intuitiva y poderosa. Explora estas funciones y más para ver cómo AI Studio puede transformar tus proyectos de video.
¿Cómo puedo asegurarme de que mi video generado con IA suene como yo?
Con Voice Mirroring, puedes subir una grabación para que el ritmo, la emoción y el tono de tu gemelo digital coincidan con los tuyos.
¿Qué es el control por gestos en AI Studio?
El control por gestos te permite mapear movimientos naturales, como gestos de las manos y expresiones faciales, a tu guion para crear videos más expresivos.
¿Cómo facilita AI Studio la colaboración en equipo?
AI Studio permite la colaboración en equipo con funciones como comentarios, etiquetado y edición multiusuario para una comunicación y retroalimentación sin fricciones. Descubre cómo estas herramientas de colaboración en equipo para medios digitales pueden impulsar la productividad y la creatividad.
¿Puedo personalizar los subtítulos en mis videos?
Sí, puedes agregar subtítulos automáticos con fuentes, tamaños y colores personalizables directamente desde tu guion en AI Studio, lo que te da flexibilidad y creatividad en tus proyectos de video.
Empieza a crear videos con IA
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.