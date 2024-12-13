creador de anuncios de video en youtube: Crea Anuncios de Video Impresionantes con IA

Crea anuncios de video cautivadores en minutos usando avatares de IA, impulsando tus campañas de YouTube y aumentando las conversiones sin esfuerzo.

Para propietarios de pequeñas empresas y especialistas en marketing digital que desean dominar su potencial en la creación de anuncios de video en YouTube, se imagina un anuncio convincente de 30 segundos. Este anuncio nítido y profesional, con un estilo visual animado y una voz en off amigable y alentadora, destacará cómo los "Templates & scenes" de HeyGen proporcionan un punto de partida perfecto, convirtiendo plantillas de video preconstruidas en campañas de alto impacto.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un sofisticado anuncio de video de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y marcas de comercio electrónico, ilustrando el poder de un creador de anuncios de video con IA para generar anuncios de video personalizados. El estilo visual debe ser moderno y elegante con transiciones dinámicas, complementado por una voz en off profesional de IA, demostrando cómo los avanzados "AI avatars" de HeyGen pueden personalizar y mejorar el mensaje de la marca sin necesidad de una producción de video extensa.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un video promocional impactante de 15 segundos específicamente para creadores de contenido y especialistas en marketing en redes sociales, diseñado para captar rápidamente la atención en plataformas como YouTube Shorts. Este anuncio debe exhibir una estética visual rápida y vibrante con música de fondo moderna, demostrando efectivamente cómo los usuarios pueden crear un anuncio de video y luego utilizar el "Aspect-ratio resizing & exports" de HeyGen para adaptar instantáneamente su contenido a varias plataformas de video de formato corto, asegurando el máximo alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Un video explicativo de 60 segundos debe articular persuasivamente una estrategia de marketing integral para grandes empresas y profesionales del marketing, aprovechando el poder de un creador de anuncios de video en línea. Con un estilo visual autoritario e inspirador y una sensación de alta producción, acompañado de una voz en off convincente, este video enfatizará cómo la capacidad de "Text-to-video from script" de HeyGen simplifica la creación de anuncios de video personalizados sofisticados directamente desde contenido escrito, haciendo que las campañas complejas sean manejables sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Anuncios de Video en YouTube

Crea sin esfuerzo anuncios de video cautivadores para YouTube con nuestra herramienta impulsada por IA, transformando tus ideas en activos de marketing de alta calidad diseñados para atraer a tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Comienza la creación de tu anuncio de video con una plantilla de video diseñada profesionalmente, o empieza desde cero con un lienzo en blanco para construir tu visión.
2
Step 2
Crea Contenido Atractivo
Utiliza nuestras herramientas impulsadas por IA para generar contenido a partir de tu guion, o añade tus propios medios para contar la historia de tu marca de manera efectiva, creando un anuncio de video convincente.
3
Step 3
Aplica Marca y Voces
Incorpora voces en off profesionales utilizando nuestra generación avanzada de voces, y aplica tu marca con logotipos y colores personalizados para mantener la consistencia.
4
Step 4
Publica Tu Anuncio
Exporta sin problemas tu video terminado en varios formatos de aspecto y publícalo directamente en YouTube, listo para alcanzar a tu audiencia objetivo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Anuncios de Video de Testimonios de Clientes

Transforma testimonios de clientes en anuncios de video convincentes impulsados por IA para generar confianza y persuadir efectivamente a los compradores potenciales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear anuncios de video con IA atractivos rápidamente?

HeyGen es un avanzado creador de anuncios de video con IA que te permite crear un anuncio de video de manera eficiente utilizando herramientas impulsadas por IA. Aprovecha los Avatares y Actores de IA realistas para transmitir tu mensaje, haciendo que tus anuncios de video personalizados destaquen.

¿Ofrece HeyGen plantillas para varios formatos de anuncios de video?

Sí, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas de video diseñadas profesionalmente para iniciar tu proceso de creación. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar permite una fácil personalización, asegurando que tus anuncios de video se alineen perfectamente con tu estrategia de marketing.

¿Puedo incluir voces en off convincentes y llamadas a la acción en mis videos de anuncios de YouTube?

Absolutamente, HeyGen admite Clones de Voz y Voces en Off avanzadas para personalizar tus proyectos de creación de anuncios de video en YouTube. Integra fácilmente llamadas a la acción claras dentro de tus anuncios de video para guiar a los espectadores de manera efectiva.

¿Qué hace de HeyGen un creador de anuncios de video en línea ideal para la personalización de marca?

HeyGen te permite crear anuncios de video personalizados con controles de personalización de marca completos, incluyendo logotipos y colores. Luego puedes publicar directamente en YouTube, asegurando que tu estrategia de marketing se aplique de manera consistente en todas las plataformas.

