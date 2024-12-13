Crea un emotivo "vídeo de resumen del año" de 60 segundos que narre tus hitos personales y momentos preciados, diseñado para compartir con familiares y amigos. Emplea un estilo visual nostálgico con un montaje de tus fotos y vídeos, acompañado de una música instrumental inspiradora de fondo. Utiliza la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para subir sin problemas tus medios valiosos y mejora la narrativa con una suave "Generación de voz en off" narrando los eventos clave.

