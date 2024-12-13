Creador de Vídeos Explicativos para Sitios Web: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Diseña sin esfuerzo vídeos explicativos atractivos para tu sitio web con nuestra interfaz intuitiva de arrastrar y soltar.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos explicativos profesionales para sitios web. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con animaciones limpias que destaquen una interfaz fácil de usar, complementado por una voz en off profesional y animada generada con la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen y presentada por un "avatar de AI".

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo animado de 60 segundos para startups e innovadores tecnológicos, mostrando cómo explicar productos complejos con claridad y sofisticación. Emplea un estilo visual moderno y elegante con elementos sutiles en 3D, mejorado por una "Generación de voz en off" segura y articulada para narrar los beneficios, utilizando los "avatares de AI" de HeyGen para presentar información clave de manera realista.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y educadores en línea, ilustrando la rapidez y facilidad de crear contenido atractivo. El estilo visual y de audio debe ser limpio, instructivo y adoptar una estética tipo pizarra, acompañado de una voz en off amigable y clara. Destaca la eficiencia de usar las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen y cómo el "Soporte de biblioteca de medios/stock" permite una personalización rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo dinámico de 50 segundos para especialistas en marketing digital y gestores de redes sociales, enfocándose en la producción rápida de contenido atractivo para diversas plataformas. El estilo visual y de audio debe ser rápido, con texto en pantalla atractivo y una banda sonora moderna e impactante, demostrando cómo la creación de vídeos impulsada por AI permite una rápida iteración. Enfatiza la facilidad de optimizar para diferentes canales sociales usando "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" y asegurando accesibilidad con "Subtítulos/captions" automáticos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos para Sitios Web

Crea vídeos explicativos para sitios web de manera sencilla con AI, transformando tus ideas en historias visuales atractivas que cautivan a tu audiencia.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo Explicativo
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeos explicativos o aprovechando la creación impulsada por AI para convertir tu guion en una narrativa visual.
2
Step 2
Añade Elementos Atractivos
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de AI realistas para dar vida a tu narrativa y conectar con tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Integra fácilmente vídeos e imágenes de stock, luego utiliza la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar para organizar tus escenas y añadir subtítulos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo explicativo de alta calidad en varios formatos de relación de aspecto, listo para atraer a tu audiencia en tu sitio web y plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Clientes

.

Transforma testimonios de clientes en vídeos AI atractivos que generen confianza y demuestren el valor del producto en tu sitio web.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos explicativos animados?

HeyGen permite a los usuarios producir vídeos explicativos animados cautivadores aprovechando avatares de AI realistas y una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar. Esta plataforma de creación de vídeos impulsada por AI agiliza el proceso creativo, dando vida a tus ideas de manera eficiente.

¿Ofrece HeyGen opciones para crear vídeos explicativos personalizados con plantillas?

Absolutamente. HeyGen ofrece una diversa colección de plantillas de vídeos explicativos, permitiéndote crear vídeos explicativos personalizados rápidamente. Puedes fácilmente personalizar tu contenido e incorporar elementos de nuestra extensa biblioteca de medios, incluyendo vídeos de stock.

¿Qué características impulsadas por AI ofrece HeyGen para la producción de vídeos explicativos?

HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo AI que cuenta con capacidades de texto a vídeo, generación de voz en off AI, y una selección de diversos avatares de AI. Estas herramientas impulsadas por AI simplifican la producción de vídeos explicativos de alta calidad.

¿Puede HeyGen funcionar como un creador de vídeos explicativos integral para diversas necesidades?

Sí, HeyGen sirve como un robusto creador de vídeos explicativos, apoyando todo el flujo de trabajo de creación de vídeos desde el guion hasta la exportación final. Incluye características esenciales como subtítulos automáticos, controles de marca y redimensionamiento de relación de aspecto para un uso versátil en plataformas como redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo