Creador de Vídeos de Demostración de Sitios Web: Crea Demostraciones de Producto Atractivas

Produce vídeos de demostración de sitios web cautivadores con generación de voz en off fluida y visuales dinámicos.

Crea un vídeo tutorial de 1 minuto dirigido a desarrolladores de software, mostrando una integración compleja de una nueva API. El estilo visual debe incluir grabaciones de pantalla de alta resolución del entorno de codificación con anotaciones sutiles, complementadas por una generación de voz en off técnica y precisa de AI para explicar cada paso. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para asegurar claridad y profesionalismo, haciendo que los conceptos complejos de "demostración de software" sean fácilmente comprensibles.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una demostración de producto interactiva de 45 segundos diseñada para profesionales de ventas, destacando la eficiencia de una nueva función de flujo de trabajo. Este vídeo debe adoptar un estilo dinámico y visualmente atractivo, utilizando transiciones animadas rápidas entre acciones simuladas del usuario y música de fondo animada, mejorando la experiencia de "vídeos de demostración de producto". Emplea eficazmente las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación profesional e incorpora "medios de archivo" de su biblioteca para un toque visual.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo detallado de 2 minutos dirigido a agentes de soporte al cliente, elucidando el proceso paso a paso de usar una nueva función de "grabador de pantalla". El vídeo requiere un enfoque visual instructivo y calmado con superposiciones de texto claras en pantalla que destaquen los clics clave, todo narrado por un avatar de AI amigable e informativo. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y Texto a vídeo desde el guion para proporcionar una narración consistente y generar automáticamente "Subtítulos/captions" precisos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un "creador de vídeos de demostración de sitios web" pulido de 60 segundos para equipos de marketing, mostrando la efectividad de un nuevo panel de análisis de "enlaces compartidos rastreables". La presentación visual debe ser moderna y elegante, enfatizando visualizaciones de datos con animaciones gráficas suaves y una voz en off de AI nítida y profesional. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para una calidad de audio consistente y su redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para asegurar una visualización óptima a través de varios canales de marketing.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Demostración de Sitios Web

Crea fácilmente vídeos de demostración de sitios web profesionales que muestren eficazmente tu producto, utilizando potentes herramientas de AI y características de diseño intuitivas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo prediseñadas o empieza con un lienzo en blanco para enmarcar perfectamente tu demostración de sitio web.
2
Step 2
Crea una Narración Atractiva
Genera una narración atractiva para tu demostración utilizando la avanzada generación de voz en off de AI. Simplemente escribe tu guion, y una voz de AI dará vida a las características de tu sitio web.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu demostración incorporando visuales relevantes y aplicando tu marca personalizada. Asegúrate de que tu vídeo refleje la identidad de tu marca con logotipos y colores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de demostración de alta calidad exportándolo en los formatos de vídeo deseados. Comparte tu demostración profesional de sitio web con tu audiencia sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y Capacitación de Productos

Utiliza vídeos tutoriales impulsados por AI para aumentar el compromiso y la retención en la incorporación de productos o sitios web.

Preguntas Frecuentes

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para crear vídeos de demostración de producto?

HeyGen ofrece un potente editor de vídeo combinado con un grabador de pantalla, que te permite capturar imágenes de alta calidad para vídeos de demostración de producto atractivos. Puedes mejorarlos con generación de voz en off de AI y aprovechar varias funciones de edición de vídeo para un producto final pulido.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para asegurar que mis vídeos de HeyGen se alineen con mi marca?

HeyGen proporciona controles de personalización de marca completos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca sin problemas en tus vídeos. También puedes utilizar diversas plantillas de vídeo y eliminar fácilmente los fondos de vídeo para crear un aspecto distintivo y profesional que refuerce la identidad de tu marca.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para compartir y analizar el rendimiento de los vídeos?

HeyGen facilita la distribución eficiente a través de enlaces compartidos rastreables, proporcionando control sobre cómo se difunde tu contenido. Puedes obtener valiosos insights sobre el compromiso de los espectadores y la efectividad del vídeo a través de Análisis Avanzados integrados, ayudando a optimizar tu estrategia de contenido.

¿Puede HeyGen ayudarme a hacer que los vídeos sean accesibles para audiencias diversas?

Sí, HeyGen apoya la accesibilidad global de tu contenido de vídeo a través de su generador de subtítulos integrado y traducciones robustas de AI. También puedes exportar formatos de vídeo compatibles con varias plataformas, asegurando un amplio compromiso y comprensión de la audiencia.

